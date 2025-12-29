SUSCRÍBETE POR $1100
    6 claves para construir vínculos de confianza duraderos con los hijos, según una especialista

    La investigadora en crianza consciente, Reem Raouda, compartió una serie de recomendaciones para que los adultos responsables puedan desarrollar vínculos cercanos y sanos con sus hijos desde que estos son pequeños.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    6 claves para construir vínculos de confianza duraderos con los hijos, según una especialista. Foto: archivo / referencial. Shapecharge Photography

    Es esperable que los padres y madres busquen generar vínculos de confianza con sus hijos, para que la cercanía en su relación perdure desde que estos son niños hasta que entren en la adolescencia y en etapas más avanzadas de la vida, como la adultez.

    Sin embargo, en ocasiones, algunas actitudes y errores de comunicación podrían contribuir a un distanciamiento, pese a que ninguna de las partes involucradas tenga realmente esa intención.

    La investigadora en crianza consciente, Reem Raouda, escribió recientemente una columna para CNBC, en la que compartió algunas de las conclusiones que ha obtenido tras estudiar a más de 200 niños.

    Según la especialista, este tipo de cercanía “para toda la vida” generalmente se construye desde el principio, es decir, desde las primeras etapas de la infancia.

    Junto con ello, dijo, se fortalece “en los pequeños momentos cotidianos que les enseñan si es seguro ser ellos mismos con sus padres”.

    En este sentido, Raouda enumeró una serie de recomendaciones para que los adultos responsables puedan desarrollar vínculos de confianza duraderos y sanos con sus hijos.

    Revísalas a continuación.

    6 claves para construir vínculos de confianza duraderos con los hijos, según una especialista. Foto: archivo / referencial.

    1. “Confía en ellos”

    Raouda afirmó que el “control excesivo” o el corregirlos frecuentemente de manera exagerada puede llevar a que se vuelvan más reservados y distantes.

    En su lugar, sugirió la especialista, es clave ofrecerles ayuda y apoyo emocional constantemente desde que son pequeños, para así abrir un espacio de confianza en el que se sientan cómodos para expresar lo que sienten.

    2. “Normaliza las distintas emociones”

    La experta en crianza consciente enfatizó que es importante respetar las distintas emociones, no así solo las que son “agradables”.

    Por ejemplo, planteó, subestimar o menospreciar el miedo o la frustración puede llevar a que más adelante, cuando experimenten esas emociones, opten por no compartirlas, debido a que podrían sentir que no tienen cabida dentro de su relación.

    3. “Reconoce cuando te equivocas y busca repararlo”

    Todas las personas podemos cometer errores. No obstante, la manera en que los abordamos puede tener un rol significativo tanto a nivel interno como en el relacionamiento con otras personas.

    En el caso de la construcción de vínculos sólidos con los hijos, cuando los padres asumen su responsabilidad enseñan a los pequeños que es normal equivocarse y que los errores no necesariamente rompen los vínculos.

    Según la experta, la clave está en demostrarles que se puede mejorar, a pesar de las equivocaciones.

    6 claves para construir vínculos de confianza duraderos con los hijos, según una especialista. Foto: archivo / referencial.

    4. “Escúchalos”

    De acuerdo a Raouda, los niños son más propensos a distanciarse y ser más reservados con sus padres cuando sienten que estos no los escuchan.

    “Cuando comparten sus miedos o frustraciones, suelen estar buscando conectar. En lugar de intentar ofrecer una solución de inmediato, intenta decir: ‘Cuéntame más sobre eso’”.

    En palabras de la experta, “escuchar construye el puente que seguirán cruzando a medida que las cosas se tornen más difíciles”.

    5. “Permíteles discrepar sin castigos”

    Raouda subrayó en su columna que “una cercanía sana requiere libertad emocional” y que si un niño aprende desde temprana edad que el desacuerdo lleva a conflictos o a castigos, es altamente probable que deje de ser honesto a medida que crezca.

    Por lo tanto, en vez de recriminarlos por discrepar, sugirió “enseñarles que la honestidad es segura y nunca amenazará el vínculo” de confianza que han desarrollado.

    6. “Respétalos y acéptalos plenamente”

    La especialista precisó que “aceptar no es lo mismo que estar de acuerdo”.

    Más bien, hizo referencia a que el mensaje que se les debe transmitir es: “Quien eres es amado y bienvenido aquí”.

    De la misma manera, comentó Raouda, es fundamental respetarlos y “dejar de intentar controlar en quiénes se están convirtiendo”.

    “Dales espacio para ser curiosos, ruidosos y raros. Los niños se conectan más con las personas que les permiten ser quienes son a medida que crecen”.

