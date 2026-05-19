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    Política

    PC condena abordaje israelí de flotilla humanitaria a Gaza y exige liberación de Víctor Chanfreau, Carolina Eltit y Claudio Caiozzi

    Desde la tienda liderada por Lautaro Carmona, además, llamaron al gobierno de José Antonio Kast a romper relaciones con Israel.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Víctor Chanfreau.

    Temprano esta jornada se conoció Israel interceptó al menos cinco embarcaciones de la Global Sumud Flotilla que pretendía llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, incluyendo los navíos en los que viajaban los activistas chilenos Carolina Eltit, Claudio Caiozzi y Víctor Chanfreau.

    Según se conoció por la mañana, lanchas rápidas de la Marina israelí comenzaron el abordaje en aguas internacionales frente a las costas de Chipre, a 260 millas náuticas (unos 480 km) de las costas de Gaza.

    Tras el hecho, fue dado a conocer un video de Carolina Eltit, grabado previamente, donde señala: “Mi nombre es Carolina Eltit, soy de Chile y soy participante de la Flotilla Sumud. Si estás viendo este vídeo es porque fui secuestrada por las fuerzas de ocupación israelí en aguas internacionales”.

    Y en este marco, esta tarde el Partido Comunista (PC) emitió un comunicado, en el cual demandan a Israel la liberación de los connacionales detenidos.

    “Exigimos la inmediata liberación de Víctor Chanfreau, Carolina Eltit y Claudio Caiozzi, secuestrados por el ejército sinoista”, parte señalando el texto emitido desde la tienda.

    Así, denunciaron “un nuevo acto de piratería de Estado” cometido por Israel contra la misión humanitaria, en el cual “secuestraron a decenas de activistas solidarios, entre ellos nuestro joven camarada y dirigente social Víctor Chanfreau, junto a otros chilenos como Carolina Eltit y Claudio Caiozzi”.

    Agregan que esta acción “constituye una flagrante violación del derecho internacional, un acto de agresión contra civiles desarmados y una demostración más de la impunidad con que actúa” el gobierno de Israel.

    En este marco, condenaron a los gobiernos que “guardan silencio o justifican estos crímenes” y llamaron a la administración de José Antonio Kast a romper relaciones con Israel. Asimismo, reafirmaron su compromiso “inquebrantable” con la causa palestina y emplazaron a “todas las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y políticas de Chile y el mundo a movilizarse”, exigiendo la liberación de Chanfreau y de los demás detenidos.

    Más sobre:PCIsraelGazadetenidosCarolina EltitVíctor ChanfreauClaudio Caiozzi

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