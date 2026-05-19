PC condena abordaje israelí de flotilla humanitaria a Gaza y exige liberación de Víctor Chanfreau, Carolina Eltit y Claudio Caiozzi

Temprano esta jornada se conoció Israel interceptó al menos cinco embarcaciones de la Global Sumud Flotilla que pretendía llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, incluyendo los navíos en los que viajaban los activistas chilenos Carolina Eltit, Claudio Caiozzi y Víctor Chanfreau.

Según se conoció por la mañana, lanchas rápidas de la Marina israelí comenzaron el abordaje en aguas internacionales frente a las costas de Chipre, a 260 millas náuticas (unos 480 km) de las costas de Gaza.

Tras el hecho, fue dado a conocer un video de Carolina Eltit, grabado previamente, donde señala: “Mi nombre es Carolina Eltit, soy de Chile y soy participante de la Flotilla Sumud. Si estás viendo este vídeo es porque fui secuestrada por las fuerzas de ocupación israelí en aguas internacionales”.

Y en este marco, esta tarde el Partido Comunista (PC) emitió un comunicado, en el cual demandan a Israel la liberación de los connacionales detenidos.

“Exigimos la inmediata liberación de Víctor Chanfreau, Carolina Eltit y Claudio Caiozzi, secuestrados por el ejército sinoista” , parte señalando el texto emitido desde la tienda.

Así, denunciaron “un nuevo acto de piratería de Estado” cometido por Israel contra la misión humanitaria, en el cual “secuestraron a decenas de activistas solidarios, entre ellos nuestro joven camarada y dirigente social Víctor Chanfreau, junto a otros chilenos como Carolina Eltit y Claudio Caiozzi”.

Agregan que esta acción “constituye una flagrante violación del derecho internacional, un acto de agresión contra civiles desarmados y una demostración más de la impunidad con que actúa” el gobierno de Israel.