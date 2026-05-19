SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Tiroteo en una mezquita en California deja tres muertos: investigan ataque como posible crimen de odio

    Autoridades estadounidenses indagan el motivo del ataque ocurrido en las cercanías de un centro islámico en las afueras de la ciudad de San Diego, mientras el FBI y la Policía local analizan antecedentes vinculados a islamofobia y acceso a armas por parte de los sospechosos.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    Europa Press

    Al menos tres personas murieron este martes en un violento tiroteo registrado en las inmediaciones del Centro Islámico de Mira Mesa, en las afueras de la ciudad de San Diego, estado de California, Estados Unidos.

    Entre las víctimas fatales se encuentran tres civiles -incluido un guardia de seguridad- y los dos presuntos atacantes, de 17 y 19 años, quienes habrían terminado quitándose la vida tras perpetrar el ataque.

    La tragedia ocurrió cerca del mediodía y movilizó a un amplio contingente policial, luego que el Departamento de Policía de San Diego (SDPD, por sus siglas en inglés) recibiera un llamado alertando sobre la presencia de un “tirador activo” en el recinto religioso.

    De acuerdo con el reporte oficial, la primera denuncia ingresó a las 11.43 hora local. Apenas cuatro minutos después, agentes llegaron al lugar y encontraron a tres adultos fallecidos en el exterior del centro islámico, uno de ellos identificado como guardia de seguridad del recinto.

    Posteriormente, mientras efectivos policiales ingresaban al templo y a la escuela adyacente para intentar ubicar a los atacantes, comenzaron a recibir nuevos reportes de disparos a pocas cuadras del lugar. Uno de ellos daba cuenta de un jardinero que habría sido atacado a tiros.

    Minutos más tarde, la policía encontró un vehículo estacionado a unos 300 metros del centro islámico. En su interior estaban los dos sospechosos, quienes presentaban heridas de bala autoinfligidas. Ambos fallecieron en el lugar.

    Las autoridades confirmaron que ningún estudiante del establecimiento educacional cercano ni funcionarios policiales resultaron heridos durante el operativo.

    Investigación por posible delito de odio

    Durante una conferencia de prensa posterior al ataque, el jefe de la Policía de San Diego, Scott Wahl, sostuvo que la investigación se está desarrollando bajo la hipótesis de un crimen de odio.

    Es evidente que ha habido discurso de odio”, afirmó la autoridad policial, aunque aclaró que hasta el momento no existían amenazas específicas dirigidas contra el centro islámico ni contra otra instalación religiosa de la zona.

    Wahl agregó que horas antes del tiroteo, la madre de uno de los sospechosos había contactado a la policía para advertir que varias armas habían desaparecido de su domicilio y que su hijo, quien presentaba tendencias suicidas, había salido junto a otro joven vestido con ropa de camuflaje.

    Una persona con tendencias suicidas no va a llevarse tres armas de un mismo lugar”, señaló el jefe policial, quien indicó que esa alerta llevó a la unidad de gestión de amenazas a ampliar la evaluación del riesgo y comenzar labores de rastreo antes del ataque.

    El caso está siendo investigado conjuntamente por el SDPD y la Oficina Federal de Investigación (FBI), mientras continúan las pericias para esclarecer el móvil y determinar si existían antecedentes de radicalización o vínculos con grupos extremistas.

    Condena transversal y preocupación por islamofobia

    El ataque provocó inmediatas reacciones de autoridades locales y nacionales. El gobernador de California, Gavin Newsom, manifestó estar “horrorizado” por lo ocurrido y aseguró que “el odio no tiene cabida en California”.

    Los lugares de culto deben ser espacios seguros donde las personas puedan reunirse y orar en paz”, afirmó el gobernador demócrata, enviando condolencias a las familias de las víctimas y a la comunidad musulmana.

    En la misma línea, el alcalde de San Diego, Todd Gloria, condenó el hecho como “un violento acto de odio” y expresó que “la islamofobia y cualquier forma de violencia dirigida contra comunidades religiosas no tienen cabida en nuestra ciudad”.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también se refirió brevemente a la tragedia, calificándola como “una situación terrible” y asegurando que su administración revisará todos los antecedentes del caso.

    Por su parte, el Centro Islámico de San Diego informó que sus instalaciones permanecerán cerradas “hasta nuevo aviso”, enfatizando que “la violencia y el odio no tienen lugar en nuestra sociedad”.

    Más sobre:EE.UU.San DiegoCaliforniaTiroteoMezquitaIslamofobiaFallecidosMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno dará suma urgencia a proyecto de ley que elimina feriado electoral para permitir funcionamiento del comercio

    PC condena abordaje israelí de flotilla humanitaria a Gaza y exige liberación de Víctor Chanfreau, Carolina Eltit y Claudio Caiozzi

    Michelle Bachelet se reúne con el presidente de Panamá José Raúl Mulino en su búsqueda por apoyos para encabezar la ONU

    Gobierno logra prórroga para implementación de ley de seguridad privada tras dificultades por trámites pendientes

    Más de 1,7 millones de personas activaron subsidio al gas en su primer día

    Ganancias de Ripley descienden 36% a marzo ante menor turismo de compra de argentinos

    Lo más leído

    1.
    Irán anuncia oficialmente un mecanismo para cobrar peajes a embarcaciones en el estrecho de Ormuz

    Irán anuncia oficialmente un mecanismo para cobrar peajes a embarcaciones en el estrecho de Ormuz

    2.
    Qué significa que la OMS declare emergencia internacional por brote de ébola y qué implicancias tiene

    Qué significa que la OMS declare emergencia internacional por brote de ébola y qué implicancias tiene

    3.
    Trump afirma que pospone el “ataque programado contra Irán para mañana” a petición de los líderes de Medio Oriente

    Trump afirma que pospone el “ataque programado contra Irán para mañana” a petición de los líderes de Medio Oriente

    4.
    Este lunes inicia Asamblea Mundial de la Salud en medio de emergencia por ébola y monitoreo del hantavirus

    Este lunes inicia Asamblea Mundial de la Salud en medio de emergencia por ébola y monitoreo del hantavirus

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Por qué cada vez más pacientes con cáncer toman ivermectina (y qué tiene que ver Mel Gibson con ello)

    Por qué cada vez más pacientes con cáncer toman ivermectina (y qué tiene que ver Mel Gibson con ello)

    Qué acordaron Donald Trump y Xi Jinping tras su reunión en Pekín

    Qué acordaron Donald Trump y Xi Jinping tras su reunión en Pekín

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de mayo con el RUT

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de mayo con el RUT

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Día del Completo se celebra esta semana: revisa las promociones, ofertas y 2x1

    Día del Completo se celebra esta semana: revisa las promociones, ofertas y 2x1

    Gobierno dará suma urgencia a proyecto de ley que elimina feriado electoral para permitir funcionamiento del comercio
    Chile

    Gobierno dará suma urgencia a proyecto de ley que elimina feriado electoral para permitir funcionamiento del comercio

    PC condena abordaje israelí de flotilla humanitaria a Gaza y exige liberación de Víctor Chanfreau, Carolina Eltit y Claudio Caiozzi

    Michelle Bachelet se reúne con el presidente de Panamá José Raúl Mulino en su búsqueda por apoyos para encabezar la ONU

    Ganancias de Ripley descienden 36% a marzo ante menor turismo de compra de argentinos
    Negocios

    Ganancias de Ripley descienden 36% a marzo ante menor turismo de compra de argentinos

    Economía chilena retrocede en primer trimestre y expertos reafirman un PIB bajo 2% en 2026

    Gobierno repondrá artículo del Sence en el Senado, pero anticipa que franquicia será reformulada y no eliminada

    Qué acordaron Donald Trump y Xi Jinping tras su reunión en Pekín
    Tendencias

    Qué acordaron Donald Trump y Xi Jinping tras su reunión en Pekín

    Mayormente soleado: el tiempo de hoy para la Región Metropolitana, según el pronóstico

    2026JH2: qué se sabe del asteroide que pasará muy cerca de la Tierra, según científicos

    Colo Colo, la U y la UC toman nota: Gobierno confirma regreso del público visitante para clásicos del segundo semestre
    El Deportivo

    Colo Colo, la U y la UC toman nota: Gobierno confirma regreso del público visitante para clásicos del segundo semestre

    Carlo Ancelotti le raya la cancha a Neymar tras llamarlo al Mundial: “Quiero ser honesto y claro; jugará si se lo merece”

    El informe arbitral que complica a Cobresal y a la U tras el duelo que sostuvieron en El Salvador por la Liga de Primera

    Apple le pone fecha a su Conferencia Mundial de Desarrolladores 2026
    Tecnología

    Apple le pone fecha a su Conferencia Mundial de Desarrolladores 2026

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    Louis Tomlinson: “No quiero ser conocido como el chico que estaba en One Direction y ahora solo hace pop”
    Cultura y entretención

    Louis Tomlinson: “No quiero ser conocido como el chico que estaba en One Direction y ahora solo hace pop”

    Cómo Los Jaivas rescataron música inédita para los 45 años de Alturas de Machu Picchu

    Un abrazo: escucha el regreso de Planeta No

    Tiroteo en una mezquita en California deja tres muertos: investigan ataque como posible crimen de odio
    Mundo

    Tiroteo en una mezquita en California deja tres muertos: investigan ataque como posible crimen de odio

    Manifestantes y policías se enfrentan en el centro de La Paz y se registran 22 bloqueos en todo Bolivia

    EE.UU. sanciona a 11 miembros del régimen cubano y endurece presión contra La Habana

    No es maña, podría ser un desorden alimenticio
    Paula

    No es maña, podría ser un desorden alimenticio

    Las hormonas son todo

    Volver al escenario después de los 60