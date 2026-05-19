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    Michelle Bachelet se reúne con el presidente de Panamá José Raúl Mulino en su búsqueda por apoyos para encabezar la ONU

    Ambos intercambiaron visiones sobre el rol del organismo internacional. Pese a la cita, no se expresó un apoyo directo a la expresidenta.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Reunión de la expresidenta Bachelet junto al presidente panameño José Raúl Mulino.

    La expresidenta Michelle Bachelet se reunió este lunes con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en el Palacio de las Garzas, con la intención de sumar apoyos para su candidatura para encabezar la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

    El encuentro se da en el contexto del viaje de la también exministra por varios países en su intento por sumar respaldos.

    Ambas figuras conversaron respecto al rol de la ONU en el contexto de la geopolítica actual, donde abundan las confrontaciones y conflictos bélicos alrededor del mundo.

    Según la comunicación de la Presidencia de Panamá, la cita también abordó la seguridad de la región, marcada por el narcotráfico y el crimen organizado, “problemas que comparten Panamá y Chile junto a la mayor parte de los países de América Latina”

    Asimismo, durante la cita, la exjefa de Estado relevó el trabajo realizado por la administración del presidente Mulino para cerrar el paso fronterizo por la selva de Darién, considerándolo un logro para controlar el fenómeno de la migración irregular.

    A su vez, Mulino destacó a Chile por ser el primer país latinoamericano usuario del Canal de Panamá.

    Según reportó la Presidencia panameña, la expresidenta Bachelet llegó a la cita con la embajadora de México en Panamá, Claudia Pavlovich, y el embajador de Brasil en Panamá, João Mendes, en representación de estas dos naciones que están apoyando su postulación para la ONU.

    Al encuentro también se sumó el ministro de Relaciones Exteriores panameño, Javier Martínez Acha.

    Con todo, en el comunicado de la Presidencia de Panamá, no se oficializó un apoyo a Bachelet para su carrera a la Secretaría General de la ONU.

    Más sobre:Michelle BacheletJosé Raúl MulinoPanamáONUSecretaría General

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