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    EE.UU. sanciona a 11 miembros del régimen cubano y endurece presión contra La Habana

    La administración de Donald Trump acusó a funcionarios y organismos vinculados al gobierno cubano de participar en tareas de represión, inteligencia y amenazas a la seguridad nacional estadounidense, anticipando además nuevas medidas en las próximas semanas.

    Por 
    Roberto Martínez

    El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes una nueva ofensiva de sanciones contra autoridades y organismos vinculados al régimen cubano, en el marco de la política impulsada por el presidente Donald Trump para endurecer la presión sobre La Habana.

    A través de una declaración oficial, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, informó la designación de 11 miembros de la élite del régimen cubano y tres organismos gubernamentales, acusados de estar vinculados al aparato de seguridad de Cuba y de participar en acciones represivas contra la población.

    Según detalló Rubio, las sanciones se aplican bajo la orden ejecutiva 14404, promulgada por Trump el pasado 1 de mayo de 2026, denominada “Imposición de sanciones a los responsables de la represión en Cuba y de las amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”.

    “La Administración Trump continúa tomando medidas decisivas para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos y privar al régimen comunista y al ejército de Cuba del acceso a activos ilícitos”, señaló el jefe de la diplomacia estadounidense.

    Acusaciones de represión y operaciones de inteligencia

    En el documento, Rubio sostuvo que varios de los sancionados serían responsables directos de la represión contra ciudadanos cubanos o habrían colaborado con estructuras de seguridad del régimen.

    Además, el secretario de Estado afirmó que los actores sancionados forman parte de un aparato que habría contribuido “al sufrimiento del pueblo cubano”, al deterioro económico de la isla y al desarrollo de operaciones de inteligencia y militares fuera de Cuba.

    “Los actores alineados con el régimen son responsables del sufrimiento del pueblo cubano, del colapso de la economía cubana y de la utilización de Cuba para operaciones de inteligencia, militares y terroristas en el extranjero”, afirmó Rubio.

    [e]JOAQUIN HERNANDEZ

    La administración estadounidense aseguró que estas medidas buscan limitar la capacidad operativa del gobierno cubano y restringir el acceso a recursos económicos considerados ilícitos.

    Washington anticipa nuevas sanciones

    En el mismo tenor, el jefe de la diplomacia norteamericana advirtió además que el paquete anunciado este lunes no será el único y adelantó nuevas acciones en el corto plazo.

    Cabe esperar medidas sancionadoras adicionales en los próximos días y semanas”, sostuvo Rubio.

    La Casa Blanca indicó que las medidas se enmarcan también en la orden ejecutiva 14380, denominada “Sobre las amenazas a los Estados Unidos por parte del Gobierno de Cuba”, además del Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 5.

    Dicho memorando instruye al gobierno estadounidense a fortalecer acciones destinadas a “mejorar los derechos humanos, impulsar el Estado de derecho, fomentar los mercados libres y promover la democracia en Cuba”.

    Durante los últimos meses, la administración republicana ha incrementado las restricciones económicas y diplomáticas contra el gobierno cubano, acusándolo de mantener vínculos con estructuras de inteligencia y actores considerados hostiles para los intereses estadounidenses.

    Más sobre:CubaEE.UU.Marco RubioSancionesLa HabanaÉliteDonald TrumpMundo

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