Padre de menor de edad que cayó de piso 11 en Las Condes queda detenido en tránsito

Eran las 5.08 del domingo cuando un trágico hecho se produjo en las afueras de un edificio ubicado en calle Los Militares, a la altura del 4700, en Las Condes. Fue a esa hora cuando Isidora, niña de 2 años y 7 meses, se precipitó desde el piso 11 de ese inmueble cayendo en el sector de estacionamientos y perdiendo la vida al instante. Al interior del departamento estaba su padre junto a su pareja, durmiendo siesta .

La trágica escena fue percibida por vecinos del sector que se asomaron ante el ruido que la caída provocó y dieron cuenta al conserje. Carabineros llegó hasta el lugar tomando declaración de testigos. Pasaron varios minutos, cerca de 40 dicen testigos, para que dieran con el padre de la niña, Jorge José Francisco Constanzo Chávez. El sujeto, dijeron quienes presenciaron la escena, se encontraba con hálito alcohólico producto de una prolongada celebración del día anterior.

El fiscal Fernando Ceballos, de la zona Oriente y quien llegó hasta el sitio del suceso, entregó los primeros antecedentes: “Hubo una celebración el día de ayer (sábado) que eventualmente habría continuado hoy (domingo) en el departamento o en dependencias comunes del edificio. Son antecedentes que son materia de la investigación. Habría existido consumo de alcohol”.

“Una vecina del cuarto piso al escuchar un golpe fuerte se asomó por la ventana y ve que está la menor en el sector de estacionamientos”, señaló el domingo la subcomisaria de la Brigada de Homicidios Marcela Donaire.

Carabineros tomó detenido al padre por su eventual responsabilidad en la muerte de la menor de edad. El sujeto fue formalizado este lunes. Visiblemente afectada, la madre de la niña, Gloria Ortiz, se refirió a los hechos afuera del Servicio Médico Legal. “Esperamos que esta situación sea aclarada bajo las circunstancias que correspondan. Fue un acto negligente de un padre que estaba al cuidado de una menor y que no tomó el resguardo necesario para protegerle la vida ni su integridad física”, dijo a Canal 13.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

La formalización

Constanzo fue formalizado en el 4° Juzgado de Garantía por el delito de homicidio por omisión con dolo eventual. Sin embargo, el tribunal recalificó la imputación a un cuasidelito de homicidio, vale decir, no hubo dolo en su acción, sino que su actuar fue descuidado. Para la jueza Andrea Osorio, la Fiscalía no logró acreditar, en esta etapa procesal, el dolo del imputado.

Pero para el fiscal jefe de Flagrancia Oriente, Jorge Reyes, la figura era “ mucho más que una negligencia o un descuido cualquiera. El imputado realizó una serie de acciones que pusieron en riesgo a la menor. El imputado tenía la posición de garante por ley respecto a esta menor ”.

En su pretensión, el fiscal pidió la prisión preventiva para el imputado, lo que fue desatendido por la magistrada, considerando, en su recalificación, que la pena del cuasidelito de homicidio bajó sosteniblemente respecto al homicidio.

En su relato de los hechos, el fiscal Reyes señaló que el sábado el imputado hizo un asado en el quincho de su edificio. Posteriormente, a eso de la 1.30 de la madrugada, fue a una discoteca sin su pareja. Volvió a eso de las 5.00, incumpliendo, además, con el retiro de su hija. Al almuerzo volvió a consumir alcohol y posteriormente se fue a dormir siesta. En vista del consumo de alcohol, el fiscal pidió una prueba de alcoholemia, cuyo resultado aún no ha llegado.

Amparado en una facultad legal que tiene la Fiscalía, el persecutor apeló verbalmente de la resolución de la medida cautelar decretada por la jueza, con lo que la situación judicial de Constanzo deberá ser resuelta por la Corte de Apelaciones de Santiago en los próximos días. Mientras tanto, el imputado se mantiene detenido en tránsito.

Si la corte ratifica lo decretado por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, el sujeto quedará con firma mensual y arraigo. De lo contrario, podría quedar en prisión preventiva.

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Ventana sin mallas de seguridad

La menor cayó desde una ventana donde no había malla de seguridad. Esto, pese a que un tribunal de familia había sugerido que, una vez acordado el régimen de visitas y pensión de alimentos, debía poner esos elementos para evitar eventuales caídas.

Así lo señala un avenimiento acogido por el Juzgado de Familia de Pudahuel, revisado por La Tercera, donde se fijó que los primeros ocho meses, desde febrero de 2026, el padre podía tener el cuidado de su hija todos los domingos. Podía retirarla desde el hogar materno a las 10.00 y entregarla a las 18.00 en horario de invierno y a las 20.00 en verano.

Esas visitas, dice el texto, iban a ir aumentando conforme pasaban los meses. En el párrafo final el tribunal se refiere a las medidas de seguridad: “Finalmente, para el desarrollo de la relación directa y regular en el domicilio del padre, esta podrá ser realizada siempre y cuando se cumplan condiciones mínimas de seguridad para Isidora. Como ejemplo, y no siendo taxativo, que en el departamento donde habita el padre existan mallas de seguridad ”.

El sujeto puso mallas en el living y comedor, pero no en la pieza de la menor. La cama donde descansaba la niña antes de caer estaba pegada a la ventana, se señaló en la audiencia.