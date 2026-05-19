SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Padre de menor de edad que cayó de piso 11 en Las Condes queda detenido en tránsito

    El imputado quedó en esa condición a la espera de lo que resuelva la Corte de Santiago, luego de que el tribunal rechazara la prisión preventiva. Fue formalizado por homicidio por omisión con dolo eventual, pero el tribunal recalificó el delito señalando que se trataba de un cuasidelito de homicidio.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Eran las 5.08 del domingo cuando un trágico hecho se produjo en las afueras de un edificio ubicado en calle Los Militares, a la altura del 4700, en Las Condes. Fue a esa hora cuando Isidora, niña de 2 años y 7 meses, se precipitó desde el piso 11 de ese inmueble cayendo en el sector de estacionamientos y perdiendo la vida al instante. Al interior del departamento estaba su padre junto a su pareja, durmiendo siesta.

    La trágica escena fue percibida por vecinos del sector que se asomaron ante el ruido que la caída provocó y dieron cuenta al conserje. Carabineros llegó hasta el lugar tomando declaración de testigos. Pasaron varios minutos, cerca de 40 dicen testigos, para que dieran con el padre de la niña, Jorge José Francisco Constanzo Chávez. El sujeto, dijeron quienes presenciaron la escena, se encontraba con hálito alcohólico producto de una prolongada celebración del día anterior.

    El fiscal Fernando Ceballos, de la zona Oriente y quien llegó hasta el sitio del suceso, entregó los primeros antecedentes: “Hubo una celebración el día de ayer (sábado) que eventualmente habría continuado hoy (domingo) en el departamento o en dependencias comunes del edificio. Son antecedentes que son materia de la investigación. Habría existido consumo de alcohol”.

    “Una vecina del cuarto piso al escuchar un golpe fuerte se asomó por la ventana y ve que está la menor en el sector de estacionamientos”, señaló el domingo la subcomisaria de la Brigada de Homicidios Marcela Donaire.

    Carabineros tomó detenido al padre por su eventual responsabilidad en la muerte de la menor de edad. El sujeto fue formalizado este lunes. Visiblemente afectada, la madre de la niña, Gloria Ortiz, se refirió a los hechos afuera del Servicio Médico Legal. “Esperamos que esta situación sea aclarada bajo las circunstancias que correspondan. Fue un acto negligente de un padre que estaba al cuidado de una menor y que no tomó el resguardo necesario para protegerle la vida ni su integridad física”, dijo a Canal 13.

    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La formalización

    Constanzo fue formalizado en el 4° Juzgado de Garantía por el delito de homicidio por omisión con dolo eventual. Sin embargo, el tribunal recalificó la imputación a un cuasidelito de homicidio, vale decir, no hubo dolo en su acción, sino que su actuar fue descuidado. Para la jueza Andrea Osorio, la Fiscalía no logró acreditar, en esta etapa procesal, el dolo del imputado.

    Pero para el fiscal jefe de Flagrancia Oriente, Jorge Reyes, la figura era “mucho más que una negligencia o un descuido cualquiera. El imputado realizó una serie de acciones que pusieron en riesgo a la menor. El imputado tenía la posición de garante por ley respecto a esta menor”.

    En su pretensión, el fiscal pidió la prisión preventiva para el imputado, lo que fue desatendido por la magistrada, considerando, en su recalificación, que la pena del cuasidelito de homicidio bajó sosteniblemente respecto al homicidio.

    En su relato de los hechos, el fiscal Reyes señaló que el sábado el imputado hizo un asado en el quincho de su edificio. Posteriormente, a eso de la 1.30 de la madrugada, fue a una discoteca sin su pareja. Volvió a eso de las 5.00, incumpliendo, además, con el retiro de su hija. Al almuerzo volvió a consumir alcohol y posteriormente se fue a dormir siesta. En vista del consumo de alcohol, el fiscal pidió una prueba de alcoholemia, cuyo resultado aún no ha llegado.

    Amparado en una facultad legal que tiene la Fiscalía, el persecutor apeló verbalmente de la resolución de la medida cautelar decretada por la jueza, con lo que la situación judicial de Constanzo deberá ser resuelta por la Corte de Apelaciones de Santiago en los próximos días. Mientras tanto, el imputado se mantiene detenido en tránsito.

    Si la corte ratifica lo decretado por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, el sujeto quedará con firma mensual y arraigo. De lo contrario, podría quedar en prisión preventiva.

    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Ventana sin mallas de seguridad

    La menor cayó desde una ventana donde no había malla de seguridad. Esto, pese a que un tribunal de familia había sugerido que, una vez acordado el régimen de visitas y pensión de alimentos, debía poner esos elementos para evitar eventuales caídas.

    Así lo señala un avenimiento acogido por el Juzgado de Familia de Pudahuel, revisado por La Tercera, donde se fijó que los primeros ocho meses, desde febrero de 2026, el padre podía tener el cuidado de su hija todos los domingos. Podía retirarla desde el hogar materno a las 10.00 y entregarla a las 18.00 en horario de invierno y a las 20.00 en verano.

    Esas visitas, dice el texto, iban a ir aumentando conforme pasaban los meses. En el párrafo final el tribunal se refiere a las medidas de seguridad: “Finalmente, para el desarrollo de la relación directa y regular en el domicilio del padre, esta podrá ser realizada siempre y cuando se cumplan condiciones mínimas de seguridad para Isidora. Como ejemplo, y no siendo taxativo, que en el departamento donde habita el padre existan mallas de seguridad”.

    El sujeto puso mallas en el living y comedor, pero no en la pieza de la menor. La cama donde descansaba la niña antes de caer estaba pegada a la ventana, se señaló en la audiencia.

    Más sobre:Las CondesIsidoraHomicidio por omisión

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Manifestantes y policías se enfrentan en el centro de La Paz y se registran 22 bloqueos en todo Bolivia

    Transportes busca extender la vigencia del Certificado de Homologación de autos nuevos en 12 meses

    Economía chilena retrocede en primer trimestre y expertos reafirman un PIB bajo 2% en 2026

    Gobierno repondrá artículo del Sence en el Senado, pero anticipa que franquicia será reformulada y no eliminada

    Informe Subtel al primer trimestre: Los dos principales actores de internet fijo pierden terreno a manos de Mundo y Entel

    Menos horas extra y controlar ausentismo: los lineamientos del Minsal a los servicios de salud por ajuste presupuestario

    Lo más leído

    1.
    “Fue una decisión ideológica”: exministro Maldonado apoya que ex penal Punta Peuco vuelva a ser una cárcel especial

    “Fue una decisión ideológica”: exministro Maldonado apoya que ex penal Punta Peuco vuelva a ser una cárcel especial

    2.
    Tribunal rechaza solicitud de sobreseimiento y devolución de especies a Eduardo Lagos en la trama bielorrusa

    Tribunal rechaza solicitud de sobreseimiento y devolución de especies a Eduardo Lagos en la trama bielorrusa

    3.
    Padre de menor fallecida al caer de edificio permanecerá detenido: hubo desacuerdo en calificación del delito

    Padre de menor fallecida al caer de edificio permanecerá detenido: hubo desacuerdo en calificación del delito

    4.
    El panel blindado de Kast y el millonario aporte de Matthei: las observaciones del Servel a los gastos de la presidencial

    El panel blindado de Kast y el millonario aporte de Matthei: las observaciones del Servel a los gastos de la presidencial

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Por qué cada vez más pacientes con cáncer toman ivermectina (y qué tiene que ver Mel Gibson con ello)

    Por qué cada vez más pacientes con cáncer toman ivermectina (y qué tiene que ver Mel Gibson con ello)

    Qué acordaron Donald Trump y Xi Jinping tras su reunión en Pekín

    Qué acordaron Donald Trump y Xi Jinping tras su reunión en Pekín

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de mayo con el RUT

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de mayo con el RUT

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Día del Completo se celebra esta semana: revisa las promociones, ofertas y 2x1

    Día del Completo se celebra esta semana: revisa las promociones, ofertas y 2x1

    Transportes busca extender la vigencia del Certificado de Homologación de autos nuevos en 12 meses
    Chile

    Transportes busca extender la vigencia del Certificado de Homologación de autos nuevos en 12 meses

    Padre de menor de edad que cayó de piso 11 en Las Condes queda detenido en tránsito

    Menos horas extra y controlar ausentismo: los lineamientos del Minsal a los servicios de salud por ajuste presupuestario

    Gobierno repondrá artículo del Sence en el Senado, pero anticipa que franquicia será reformulada y no eliminada
    Negocios

    Gobierno repondrá artículo del Sence en el Senado, pero anticipa que franquicia será reformulada y no eliminada

    Economía chilena retrocede en primer trimestre y expertos reafirman un PIB bajo 2% en 2026

    Informe Subtel al primer trimestre: Los dos principales actores de internet fijo pierden terreno a manos de Mundo y Entel

    Qué acordaron Donald Trump y Xi Jinping tras su reunión en Pekín
    Tendencias

    Qué acordaron Donald Trump y Xi Jinping tras su reunión en Pekín

    Mayormente soleado: el tiempo de hoy para la Región Metropolitana, según el pronóstico

    2026JH2: qué se sabe del asteroide que pasará muy cerca de la Tierra, según científicos

    Colo Colo, la U y la UC toman nota: Gobierno confirma regreso del público visitante para clásicos del segundo semestre
    El Deportivo

    Colo Colo, la U y la UC toman nota: Gobierno confirma regreso del público visitante para clásicos del segundo semestre

    Carlo Ancelotti le raya la cancha a Neymar tras llamarlo al Mundial: “Quiero ser honesto y claro; jugará si se lo merece”

    El informe arbitral que complica a Cobresal y a la U tras el duelo que sostuvieron en El Salvador por la Liga de Primera

    Apple le pone fecha a su Conferencia Mundial de Desarrolladores 2026
    Tecnología

    Apple le pone fecha a su Conferencia Mundial de Desarrolladores 2026

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    Louis Tomlinson: “No quiero ser conocido como el chico que estaba en One Direction y ahora solo hace pop”
    Cultura y entretención

    Louis Tomlinson: “No quiero ser conocido como el chico que estaba en One Direction y ahora solo hace pop”

    Cómo Los Jaivas rescataron música inédita para los 45 años de Alturas de Machu Picchu

    Un abrazo: escucha el regreso de Planeta No

    Manifestantes y policías se enfrentan en el centro de La Paz y se registran 22 bloqueos en todo Bolivia
    Mundo

    Manifestantes y policías se enfrentan en el centro de La Paz y se registran 22 bloqueos en todo Bolivia

    EE.UU. sanciona a 11 miembros del régimen cubano y endurece presión contra La Habana

    Aumento de muertes y heridos en Colombia: Cómo el uso de drones ha transformado la violencia

    No es maña, podría ser un desorden alimenticio
    Paula

    No es maña, podría ser un desorden alimenticio

    Las hormonas son todo

    Volver al escenario después de los 60