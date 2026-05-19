SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Transportes busca extender la vigencia del Certificado de Homologación de autos nuevos en 12 meses

    La cartera propone una extensión no inferior a 36 meses ni superior a 48 meses para vehículos nuevos, lo que implica que no deban pasar por el proceso de revisión técnica hasta cumplido ese plazo.

    Carlos MontesPor 
    Carlos Montes
    Ministerio de Transportes solicita extender la vigencia del Certificado de Homologación Individual en 12 meses más. Diego Martin

    Los vehículos que cuentan con un Certificado de Homologación Individual Electrónico (CHI-e) están liberados de efectuar la revisión técnica y de emisiones de gases durante el período de validez de este documento, en un plazo no inferior a veinticuatro ni superior a treinta y seis meses, contados desde el mes de expedición del documento, de acuerdo al último dígito de la placa patente.

    En términos generales y según el Ministerio de Transportes (MTT), actualmente los vehículos livianos, medianos y las motocicletas tienen su primera revisión técnica en Chile entre los 2 y 3 años de antigüedad, dependiendo del mes en que corresponda la revisión.

    Todo este contexto forma parte de un documento ingresado a Contraloría y que intenta modificar el decreto actual. En términos simples, el objetivo es que el plazo que tienen los autos nuevos en materia de revisión técnica, pase a 4 años. El ministerio busca alargar el plazo, aunque aún debe ser aprobado por el ente fiscalizador.

    Imagen referencial.

    Según los argumentos del MTT, en Europa los vehículos asisten a su primera revisión técnica al cuarto año, en Brasil y Argentina al tercero, y en Colombia, al sexto. Además, tras analizar los resultados de la primera revisión técnica realizada a vehículos durante 2024, solo el 5% del universo de vehículos revisados presentó rechazos instrumentales, esto es, atribuibles a un funcionamiento deficiente. Esto da cuenta, a ojos del MTT, de que el parque de vehículos de entre 2 y 3 años de antigüedad es un parque en buen estado de funcionamiento.

    En resumen, la propuesta establecida por la cartera de Transportes es solicitar extender la vigencia del Certificado de Homologación Individual en 12 meses más, por lo que se propone una extensión no inferior a 36 meses, ni superior a 48 meses, justificada principalmente en la experiencia comparada, en la actual tecnología y en que el porcentaje de rechazos en la primera revisión técnica atribuibles al funcionamiento del vehículo es bajo.

    Con respecto a la medida, Ariel López, ingeniero en Transporte y Tránsito de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) y magíster en Urbanismo de la Universidad de Chile, señala que cada día se venden mil autos nuevos, “eso es casi 350-400 mil vehículos anuales, por lo que extenderles la posibilidad de circular un año adicional sin revisión técnica no mejora la movilidad, ni la seguridad vial, por el contrario, aumenta exponencialmente el riesgo de un desperfecto que se convierta en un siniestro vial”.

    Este último, quien ha sido consultor para el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sostiene que “una parte importante de los rechazos en las plantas de revisión técnica son por neumáticos peligrosamente desgastados; darles a esos vehículos un año más de plazo para circular sin revisión pone en peligro a sus ocupantes, y a las personas del entorno, otros vehículos y peatones. Esta medida es regresiva porque aumenta la inseguridad vial y además genera perjuicios económicos para el Estado que deberá subsidiar a las plantas de revisión técnica”.

    Louis de Grange, Ministro de Transportes. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Este cambio incidirá en una baja de las revisiones esperadas en las PRT entre el 2028 y 2029, por lo que se debería compensar la baja de ingreso, pero solo a concesiones vigentes -y no prorrogadas- a esa fecha; esto es entre 13 y 16 concesiones, que representa entre un 20 y un 25% del total.

    En concreto, el Certificado de Homologación Individual Electrónico (CHI-e) es un documento oficial emitido por el Ministerio de Transportes, a través del Centro de Control y Certificación Vehicular (3CV).

    Su función es acreditar que un vehículo motorizado nuevo cumple con todas las normas de seguridad, emisiones de gases y características técnicas exigidas en el país, permitiendo su inscripción legal y circulación.

    Además, reemplaza la revisión técnica, ya que al ser un vehículo nuevo, este certificado te exime de pasar por la planta de revisión técnica por un periodo determinado, y es requisito obligatorio para inscribir el auto en el Registro Civil, obtener tu primera placa patente y comprar el primer permiso de circulación.

    Con respecto a la vigencia, el certificado se extiende por un periodo inicial generalmente de dos años. Sin embargo, si se compró un vehículo nuevo a partir de enero de 2022 y se realizaron todas las mantenciones preventivas en concesionarios o servicios técnicos autorizados, existe la opción de extender su vigencia.

    Finalmente, al ser digital (CHI-e), los concesionarios o importadores autorizados lo emiten directamente en el sistema del MTT, quedando registrado para realizar tus trámites sin necesidad de portar un documento físico.

    La situación en materia de nueva regulación de transporte no ha sido sencilla para el actual gobierno, al verse inmerso en una serie de polémicas y complejidades. Prueba de esto es lo ocurrido durante esta jornada con los taxistas, quienes se movilizaron masivamente en Santiago ante la modificación al reglamento de la Ley Uber.

    La protesta por parte del gremio de taxistas surgió luego de que el ministro de Transportes, Louis de Grange, anunciara cambios al reglamento de transportes, entre ellos, una modificación relacionada con la capacidad de los taxis colectivos, lo que beneficiaría a conductores de aplicaciones, entre otros.

    Más sobre:NacionalMinisterio de TransportesHomologación12 mesesRevisión técnica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Manifestantes y policías se enfrentan en el centro de La Paz y se registran 22 bloqueos en todo Bolivia

    Economía chilena retrocede en primer trimestre y expertos reafirman un PIB bajo 2% en 2026

    Gobierno repondrá artículo del Sence en el Senado, pero anticipa que franquicia será reformulada y no eliminada

    Informe Subtel al primer trimestre: Los dos principales actores de internet fijo pierden terreno a manos de Mundo y Entel

    Padre de menor de edad que cayó de piso 11 en Las Condes queda detenido en tránsito

    Menos horas extra y controlar ausentismo: los lineamientos del Minsal a los servicios de salud por ajuste presupuestario

    Lo más leído

    1.
    “Fue una decisión ideológica”: exministro Maldonado apoya que ex penal Punta Peuco vuelva a ser una cárcel especial

    “Fue una decisión ideológica”: exministro Maldonado apoya que ex penal Punta Peuco vuelva a ser una cárcel especial

    2.
    Tribunal rechaza solicitud de sobreseimiento y devolución de especies a Eduardo Lagos en la trama bielorrusa

    Tribunal rechaza solicitud de sobreseimiento y devolución de especies a Eduardo Lagos en la trama bielorrusa

    3.
    Padre de menor fallecida al caer de edificio permanecerá detenido: hubo desacuerdo en calificación del delito

    Padre de menor fallecida al caer de edificio permanecerá detenido: hubo desacuerdo en calificación del delito

    4.
    Padre de menor de edad que cayó de piso 11 en Las Condes queda detenido en tránsito

    Padre de menor de edad que cayó de piso 11 en Las Condes queda detenido en tránsito

    5.
    El panel blindado de Kast y el millonario aporte de Matthei: las observaciones del Servel a los gastos de la presidencial

    El panel blindado de Kast y el millonario aporte de Matthei: las observaciones del Servel a los gastos de la presidencial

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Por qué cada vez más pacientes con cáncer toman ivermectina (y qué tiene que ver Mel Gibson con ello)

    Por qué cada vez más pacientes con cáncer toman ivermectina (y qué tiene que ver Mel Gibson con ello)

    Qué acordaron Donald Trump y Xi Jinping tras su reunión en Pekín

    Qué acordaron Donald Trump y Xi Jinping tras su reunión en Pekín

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de mayo con el RUT

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de mayo con el RUT

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Día del Completo se celebra esta semana: revisa las promociones, ofertas y 2x1

    Día del Completo se celebra esta semana: revisa las promociones, ofertas y 2x1

    Transportes busca extender la vigencia del Certificado de Homologación de autos nuevos en 12 meses
    Chile

    Transportes busca extender la vigencia del Certificado de Homologación de autos nuevos en 12 meses

    Padre de menor de edad que cayó de piso 11 en Las Condes queda detenido en tránsito

    Menos horas extra y controlar ausentismo: los lineamientos del Minsal a los servicios de salud por ajuste presupuestario

    Gobierno repondrá artículo del Sence en el Senado, pero anticipa que franquicia será reformulada y no eliminada
    Negocios

    Gobierno repondrá artículo del Sence en el Senado, pero anticipa que franquicia será reformulada y no eliminada

    Economía chilena retrocede en primer trimestre y expertos reafirman un PIB bajo 2% en 2026

    Informe Subtel al primer trimestre: Los dos principales actores de internet fijo pierden terreno a manos de Mundo y Entel

    Qué acordaron Donald Trump y Xi Jinping tras su reunión en Pekín
    Tendencias

    Qué acordaron Donald Trump y Xi Jinping tras su reunión en Pekín

    Mayormente soleado: el tiempo de hoy para la Región Metropolitana, según el pronóstico

    2026JH2: qué se sabe del asteroide que pasará muy cerca de la Tierra, según científicos

    Colo Colo, la U y la UC toman nota: Gobierno confirma regreso del público visitante para clásicos del segundo semestre
    El Deportivo

    Colo Colo, la U y la UC toman nota: Gobierno confirma regreso del público visitante para clásicos del segundo semestre

    Carlo Ancelotti le raya la cancha a Neymar tras llamarlo al Mundial: “Quiero ser honesto y claro; jugará si se lo merece”

    El informe arbitral que complica a Cobresal y a la U tras el duelo que sostuvieron en El Salvador por la Liga de Primera

    Apple le pone fecha a su Conferencia Mundial de Desarrolladores 2026
    Tecnología

    Apple le pone fecha a su Conferencia Mundial de Desarrolladores 2026

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    Louis Tomlinson: “No quiero ser conocido como el chico que estaba en One Direction y ahora solo hace pop”
    Cultura y entretención

    Louis Tomlinson: “No quiero ser conocido como el chico que estaba en One Direction y ahora solo hace pop”

    Cómo Los Jaivas rescataron música inédita para los 45 años de Alturas de Machu Picchu

    Un abrazo: escucha el regreso de Planeta No

    Manifestantes y policías se enfrentan en el centro de La Paz y se registran 22 bloqueos en todo Bolivia
    Mundo

    Manifestantes y policías se enfrentan en el centro de La Paz y se registran 22 bloqueos en todo Bolivia

    EE.UU. sanciona a 11 miembros del régimen cubano y endurece presión contra La Habana

    Aumento de muertes y heridos en Colombia: Cómo el uso de drones ha transformado la violencia

    No es maña, podría ser un desorden alimenticio
    Paula

    No es maña, podría ser un desorden alimenticio

    Las hormonas son todo

    Volver al escenario después de los 60