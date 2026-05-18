Louis Tomlinson: “No quiero ser conocido como el chico que estaba en One Direction y ahora solo hace pop”

A pocos minutos de comenzar una conferencia de prensa a la que asistió Culto, el cantante británico Louis Tomlinson anunció la fecha de su próxima visita al país, en el marco de la gira How did we get here?, por su tercer álbum de estudio. El nuevo encuentro será el 31 de marzo de 2027 en el Movistar Arena, recinto que ya lo recibió en 2022 para presentar Walls, su debut.

Esta noticia llega con un disco distinto a los anteriores: letras honestas que profundizan en sus vivencias y las emociones que le ha entregado la vida como artista, ritmos que fluyen entre el rock y el pop, con más toques indies. En los inicios de su carrera los temas tenían mucho que ver con la cuna musical en la que creció: One Direction, una de las boybands más exitosas de este siglo.

Ahora, con más trayectoria bajo el brazo y ad portas de su tercera gira mundial solista, Louis Tomlinson, de 34 años, vive una etapa mucho más madura. Sabe lo que le gusta y defiende sus ideales tanto dentro como fuera del escenario, siempre manteniendo una fuerte y pública conexión con sus fans. Ese es uno de los principales tópicos a la hora de conversar con el artista, y así se evidenció en la instancia periodística.

“En ese momento de mi vida los shows son mi propósito. Me emocionan mucho y me entretiene estar sobre el escenario. Desde que estaba en la banda recuerdo pensar que hay miles de personas con talento y que tener esta posibilidad es un sueño, siempre agradezco poder seguir haciendo esto, incluso después de tantos años. No es algo que pase tan seguido”, comentó Tomlinson.

How did I get here?: Una nueva etapa

Sus primeros discos –Walls y Faith in the future– tienen inspiración de sus influencias locales, en especial de los hermanos Oasis: guitarras fuertes y una voz reconocible. Con el rock como principal elemento, algo que ya comenzaba a diferenciarse de su banda original.

“Solía preguntarme mucho cómo llegué aquí, sobre todo por el título de la canción, claro, pero no es algo que me siga importando. Es una especie de afirmación y algo para celebrar con mis fans, ahora la pregunta es colectiva: ¿Cómo llegamos aquí? Mira todo lo que hay detrás”, dice Tomlinson sobre su más reciente proyecto.

El intérprete de Lemonade lleva cerca de 16 años profesionalmente en la industria de la música. Es algo de lo que está muy al tanto y declara que es importante que los años de experiencia muestren una evolución: “Supongo que con la edad me he puesto más filosófico, pero creo que lo que más ha cambiado con los años es cómo me percibo. Antes no me sentía cómodo llamándome una persona creativa, ha sido un trabajo duro de confianza en mí mismo, pero ya estoy mucho mejor con esto. Sigo muy nervioso en cada show, pero ahora los canalizo mejor”, asegura el artista.

Latinoamérica: un vínculo que se afianza

Su primera gira mundial tuvo que ser cancelada debido a la pandemia de 2020. En el documental All of those voices (2023) asegura que ese fue un golpe duro, pues ya se había hecho la idea de salir al mundo con su propio proyecto, luego de cinco años de la separación de One Direction.

Sin embargo, hoy, con cientos de conciertos más bajo el brazo, considera que el en vivo es la parte más especial de su proceso creativo y como artista. Destaca, por supuesto, el tiempo en el estudio, pero confiesa que mucho de lo que hace ahí está pensado para que impacte en vivo.

“Estoy emocionado de volver a Latinoamérica. Los shows allá tienen una energía eléctrica. He tocado ahí varias veces y siempre es igual: emocionante, caótico y me hace sentir muy bien”, comenta Tomlinson desde la pantalla del Zoom. “Cada país tiene lo suyo, pero quiero destacar la comida: en Brasil me gustó mucho el ´asado´, en Argentina tienen muy buen filete y en Chile destaco el pollo. Todo se trata de la comida, al fin del día”, suma.

Dice que los países del Cono Sur le han sumado distintas aristas a su carrera. Demostrando que su música puede ser explosiva y que hay fans en el mundo que lo esperan año a año y que la emoción no decae. Es así que en 2024 logró presentarse en el Estadio Bicentenario de la Florida, su primer show fuera de una arena en Chile.

“Insisto en que me gusta mucho ir a tocar a Latinoamérica. Creo que puedo explorar aún más ese territorio, musicalmente hablando. Me gustaría grabar algún video musical ahí o algo por el estilo”, agrega.

Esta afirmación no es tan sorpresiva, pues su último disco fue creado mayoritariamente en Costa Rica, en un pequeño pueblo que le sirvió de inspiración para los sonidos psicodélicos que mantienen la influencia del britpop.

“No me gustan mucho los términos de la industria”

Se le consultó si tiene algún artista en mente para una próxima colaboración. Dice que hay varios a los que admira, pero que no piensa en sus colegas como posibles colaboradores, prefiere pensar que cuando sea el momento, la situación funcionará, pero no está constantemente buscando esos hitos.

En ese sentido, los cruces intergeneracionales también han sido algo importante en los últimos meses: Sabrina Carpenter se presentó con Madonna en Coachella, Olivia Rodrigo con Robert Smith de The Cure, y meses antes, Benson Boone con Brian May de Queen.

“No me gustan mucho los términos de la industria y lanzar posibles nombres porque sí. Creo que estas colaboraciones son importantes para la industria, sí, pero creo que tiene que ver más con unir a las personas. Pienso que puede haber un vínculo importante entre una hija a la que le gusta Sabrina Carpenter y una madre a la que le gusta Madonna”, reflexiona.

“Pero en cuanto a una colaboración… me cuesta pensarlo. Supongo que yo sería el viejo de la situación. Pienso en Yungblud, me gusta mucho su música y es de Doncaster, mi pueblo natal, creo que por eso sería aún más interesante, pero yo sería el senior en esa conversación”, suma.

En ese sentido, dice que Doncaster sería un lindo lugar para un concierto. “Nunca he tocado ahí, es un lugar pequeño. Hay una especie de domo, el Doncaster Oval Stadium… sería lindo”, comparte Tomlinson.

Sobre recintos fuera de su ciudad natal, apuesta por el Madison Square Garden, aunque dice que no hay conversaciones en este momento, que simplemente es algo que le gustaría hacer. Asimismo, dice que le llama la atención el local The Troubadour, un lugar con capacidad para 500 personas y que él califica como prestigioso. Por último, dice que sería un honor tocar en estadios importantes, porque es un gran fan del fútbol y aprovecha de dar sus predicciones para el próximo mundial: Inglaterra se llevará la copa.

“Sin mis fans no estaría aquí. Somos un equipo”

Euforia, fan actions y una energía incontrolable. Esas son las tres claves del en vivo para Louis Tomlinson, para quien, a pesar de ya haber preformado cientos de veces sobre el escenario, sigue existiendo una emoción distinta en cada show.

“Me gusta mucho cuando se organizan para hacer fan actions. Me sorprende enormemente la capacidad para coordinar a masas tan grandes”, confiesa. Uno de los momentos más icónicos ocurre durante el coro de Kill my mind, logrando coordinar el movimiento de los teléfonos con el flash encendido.

El How did we get here? tour está pensado como algo más grande. “Se siente como un show de nivel Arena, definitivamente un nivel más arriba que la vez anterior”, asegura. “Pero sin duda se mantiene lo de siempre. No podría hacer nada de esto sin mis fans y la confianza que me entregan, entendiendo mis límites y con lo que me siento cómodo. Es por eso que paso gran parte del concierto con los ojos cerrados frente al micrófono, no soy de moverme mucho, pero así me siento cómodo y mis fans lo comprenden, eso es muy generoso y hermoso de su parte”, agrega.

Como mensaje final para sus fans, especialmente en Latinoamérica, dice que les debe mucho pues sin su paciencia y pasión no estaría donde está y, por supuesto, no entregaría toda la dedicación que tiene en el proyecto. “Infinitas gracias a quienes han estado desde siempre y para quienes se suman, bienvenidos a la fiesta, la van a disfrutar”, asegura.

Comenta que de eso se trata, de crear un buen momento para todos y que los discos sean una compañía para disfrutar en los meses de espera, porque siempre está buscando la instancia en vivo para compartir con sus fans.

“La comunidad es lo importante. No soy solo yo y no son solo los fans. Es un esfuerzo colectivo y creo que eso es muy dulce. He escuchado historias de fans que van solos a los conciertos y terminan siendo amigos por años con quienes conocen en la fila, es algo hermoso, y en este punto, tras haber vivido tantos años con el reflector encima, creo que esa es la finalidad y el lugar de donde viene este último disco”, reflexiona.

“Quería presionarme, sentir más confianza en mí, así podía estirar un poco los límites y llegar, musicalmente hablando, a lugares que en el pasado no habría ni pensado. La razón por la que antes exploré tanto en el pop es porque tenía miedo, no quiero ser conocido como ´el chico que estaba en One Direction y ahora solo hace pop´, no lo desmerezco, pero no quiero ser esa persona. Y desde ahí aparece How did I get here? Soy solo yo haciendo música, tras años de aprendizaje. Espero que lo disfruten”, cierra.

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