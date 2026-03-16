Los inesperados acompañantes de Akriila en su show de Lollapalooza

La cantante nacional Akriila llegó como uno de los platos fuertes a Lollapalooza. Tras su disco Epistolares y su participación en el show de Mon Laferte en el Festival de Viña, la maipucina se ha erigido como una de las voces jóvenes más importantes de la escena urbana. Tanto así, que su presentación cerraba la última jornada en el Perry’s Stage.

Un show de música íntima y llena de sorpresas. Marcada además por la presencia inesperada de diversos artistas. Por si eso fuera poco, Akriila estuvo acompañada por cantantes urbanos, pero tocando instrumentos.

Créditos: Lollapalooza.

El primer invitado, su mejor amigo

Después de la primera canción, pasó al escenario uno de sus mejores amigos: Facebrooklyn. La cantante ha compartido tres canciones con él en diversos proyectos. Para la ocasión, la acompañó desde el piano en las canciones Para siempre。˃﹏˂ y Lunes feriado. Esto es una sorpresa aún más grande teniendo en cuenta que los temas son del álbum Epistolares, el cual tiene una colaboración de ambos en Epitafio.

La escena era sumamente íntima, con luces apuntando al piano mientras el autor de sssubelo tocaba. La estrella del show cantaba parada encima del instrumento.

La elección en su invitado no es coincidencia. La fecha del evento coincidió con el cumpleaños de Facebrooklyn, quien además tuvo show propio horas antes. Además, la relación con el primer acompañante es conocida por el fuerte vínculo entre ambos. Tanto así que en 2025 realizaron una gira juntos.

El inicio de su amistad está íntimamente ligada a la música. En una entrevista con LaRata.cl, Akriila comentó que lo conoció por una canción, tras esto se comunicó con él. Sin embargo, se conocieron en persona tiempo después en uno de los viajes de Facebrooklyn a Santiago. “Nos vimos pero la Akri no me reconoció. Y después me dijo como, ¿pero qué, Face? Y le dije: ‘pero si nos saludamos hace un rato’ y ella me dijo como ‘ay, es que no te caché’”, comentó el cantante urbano en la entrevista.

El cariño que se tienen es notorio y totalmente público. En reiteradas ocasiones se han llamado mejores amigos el uno al otro. Por si eso fuera poco, Facebrooklyn tiene una playlist con sus colaboraciones ¿El nombre de la lista de reproducción? “besties”.

El género urbano presente

Otra de las canciones que marcaron la presentación de la artista fue Sola. Este tema es una colaboración con la española BB Trickz. Pero en el show, Princesa Alba e Iza tkm la acompañaron como un coro. Después, las cantantes también interpretaron sus featurings Worldw1de y Nos keremos tanto.

Créditos: Lollapalooza.

En la versión deluxe de Epistolares, la cantante vuelve a sus orígenes ligados al trap en la canción 002 (durísimo). Para la interpretación del tema contó con dos de los artistas urbanos que han moldeado la escena actual: Young Cister e Easykid. Los invitados de lujo tuvieron una posición especial en el show, el autor de miau hizo los coros mientras su compañero tocaba la guitarra.