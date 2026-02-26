Mon Laferte y la entrega de la Gaviota de Platino en Viña: “La gente la pedía en 2017, yo siento que ya me la llevé”

Como en cada hogar chileno, el Festival de Viña se seguía en la casa de Mon Laferte, en el sector Gómez Carreño de Viña del Mar. Siendo una niña, la “Normita” (su nombre real es Norma Monserrat Bustamante) no se perdía el evento.

Para entonces, la música ya latía en ella. Así que el Festival le resultaba todo un panorama. “Yo lo veía todos los años porque cuando niña nunca fui a un concierto -dice a Culto-. Entonces para mí era como el momento musical de mi año. Y a mí obviamente siempre me gustó la música. No me acuerdo en qué momento empecé a cantar, casi desde la panza de mi mamá. Entonces claro, era súper importante ver a los artistas".

Para la entonces “Normita”, el Festival de Viña era una experiencia compartida en familia. “Me acuerdo que me gustaba mucho ver a Juan Gabriel, que era uno de mis favoritos, sigue siéndolo. Y mi abuela compraba uvas, nos sentábamos y nos comíamos como dos kilos de uva cada uno. Era una cosa súper linda, lo veíamos entero y nosotras chicas nos quedamos hasta tarde con mi hermana viendo el festival”.

Mon Laferte Foto: Devdi Missene/La Tercera Dedvi Missene

-¿Soñabas por entonces llegar a cantar al Festival de Viña?

Sí, pero no sólo soñaba, yo estaba segura. En mi cabeza decía ‘no, si yo un día voy a cantar en el festival’. O sea, lo decreté, como dicen ahora ajaja (ríe).

Esa certeza de niña se concretó en 2017, con un show que entró en la memorabilia pop y la instaló como una estrella en toda regla. “Yo creo que ese fue un antes y un después, pero aquí también -dice-. Porque yo ya había empezado a construir una carrera en México, ya había dado conciertos masivos en el Auditorio Nacional y todo allá, pero como que aquí todavía no era tan popular, o yo tenía esa idea. Marcó muchísimo mi carrera”.

Luego regresó en el convulsionado Viña 2020 y este año abrirá la jornada del jueves 26 en un momento diferente; desde entonces lanzó cuatro discos (el más reciente, Femme Fatale de 2025) y su figura alcanzó un estatus estelar en la industria musical.

Además, Laferte fue madre por primera vez hace cuatro años, lo que, asegura, la ha llevado a compatibilizar maternidad y carrera artística. “Es complicado, la verdad. Bueno, yo creo que cualquier mamá sin importar el trabajo que haga, sabe de lo que hablo. Siempre hay como un sentimiento de culpa por no estar lo suficientemente con tu hijo, pero también quieres rendir en el trabajo porque te gusta lo que haces. A veces sientes que no terminas como haciendo nada al 100. Pero he aprendido a tener un súperpoder de que hago todo y estoy muy cansada todo el tiempo; pero no es un cansancio que sufra porque me gusta mucho lo que hago, ¿sabes? Me encanta".

De hecho, ha sumado a su hijo en su rutina laboral. “Tengo muchos ensayos y reuniones, que la luz que no sé qué, y a veces me llevo a mi hijo para poder estar ahí un rato con él, y se pone a jugar. Otras veces me levanto tempranísimo. Yo vivo a una hora y media de la ciudad, me levanto muy temprano, llevo a mi hijo al jardín, manejo a la ciudad, hago todas mis cosas, llego a la tarde, baño a mi hijo. O sea, ya soy como un pulpo”.

FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO Hans Scott

La cantante anticipa que prepara un show especial para su regreso a Viña. Un momento que además la sorprende en pleno trabajo para su próxima gira Femme Fatale Tour, que comienza en abril y tendrá dos fechas en Movistar Arena, el 14 y 19 de mayo. “Estoy preparando mi tour -dice-. Pero este es un show distinto”.

En ese esquema el nombre clave es su director musical, el mexicano Manú Jalil. “Es mi mejor amigo, hemos ido construyendo una relación tan de cercanía y confianza, que literalmente se va a mi casa. Nos despertamos, estamos en pijama con la almohada pegada y estamos armando el show en la casa, en la cocina, mientras uno cocina y el otro está como en la computadora. Con él tengo una relación muy de hermandad. Si bien a veces me dan ganas de trabajar con otros productores para experimentar, me siento muy cómoda trabajando juntos. Todo lo hemos producido juntos, todo".

-Esa lógica también la llevas a los discos. ¿Cómo fue en Femme Fatale?

Para Femme Fatale también, muy en confianza. A mí me gusta hacer los discos en mi casa, más que en un estudio. Los estudios me dan una sensación como de nave espacial, porque siempre son como encerrados. Entonces todas las partes más importantes, el pre o grabar mi voz lo hago en casa con mi amigo Jalil. Tengo un pequeño estudio en la casa. Todo lo trabajamos ahí y después vamos a un estudio grande si hay que grabar cuerdas o como secciones grandes, pero todo es muy personal. La composición, eso sí, es algo totalmente personal. Normalmente las canciones que escribo las hago a las tres o cuatro de la mañana, porque es el único momento en que estoy sola y en silencio. Entonces acuesto a mi hijo, me siento en la terracita y ahí me pongo a hacer canciones.

Hija ilustre de Viña del Mar y Gaviota de Platino

El regreso al Festival además tendrá otros detalles fuera del escenario. Como informó Culto, a la cantante se le entregará un reconocimiento como Hija Ilustre de la ciudad de Viña del Mar, en una ceremonia a realizarse justo 24 horas después de su presentación, en el Teatro Municipal del lugar.

Cuando se le menciona el hito, Mon Laferte todavía se muestra sorprendida con la perspectiva de recibir el reconocimiento. “Eso sí es algo que no me esperaba, ni lo tenía planeado. No estaba en mi radar algo así, y lo agradezco muchísimo. Me siento muy honrada. No sé si tengo alguna responsabilidad al ser hija ilustre, pero pues si es así tendré que apañar nomás. Pero es muy bonito, se siente bonito”.

Mon Laferte

Misma situación con la entrega de la Gaviota de Platino. Un reconocimiento a la trayectoria, que solo han recibido Luis Miguel (2012), Isabel Pantoja (2017), Lucho Gatica (de forma póstuma en 2019), Los Jaivas (2023) y Myriam Hernández (2025). Durante las últimas semanas, la fanaticada de la artista ha impulsado la entrega del galardón en las redes sociales.

De acuerdo con el decreto firmado el 6 de febrero del año pasado por la alcaldesa Macarena Ripamonti, la entrega de este galardón es de carácter “excepcionalísimo” y establece que los artistas deben tener un vínculo profundo con el escenario del Festival de Viña del Mar, lo que en caso de Laferte se cumple con sus presentaciones en el evento y el hecho de ser una artista local.

Además, se debe contar con un mínimo de 30 años de carrera. Según informó Culto, tras consultar fuentes desde la Municipalidad, el hito que se considerará para contar el inicio de su trayectoria será su ingreso al conservatorio Izidor Handler de Viña del Mar, a los diez años (la cantante tiene 42), es decir, se contará desde sus primeros pasos formativos. Así se logró asegurar la entrega del galardón.

Antes de hacerse pública la entrega, Mon Laferte comentó a Culto sobre la posibilidad de recibir el premio. “Yo creo que eso es algo que depende de la gente -aseguró-. Si la gente la pide, bueno, bacán que el público se exprese. Eso es precioso porque significa el cariño de la gente. Ahora, más que la cosa física que te den la Gaviota, físicamente, tiene que ver con el público. Yo digo que a mí me la regalaron en el 2017 ¡porque la gente pedía Platino! Y me acuerdo que fuimos a comerciales, dieron la competencia y la gente seguía gritando y pidiendo platino, entonces yo digo que ya me la llevé“.