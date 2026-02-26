SUSCRÍBETE
    Mon Laferte recibirá Gaviota de Platino en Viña: cómo se resolvió la entrega del premio mayor a la cantante

    La artista nacional recibirá el máximo galardón del evento durante su presentación de este jueves 26. Se unirá a un selecto grupo que componen figuras como Luis Miguel, Lucho Gatica y Myriam Hernández. Así es cómo la Municipalidad de Viña del Mar determinó que esté disponible si el público la pide durante su show.

    Gonzalo Valdivia 
    Gonzalo Valdivia
    Mon Laferte recibirá Gaviota de Platino en Viña: cómo se resolvió la entrega del premio mayor a la cantante

    Este jueves 26, en la penúltima jornada del Festival de Viña 2026, Mon Laferte se presentará por tercera vez en el certamen. Y ya está todo encaminado para que durante su show se transforme en la sexta ganadora de la Gaviota de Platino, un premio reservado para un grupo selecto de figuras y que cumplan una serie de estrictos requisitos.

    De acuerdo con el decreto firmado el 6 de febrero del año pasado por la alcaldesa Macarena Ripamonti, la entrega de este galardón es de carácter “excepcionalísimo” y establece que los artistas deben contar con un mínimo de 30 años de carrera y tener un vínculo profundo con el escenario del Festival de Viña del Mar.

    Hans Scott

    A Laferte la avalan sus presentaciones de 2017 y 2020, donde causó la euforia del público. O sea, tiene un nexo profundo con el espectáculo. Y respecto al primer punto, afirman a Culto, todo estaría aclarado.

    Según lo que indican desde la Municipalidad, el hito que se considerará para contar el inicio de su trayectoria será su ingreso al conservatorio Zidor Handler de Viña del Mar, a los diez años (la autora de Tu falta de querer tiene 42).

    Es decir, se contará desde sus primeros pasos formativos, no desde el año de lanzamiento de La chica de Rojo (2003), su primer disco (firmado como Monserrat Bustamante), ni desde el año de publicación de Desechable (2011), su primer LP con su nombre artístico, Mon Laferte.

    Esa interpretación del decreto permitirá que esté disponible si los asistentes la piden y que no sea necesario implementar una modificación del mencionado documento, el que establece que “en situaciones muy excepcionales, el público asistente luego de haber solicitado la entrega de las gaviotas de plata y de oro como reconocimiento a la trayectoria artística y a la calidad de la presentación efectuada, ha solicitado la entrega de la Gaviota de Platino”.

    VICTOR HUENANTE

    De ese modo, la voz de Mi buen amor se unirá a un grupo que actualmente componen Luis Miguel (2012), Isabel Pantoja (2017), Lucho Gatica (de forma póstuma en 2019), Los Jaivas (2023) y Myriam Hernández (2025).

    La cantante nacional ya estaría al tanto de que durante su presentación podría recibir el galardón mayúsculo del evento de la Ciudad Jardín.

    Por lo pronto, tuvo su primer apronte con la edición número 65 del certamen este miércoles 25, donde fue invitada por el colombiano Juanes a interpretar Fotografía, su canción del año 2003.

