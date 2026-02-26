“Yo adoro a esta mujer”: cómo se gestó la aparición de Mon Laferte en el show de Juanes en Viña

Así fue la aparición de Mon Laferte en el show de Juanes en Viña 2026

Colombia y Chile se unieron durante el primer show de la cuarta noche del Festival de Viña 2026.

Luego de despachar algunos de sus mayores éxitos durante los primeros 15 minutos de espectáculo, Juanes dio paso a Fotografía, su popular canción del año 2003.

VICTOR HUENANTE

En ese momento irrumpió Mon Laferte, causando el asombro del Monstruo. La artista chilena acompañó al colombiano y entonó los versos que en la versión original recaían en Nelly Furtado.

“¡Mon Laferte está en la casa!”, exclamó el oriundo de Medellín después de que el público se apoderara del coro. “Lo amamos, ¿verdad?”, expresó ella.

“Yo adoro a esta mujer. Te amo, Mon, gracias de verdad. Es un honor estar aquí cantando contigo en tu tierra. Gracias por este regalo tan hermoso que me das”, indicó Juanes, antes de que su compañera abandonara el escenario.

A ambos los une una relación histórica: se vincularon en el hit Amárrame de 2017, del disco La trenza, y pudieron conocerse de manera mucho más cercana y amistosa.

Oscar Guerra

Ambos ensayaron juntos durante la tarde de este miércoles en la Quinta Vergara. Los contactos para poder coincidir en el certamen vienen desde hace unas semanas y ambos aceptaron sin problemas.

Laferte volverá al mismo recinto este jueves 26, cuando sea una de las protagonistas de la penúltima jornada de Viña 2026.