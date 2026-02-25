SUSCRÍBETE
    Mon Laferte critica horarios del Festival de Viña: “Es muy tarde para el público y los artistas”

    La cantante viñamarina abordó el cierre tardío del certamen —tras presentaciones como las de Mateo Bocelli, Bomba Estéreo y NMIXX— y reflexionó sobre su regreso a la Quinta Vergara, la maternidad, el éxito y su vínculo con Chile.

    Por 
    Felipe Alcafus
    FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO Hans Scott

    A horas de su tercera presentiación en el Festival de Viña del Mar 2026, Mon Laferte marcó uno de los puntos más comentados de su conferencia al cuestionar el horario de cierre cel certamen señalando que las extensas jornadas afectan tanto al público como a los artistas.

    Sin apuntar a la organización directamente, Mon Laferte instaló una crítica a uno de los hechos más comentados de la última versión del certamen, donde artistas como Matteo Bocelli, Bomba Estéreo y NMIXX debieron salir al escenario a altas horas de la madrugada.

    “Siempre he pensado que es muy tarde”, afirmó la cantante, recodando incluso su propia experiencia en 2017, cuando debió presentarse de madrugada y frente a bajas temperaturas.

    “La primera vez que yo canté, me subía a las 1 o 2 de la mañana y hacía mucho frío. Y yo decía, chuta, la gente tiene que aguantar hasta tan tarde aquí”, recordó la artista.

    Según explicó, adelantar el inicio permitiría que más personas puedan disfrutar del espectáculo. “Estaría bueno que fuera más temprano, que empezara a las 8 (pm), porque es difícil quedarse hasta el final”, sostuvo.

    25 DE FEBRERO DEL 2026 CONFERENCIA DE LA ARTISTA MON LAFERTE PREVIO A SU SHOW EN EL FESTIVAL DE VIÑA 2026. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Un regreso emocional

    Más allá de la polémica, la artista también abordó el significado personal de volver a la Quinta Vergara, escenario que, según mencionó, marcó un antes y un después en su reconocimiento masivo en Chile.

    Nacida en Viña del Mar y la próxima a ser nombrada Hija Ilustre de la ciudad, Laferte describió el regreso como profundamente emocional. Recordó su infancia viendo el festival junto a su familia y confesó los nervios previos que siguen siendo los mismos que en su debut.

    “He pisado escenarios muy importantes, afortunadamente, a lo largo de mi vida, pero el festival se siente distinto”, señaló y posteriormente, agradeció el reconocimiento a la municipalidad.

    Respecto a su show en la Quinta Vergara, adelantó que canciones emblemáticas como Tu falta de querer estarán en el repertorio, destacando que es su mayor éxito y el público suele ser quien termina apropiándose del momento sobre el escenario.

    Además, no descartó sorpresas sobre una posible colaboración con Juanes, puesto que hace años lanzaron “amárrame” y ambos artistas se presentarán en esta edición del Festival.

    Mon Laferte volverá al escenario de la Quinta Vergara, donde consolidó su vínculo con el público chileno marcando uno de los momentos más recordados de la historia del festival, ahora, desde una etapa artística y personal distinta.

