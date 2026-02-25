SUSCRÍBETE
    Premios con traductor, despliegue coreográfico y Kidd Voodoo: el debut del k-pop de NMIXX arrasa en Viña

    Prácticamente desde el inicio de la tercera noche del Festival, el juvenil "Monstruo" hizo ver su entusiasmo con el debut del k-pop. Luciendo las lightstick y outfits a juego, recibieron con una ovación a sus ídolas, que en 45 minutos presentaron un espectáculo muy estructurado, que incluyó saludos en español. Sorprendieron además con la invitación a Kidd Voodoo. Un show que usó pistas grabadas y preparado para introducirse a nuevas audiencias que se premió con gaviotas y traductor en el escenario.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal
    NMIXX en el Festival de Viña FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

    Si antaño las antorchas de papel encendido alumbraron la galería y los faldeos del cerro en que se enclava la Quinta Vergara, esta noche son los lightstick. Se trata de unas varas de luz led, habitualmente usadas por los fans en los conciertos de k-pop. Esta noche brillan desde la galería a los palcos para saludar a NMIXX en su debut en el Festival de Viña.

    Desde la previa al arranque de la jornada estaba claro que lo de NMIXX era el número estelar. Las adolescentes se apersonaron desde temprano, luciendo cintillos, prendas, outfits a juego, carteles para saludar a sus ídolas, e incluso alguna bandera de la República de Corea colada en la galería.

    Cuando el periodista de Mega, César Antonio Campos, salió a animar al público, la mínima mención al sexteto desataba la fervorosa respuesta de su fanaticada chilena. Con sentido del espectáculo, Incluso se animaron a subir al escenario a una niña que desplegó algunos de los pasos de la coreografía de Blue Valentine, uno de los hits del grupo.

    NMIXX FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO.

    La ovación se repitió al arranque del Festival, cuando Rafael Araneda y Karen Doggenweiler presentaron el programa de la noche; NMIXX era, de lejos el nombre más aplaudido. Incluso durante una tanda comercial, alguien le pasó un lightstick a Araneda. “¿Y cambia de color? oye qué bonito", comentó el animador.

    También se encendieron durante la rutina de Esteban Düch, en especial durante la participación de Rodrigo Salinas. Las jóvenes, mientras engullían las porciones de papas fritas con bebidas, eran las protagonistas. Tras el paso de la competencia internacional, los animadores bajaron a la platea, para dar el paso rodeados de los fans. También saludaron a los chilenos Q-ARE, banda cultora del k-pop, presentes para ver el show.

    Pasadas las 02.20 de la mañana, Araneda y Doggenweiler dieron paso al momento más esperado de la noche. La ovación bajó desde la galería, las lightstick se encendieron y los gritos sonaron atronadores.

    NMIXX arrancaron con sus coreografías bien pulidas y trabajadas al detalle. Pasan sus temas TANK y DASH, bailados por el Monstruo teen. Sorprendieron a los pocos minutos con Kidd Voodoo invitado al escenario para hacer PONTE LOKITA. “Estamos con Kidd Voodoo”, lo introdujeron. La recepción al “sátiro” fue igualmente efusiva.

    Luego se presentaron ante el respetable, una por una, y en español; Lily (nacida en Australia), Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo, y Kyujin. Les sonó bastante convincente para no ser su idioma natal.

    NMIXX FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

    NMIXX (que fue recibido en el Palacio Vergara por la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti) sigue ciertos patrones; es claro que son una banda bien preparada, con trabajo de producción detrás, y cada una de las integrantes tiene una personalidad definida, así como un momento en el espectáculo; eso sí, es notorio el uso de pistas. Especialmente cuando ejecutan las precisas coregorafías.

    Su interés en el mercado latino es tal, que era esperable que incorporaran SOÑAR, su tema en español. Además de sus presentaciones personalizadas, la inclusión de Voodoo y el guiño constante a la fanaticada local, su show está orientado totalmente a presentarse ante la audiencia. Es decir, es una introducción al universo de NMIXX y por extensión, al del k-pop.

    Las visuales de apoyo están cargadas a las tramas de colores, que no interrumpen demasiado al despliegue del sexteto; ellas son claramente el eje del show. Más, si la idea es presentarlas ante una nueva audiencia.

    Cada tanto despachaban algunas frases en español, bastante genéricas; básicamente agradeciendo a su fanaticada por la recepción y el cariño con que han sido recibidas. Suena bastante claro, probablemente pregrabado. Mientras, siguen desplegando un show sin pausas frente al “Monstruo” que no demoraba en pedir la Gaviota.

    Por lo mismo su presentación consiste en una selección de su material, como Spinnin’ on it, uno de los temas en que abordan los tiras y afloja propios de una relación.

    Pasadas las 03.00 de la mañana ocurrió la entrada de los animadores, junto al traductor. Le cantaron el cumpleaños a Haewon, quien justo celebró en el escenario de la Quinta Vergara. También, traductor de por medio, se les hizo recordar la historia que las trajo hasta acá; su visita al show de Myriam Hernández y el impacto de verla. Por supuesto, tras un momento que se vio casi como un sketch, se les entregaron la Gaviota de Plata (은빛 갈매기) y de Oro (황금갈매기). Las chicas lucieron sorprendidas. “Dios mío”, dijeron.

