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    Rival de Coquimbo en la Copa Libertadores ficha a extécnico del Inter de Milán y dos veces finalista de la Champions

    El cuadro crema fichó al reconocido entrenador Héctor Cúper para enmendar su suerte en el plano local e internacional.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Héctor Cúper dirigirá por primera vez en el fútbol peruano. pc

    Universitario de Lima vive un momento complejo. El tricampeón del fútbol peruano no tuvo el mejor arranque en la Liga 1 de su país, donde marcha cuarto, a nueve puntos del puntero y archirrival Alianza Lima. Mientras que en la Copa Libertadores está fuera de los puestos de clasificación a octavos de final, por lo que hace algunas semanas despidió a su DT Javier Ravanal.

    El español venía de una buena campaña con Independiente del Valle, pero en el cuadro crema no lo pudo ratificar y salió anticipadamente. Tras varias semanas de interinato de Jorge Araujo, finalmente el club encontró un reemplazante.

    Se trata nada más ni nada menos del argentino Héctor Cúper, de 70 años y con una dilatada trayectoria en Europa. El experimentado entrenador luce en su palmarés dos finales consecutivas de Champions League con el Valencia (1999-2000 y 2000-2001) y un subcampeonato de la Copa Africana de Naciones con Egipto en 2017, cuadro al que dirigió en el Mundial de Rusia del año siguiente. También registra un paso por el Inter de Milán y otras cuatro selecciones.

    Su último trabajo había sido como DT de la selección de Siria, cargo que dejó en 2024. Ahora tendrá su primer desafío en el fútbol de Perú, país al que arribará este martes.

    Las primeras palabras

    El DT argentino hizo llegar un mensaje a los hincha de la U peruana. “Estoy muy feliz de llegar al mejor equipo del Perú. Les aseguro que daremos todo de nosotros, con el corazón, para que las cosas salgan bien”, expresó.

    “El objetivo es que toda la hinchada crema se sienta satisfecha, porque se lo merece”, agregó el estratega, quien concluyó su intervención enviando un saludo afectuoso a toda la comunidad universitaria.

    Uno de los principales desafíos de Cúper será buscar la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, donde el equipo viene de perder 2-1 con Coquimbo Unido en la Cuarta Región. Ocupan el tercer lugar, con cuatro unidades a tres de Tolima y los piratas, que son los dos elencos que estarían alcanzando una plaza en la siguiente ronda del certamen.

    Más sobre:FútbolUniversitarioCopa LibertadoresCoquimbo UnidoHéctor Cúper

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