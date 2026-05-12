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    CMF multa a aseguradora por comercializar pólizas con agentes no habilitados

    El organismo regulador detectó irregularidades entre 2021 y 2025, incluyendo operaciones realizadas por personas sin inscripción vigente en los registros oficiales exigidos por la normativa.

    Por 
    Roberto Martínez

    La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó este lunes que su Consejo resolvió aplicar una multa de 150 UF a Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A. tras detectar incumplimientos relacionados con la comercialización de seguros a través de agentes y corredores que no contaban con habilitación vigente.

    La sanción quedó establecida en la Resolución N°4606, donde el organismo fiscalizador detalló que la compañía incurrió en infracciones a la Ley de Seguros y a la Norma de Carácter General N°471, luego de verificar irregularidades ocurridas entre octubre de 2021 y enero de 2025.

    Según expuso la CMF, durante el período investigado la aseguradora comercializó pólizas mediante agentes de ventas que no estaban inscritos en el Registro de Agentes de Ventas y de Corredores de Seguros.

    Asimismo, el regulador detectó que algunas operaciones fueron realizadas a través de corredores cuyas inscripciones habían sido previamente canceladas del Registro de Auxiliares del Comercio de Seguros.

    De acuerdo con la entidad fiscalizadora, estas prácticas vulneraron los artículos 57 y 58 del Decreto con Fuerza de Ley N°251, correspondiente a la Ley de Seguros, además de disposiciones contenidas en la NCG N°471.

    La resolución enfatiza que las compañías aseguradoras tienen la obligación legal de verificar que los corredores y quienes participan en la comercialización de pólizas mantengan vigente su inscripción y habilitación en los registros oficiales administrados por la propia CMF.

    “Las compañías de seguros tienen el deber de verificar en el Registro que quienes actúan como corredores ostenten dicha calidad al momento de comercializar las pólizas”, señaló el organismo en la resolución.

    La CMF agregó que las empresas del rubro están sujetas al imperativo de comercializar seguros únicamente mediante corredores autorizados, situación que -según indicó- no fue debidamente cumplida por la compañía sancionada.

    Más sobre:CMFVenta de segurosRenta Nacional SegurosMultaPulso

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