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    Sanciones nuevas y más atribuciones al VAR: las novedades reglamentarias que la FIFA estrenará en el Mundial

    La Copa del Mundo estará marcada por una profunda transformación. El ente rector del fútbol y la IFAB introducirán cambios históricos.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Sanciones nuevas y más atribuciones al VAR: las novedades reglamentarias que la FIFA estrenará en el Mundial. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá marcará el inicio de una nueva etapa. Además de ser la primera edición con 48 selecciones participantes, el torneo estrenará una serie de modificaciones reglamentarias impulsadas por la FIFA y la IFAB.

    La FIFA aplicará el criterio de enfrentamiento directo como principal método para ordenar posiciones entre equipos empatados. De esta forma, si dos o más selecciones terminan con la misma cantidad de puntos, se considerarán primero los resultados obtenidos en los partidos disputados entre ellas.

    Si la igualdad persiste, el reglamento contempla otros parámetros. Se revisará la diferencia de goles en los duelos directos y posteriormente la cantidad anotaciones en esos encuentros. Recién después de esos pasos aparecerá la diferencia de goles total del grupo como elemento de definición. Es algo que ya se está aplicando, por ejemplo, en la Copa Libertadores.

    Las nuevas reglas

    Otra de las áreas donde habrá modificaciones será el apartado disciplinario. Uno de los puntos que generó mayor repercusión es la prohibición de cubrirse la boca durante discusiones: la sanción será con tarjeta roja.

    La medida surge tras episodios recientes vinculados a insultos discriminatorios. Es la denominada “Ley Vinícius-Prestianni”. La FIFA busca aumentar el control sobre este tipo de situaciones y facilitar posteriores revisiones.

    Prestianni fue foco de polémica por su insulto con la boca tapada. Agencias

    También se endurecen las penas relacionadas con protestas contra el arbitraje. Cualquier futbolista que abandone el terreno de juego como señal de reclamo podrá ser expulsado. Además, la FIFA contempla sanciones para el equipo involucrado, incluyendo la posibilidad de perder los puntos del encuentro. Esto nace a raíz del escándalo de Marruecos y Senegal en la Copa Africana de Naciones.

    Por otra parte, el Mundial tendrá un nuevo sistema de limpieza de tarjetas. La FIFA decidió dividir el torneo en dos cortes disciplinarios para evitar que jugadores lleguen suspendidos a las etapas decisivas. De esta forma, las amarillas acumuladas se borrarán al finalizar la fase de grupos y después de los cuartos de final.

    Más juego

    Una de las prioridades del reglamento es reducir el tiempo perdido. En los saques de banda los futbolistas tendrán un máximo de cinco segundos para poner el balón en juego. Si exceden ese tiempo, el lanzamiento desde el lateral será otorgado al rival.

    En este acápite se tocan las susticiones. El jugador reemplazado tendrá 10 segundos para abandonar el campo de juego. Si supera ese tiempo, el futbolista que ingresa debe esperar otra interrupción para poder entrar.

    El protocolo médico también tiene modificaciones. Todo jugador que reciba asistencia deberá permanecer fuera de la cancha durante un minuto después de la reanudación del juego. La excepción seguirá siendo para lesiones graves o golpes en la cabeza.

    Mayor atribución al VAR

    El VAR es otro de los focos de cambio. Desde su implementación, la herramienta tenía intervención limitada a goles, penales, expulsiones directas y confusión de identidad. Ahora amplía su rango de acción.

    El videoarbitraje podrá intervenir en jugadas relacionadas con tiros de esquina y saques de meta cuando exista un error. Además, el VAR tendrá atribuciones sobre segundas tarjetas amarillas. Actualmente, una roja por doble amonestación no puede ser revisada.

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