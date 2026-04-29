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    La nueva regla del fútbol: en qué consiste la “Ley Vinícius-Prestianni” que entrará en vigor en el Mundial

    La International Board aprobó, por unanimidad, dos cambios reglamentarios impulsados por la FIFA para abordar "conductas discriminatorias e inapropiadas".

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    En qué consiste la “Ley Vinícius-Prestianni” que comenzará en el Mundial. Agencias

    Hay una nueva medida disciplinaria en el fútbol. Esto es luego de que la International Board (IFAB) aprobara por unanimidad dos cambios en las Reglas del Juego, propuestos por la FIFA, para abordar “conductas discriminatorias e inapropiadas”. Una de ellas ya está instalada coloquialmente como la “Ley Vinicius-Prestianni”.

    La nueva normativa consiste en la aplicación de tarjeta roja para aquellos jugadores que se tapen la boca al momento de encarar a un rival durante los partidos, así como quienes abandonen la cancha en señal de protesta contra alguna decisión arbitral. La determinación fue adoptada durante una sesión especial de la IFAB, sucedida este martes, en Vancouver (Canadá).

    Como está mencionado, un cambio dice relación con los jugadores que se cubran la boca cuando se encaren a los rivales. “A discreción del organizador de la competición, se podrá sancionar con tarjeta roja a los jugadores que se tapen la boca cuando se encaren a un adversario”, indica la FIFA.

    El otro es sobre los futbolistas que abandonen la cancha como protesta ante una decisión arbitral. “El árbitro podrá sancionar con tarjeta roja a cualquier jugador que abandone el terreno de juego en señal de protesta contra una decisión del árbitro. Esta nueva regla también se aplicará a los miembros del cuerpo técnico que exhorten a los jugadores a que abandonen el terreno de juego”, dice el ente rector.

    Todo esto surge a raíz de los polémicos acontecimientos sucedidos entre Vinicius Jr., del Real Madrid, y Gianluca Prestianni, del Benfica, en un partido de Champions League jugado en Lisboa. El brasileño aseguró que el argentino emitió insultos racistas y que éste justamente se tapó parte de su rostro en el momento en que, según la versión del delantero merengue, profirió dichos despectivos. En ese partido, correspondiente a los playoffs de la Liga de Campeones, Vinicius abandonó el campo de juego ante el reclamo de un acto racista, interrumpiendo el partido hasta por 10 minutos.

    Recientemente, la UEFA dio a conocer que Prestianni se refirió a su colega con palabras homofóbicas y no racistas, imponiendo una sanción de seis partidos internacionales para el transandino. Esta medida afectaría directamente las opciones de que el futbolista del Benfica pueda jugar la Copa del Mundo, si es que fuera considerado por Lionel Scaloni.

    A través de su cuenta de Instagram, Gianni Infantino, mandamás de la FIFA, se manifestó al respecto. “Se tomaron algunas decisiones clave para proteger la integridad de nuestro juego y asegurar que el respeto mutuo siga gobernando el fútbol a todos los niveles”, posteó el presidente. También agregó que los organizadores de las competencias, a nivel global, podrán decidir si implementan los cambios antes de que entren en vigor, el 1 de julio de este año.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol internacionalIFABFIFAViniciusGianluca PrestianniMundial 2026International Board

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