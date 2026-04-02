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    Gianluca Prestianni se defiende y niega insulto racista a Vinícius: “Me castigaron por algo que no dije”

    El delantero argentino habló luego de las acusaciones que hicieron en su contra y de la sanción que le impusieron, la que le impidió jugar la revancha entre Real Madrid y Benfica en España, por la Champions League.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Gianluca Prestianni fue suspendido por la UEFA. Agencias

    El 17 de febrero Gianluca Prestianni saltó a la fama Mundial, y no precisamente por sus gambetas o por un gol. En el duelo entre Benfica y Real Madrid, por la ida de los playoffs de los octavos de final de la Champions League, el argentino se molestó con Vinicius luego de que el brasileño marcara un golazo y realizara un provocativo festejo. El formado en Vélez miró a su colega, se tapó la boca y le dijo… nadie sabe qué le dijo exactamente, pero Vini de inmediato denunció con el juez que había sido víctima de un insulto racista.

    Un mes y medio después, Prestianni se refirió a este hecho en una entrevista en su país, instancia en la que, una vez más, negó todo: “Lo que más me dolió fue que me acusaran de algo que nunca hice. No soy racista”, comenzó diciendo a Telefe.

    “He tenido compañeros del mismo color de piel que Vinícius, y nunca pasó nada con ninguno de ellos, todo lo contrario. Luego empezaron a llamarme homófobo también, lo cual fue demasiado. Sentía que la gente solo intentaba crear drama por cosas que no eran ciertas. Para nosotros, los argentinos, palabras como ‘maricón’ o ‘cagón’ son insultos comunes. Pero afortunadamente el equipo y el cuerpo técnico me apoyaron, así que eso me dio tranquilidad”, agregó.

    Además, habló sobre Kylian Mbappé, quien también lo trató de racista al percatarse de las acusaciones de Vini: “¿Mbappé llamándome ‘racista de mierda’? Es un insulto llamar racista a alguien cuando nunca lo he sido ni lo seré. Obviamente, estaba intentando provocarme durante el partido. Nunca quise reaccionar, y no lo haré”.

    El argentino cuenta que en todo momento sintió el respaldo de su club: “Hablé con Mourinho, igual que hice con mis compañeros, para asegurarles que en realidad no había pasado nada, porque había muchos rumores y mis compañeros podrían haberse confundido. Mis compañeros me mostraron su apoyo en privado, y eso significa mucho más para mí que publicar una historia en Instagram”.

    Por último, mostró su decepción por la sanción que le impusieron mientras se realizaba un proceso de investigación, la que le impidió jugar el duelo de vuelta en el Santiago Bernabéu en el que el elenco portugués quedó eliminado. “No jugar el partido de vuelta me dolió mucho. Me castigaron por algo que no dije. Me trataron y me sancionaron sin pruebas. Pero ya pasó. Estoy muy agradecido al equipo y al cuerpo técnico del Benfica, que esperaron hasta el último minuto para ver si podía jugar. Les estoy muy agradecido por eso”, cerró.

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