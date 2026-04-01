SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El ultimátum de la Conmebol a la UC en Copa Libertadores: cede entradas a los hinchas de Boca o juega a puertas cerradas

    La exigencia del organismo pone contra las cuerdas a Universidad Católica. La resolución del delegado presidencial Germán Codina establece que el partido en el Claro Arena debe disputarse sin público visitante. Desde Luque argumentan que, en ese caso, el encuentro puede llevarse a cabo en un recinto distinto.

    Por 
    Cristian Barrera
     
    Lucas Mujica
    El ultimátum de la Conmebol a la UC: busca otro estadio para recibir hinchas de Boca o juega a puertas cerradas. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    Sigue el lío entre la UC y Boca Juniors. Este miércoles, la Conmebol le comunicó a Cruzados que debe cumplir con la entrega de 2.000 entradas para hinchas visitantes en el partido ante el cuadro xeneize por la Copa Libertadores. Según supo El Deportivo, cautelar la seguridad de los vecinos de sector como de los transeúntes no es motivo para jugar un partido sin la presencia de fanáticos argentinos, según argumentan desde Luque.

    El organismo sudamericano envió una comunicación formal al club en la que exige ajustarse al reglamento de la competencia. En caso contrario, se establece la alternativa de trasladar el partido a un estadio que cumpla con las condiciones exigidas. El ente subcontinental amenazó con jugar a puertas cerradas en caso de no darle boletos a los seguidores transandinos.

    La posición de la Conmebol se mantiene incluso luego de que el delegado presidencial, Germán Codina, dispuso que el compromiso se juegue sin público visitante. Desde el Paraguay sostienen que la obligación reglamentaria debe cumplirse. Esto porque la resolución de la autoridad apunta al cuidado del vecindario de San Carlos de Apoquindo.

    En esa línea, el organismo plantea que la decisión de no recibir público visitante no puede reemplazarse por el pago de la multa de 20 mil dólares. Explican que la sanción económica se aplica por incumplimiento, pero no constituye una alternativa para evitar la obligación reglamentaria.

    El escenario complica en la precordillera. Esto por la situación de los abonados del club, cifra que asciende a 14 mil personas. Desde la Conmebol indican que la forma de compatibilizar esa condición con el reglamento es responsabilidad de la UC.

    En los intercambios sostenidos durante las últimas horas, el organismo reiteró que las opciones disponibles son cumplir con la entrega de entradas a la visita, cambiar de estadio o disputar el encuentro sin público. Entre las alternativas mencionadas por la Conmebol aparece el Estadio Nacional como eventual sede del encuentro, en caso de que el remozado recinto de Universidad Católica no pueda habilitar el sector destinado a la hinchada visitante bajo los criterios exigidos.

    En la UC apelan a los antecedentes recientes para justificar la determinación de que no ingresen fanáticos xeneizes. Por ejemplo, en la presente edición de la Copa Sudamericana, Atlético Nacional no recibió a hinchas de Millonarios en el partido de la fase previa. Más atrás, en la Copa Libertadores 2024, cuando Colo Colo recibió a River Plate, la Delegación Presidencial determinó que no se jugara con público visitante. Se comunicó a Conmebol y ambos clubes acataron.

    El Claro Arena. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    ¿Resolución sin efecto?

    La Delegación Presidencial Metropolitana resolvió previamente que el encuentro se disputara sin público visitante, tras un proceso de coordinación con la Municipalidad de Las Condes. El reglamento indica contempla excepciones cuando existe una orden de la autoridad local que prohíba su ingreso, siempre que esa decisión sea informada dentro de los plazos establecidos. Algo que hoy la Conmebol apunta a dejar sin efecto.

    La situación abre un nuevo escenario operativo a pocos días del partido, en el que el club debe definir si mantiene la sede original, traslada el encuentro a otro recinto o ajusta las condiciones de acceso al público.

    Al momento de notificar la noticia, el lunes, la institución precordillerana explicó que intentó mantener la presencia de fanáticos argentinos, pero que las gestiones no prosperaron. “Sin perjuicio de acatar y comprender la decisión de la autoridad, Cruzados intentó un acuerdo con el equipo rival destinado a asegurar la presencia de hinchas visitantes en el estadio de Universidad Católica, en números adecuados para garantizar una experiencia segura tanto de los asistentes locales como de los foráneos. Sin embargo, este acuerdo no fue posible y no se pudo presentar a tiempo a las autoridades competentes”, señala el escrito.

    Actualmente, el codo de la galería Ignacio Prieto es el único sector diseñado para hinchas forasteros en el Claro Arena.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalFútbol NacionalFútbol ChilenoLa UCUniversidad CatólicaBoca JuniorsCruzadosConmebolCopa LibertadoresClaro Arena

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Natalia González, presidenta del CPLT: “Tenemos instituciones blindadas de la transparencia, eso no es correcto”

    Nuevas declaraciones de ministra de la Mujer atizan polémica por despido de directora del SernamEG

    Lo más leído

    1.
    “Nos tiene que responder la FIFA”: Beccacece reconoce gestiones para sumar a Omar Carabalí a la selección de Ecuador

    “Nos tiene que responder la FIFA”: Beccacece reconoce gestiones para sumar a Omar Carabalí a la selección de Ecuador

    2.
    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”

    3.
    Luto en el fútbol chileno: fallece Adán Godoy, mundialista del 62

    Luto en el fútbol chileno: fallece Adán Godoy, mundialista del 62

    4.
    Todos contra Brasil: la Copa Libertadores sube el telón con nuevos criterios de definición

    Todos contra Brasil: la Copa Libertadores sube el telón con nuevos criterios de definición

    5.
    Carlos Muñoz: “Estoy seguro de que el nuevo DT del Sevilla se apoyará en el liderazgo de Alexis Sánchez”

    Carlos Muñoz: “Estoy seguro de que el nuevo DT del Sevilla se apoyará en el liderazgo de Alexis Sánchez”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El medio siglo de Apple

    El medio siglo de Apple

    Por Alejandro Jofré
    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Servicios

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo
    Chile

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”
    Negocios

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”

    La crisis petrolera y el cambio estructural que se viene en la matriz energética del mundo

    El encargo que no llegó a las “Big Four”: Gobierno desecha auditoría externa internacional al Estado por estrechez fiscal

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos
    Tendencias

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El envejecimiento no es sinónimo de enfermedad: estudio muestra cómo los adultos mayores pueden mejorar su vida

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”
    El Deportivo

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”

    En el estreno de Gago por la Liga de Primera: la U despierta para golear a La Serena y por fin celebra en el Nacional

    Luto en el fútbol chileno: fallece Adán Godoy, mundialista del 62

    El medio siglo de Apple
    Tecnología

    El medio siglo de Apple

    Review de la Canon EOS R6 Mark III: ¿vale la pena dar el salto?

    Por qué mi televisor podría fallar brevemente durante estos días

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly

    Cate Blanchett: “Hemos despilfarrado las oportunidades que nos brindó la pandemia, pero no pierdo la esperanza”

    La segunda vida de Roxette: “Las canciones nunca se equivocan”

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo
    Mundo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Revelan detalles del rescate de piloto de F-15 de EE.UU. a horas de cumplirse ultimátum de Trump contra Irán

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua