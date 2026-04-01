El ultimátum de la Conmebol a la UC en Copa Libertadores: cede entradas a los hinchas de Boca o juega a puertas cerradas

El ultimátum de la Conmebol a la UC: busca otro estadio para recibir hinchas de Boca o juega a puertas cerradas.

Sigue el lío entre la UC y Boca Juniors. Este miércoles, la Conmebol le comunicó a Cruzados que debe cumplir con la entrega de 2.000 entradas para hinchas visitantes en el partido ante el cuadro xeneize por la Copa Libertadores. Según supo El Deportivo, cautelar la seguridad de los vecinos de sector como de los transeúntes no es motivo para jugar un partido sin la presencia de fanáticos argentinos, según argumentan desde Luque.

El organismo sudamericano envió una comunicación formal al club en la que exige ajustarse al reglamento de la competencia. En caso contrario, se establece la alternativa de trasladar el partido a un estadio que cumpla con las condiciones exigidas. El ente subcontinental amenazó con jugar a puertas cerradas en caso de no darle boletos a los seguidores transandinos.

La posición de la Conmebol se mantiene incluso luego de que el delegado presidencial, Germán Codina, dispuso que el compromiso se juegue sin público visitante. Desde el Paraguay sostienen que la obligación reglamentaria debe cumplirse. Esto porque la resolución de la autoridad apunta al cuidado del vecindario de San Carlos de Apoquindo.

En esa línea, el organismo plantea que la decisión de no recibir público visitante no puede reemplazarse por el pago de la multa de 20 mil dólares. Explican que la sanción económica se aplica por incumplimiento, pero no constituye una alternativa para evitar la obligación reglamentaria.

El escenario complica en la precordillera. Esto por la situación de los abonados del club, cifra que asciende a 14 mil personas. Desde la Conmebol indican que la forma de compatibilizar esa condición con el reglamento es responsabilidad de la UC.

En los intercambios sostenidos durante las últimas horas, el organismo reiteró que las opciones disponibles son cumplir con la entrega de entradas a la visita, cambiar de estadio o disputar el encuentro sin público. Entre las alternativas mencionadas por la Conmebol aparece el Estadio Nacional como eventual sede del encuentro, en caso de que el remozado recinto de Universidad Católica no pueda habilitar el sector destinado a la hinchada visitante bajo los criterios exigidos.

En la UC apelan a los antecedentes recientes para justificar la determinación de que no ingresen fanáticos xeneizes. Por ejemplo, en la presente edición de la Copa Sudamericana, Atlético Nacional no recibió a hinchas de Millonarios en el partido de la fase previa. Más atrás, en la Copa Libertadores 2024, cuando Colo Colo recibió a River Plate, la Delegación Presidencial determinó que no se jugara con público visitante. Se comunicó a Conmebol y ambos clubes acataron.

El Claro Arena. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

¿Resolución sin efecto?

La Delegación Presidencial Metropolitana resolvió previamente que el encuentro se disputara sin público visitante, tras un proceso de coordinación con la Municipalidad de Las Condes. El reglamento indica contempla excepciones cuando existe una orden de la autoridad local que prohíba su ingreso, siempre que esa decisión sea informada dentro de los plazos establecidos. Algo que hoy la Conmebol apunta a dejar sin efecto.

La situación abre un nuevo escenario operativo a pocos días del partido, en el que el club debe definir si mantiene la sede original, traslada el encuentro a otro recinto o ajusta las condiciones de acceso al público.

Al momento de notificar la noticia, el lunes, la institución precordillerana explicó que intentó mantener la presencia de fanáticos argentinos, pero que las gestiones no prosperaron. “Sin perjuicio de acatar y comprender la decisión de la autoridad, Cruzados intentó un acuerdo con el equipo rival destinado a asegurar la presencia de hinchas visitantes en el estadio de Universidad Católica, en números adecuados para garantizar una experiencia segura tanto de los asistentes locales como de los foráneos. Sin embargo, este acuerdo no fue posible y no se pudo presentar a tiempo a las autoridades competentes”, señala el escrito.

Actualmente, el codo de la galería Ignacio Prieto es el único sector diseñado para hinchas forasteros en el Claro Arena.