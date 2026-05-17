Fatal expedición en Maldivas: cinco turistas italianos mueren y operativo de rescate deja otra víctima

Un buzo de rescate falleció durante el pasado sábado en un intenso operativo de búsqueda para localizar los restos de cuatro de los cinco turistas italianos que fallecieron el 14 de mayo en las Maldivas.

Mientras intentaban explorar cuevas submarinas en el atolón de Vaau, con una profundidad de al menos 50 metros, cinco turistas perdieron la vida. Este hecho se convirtió posiblemente en el peor accidente de buceo en la zona.

“Para buceo recreacional y comercial, por ley, nadie tiene permitido llegar más allá de 30 metros y desafortunadamente, esto pareciera haber ocurrido mucho más profundo porque incluso la boca de la cueva es casi 50 metros abajo”, señaló a CNN el portavoz de Gobierno de las Maldivas, Mohammed Hussain Shareef.

El cuerpo de uno de ellos fue hallado cerca de la boca de una cueva y los equipos de rescate estiman que el resto se encuentra dentro de la misma , que se divide en tres cámaras con delgados pasajes que las conectan, según consigna el medio The Guardian.

A la fecha, los restos de los cuatro italianos restantes no han sido localizados. Así, tras labores de búsqueda en una operación de alto riesgo, el sargento Mohamed Mahudhee, buzo de rescate, falleció.

Shareef recalcó a CNN que el difunto sargento era uno de los más experimentados buzos, “lo que demuestra justamente lo desafiante que es esta sumersión”. La autoridad también consignó que, por el oxígeno y los requerimientos de descompresión, cada inmersión de rescate está limitada a tres horas.

Sargento Mohamed Mahudhee Imagen de @MMuizzu en X

Iruthisham Adam, la ministra de Asuntos Exteriores de las Maldivas, reafirmó en sus redes sociales la cooperación que continúa vigente entre su país e Italia, tras el trágico accidente de buceo.

Asimismo, el presidente del país en el océano Índico, Mohamed Muizzu, extendió sus condolencias al mandatario italiano, Sergio Mattarella. “La búsqueda de los cuatro buzos perdidos restantes permanece como nuestra más alta prioridad , y el Gobierno de las Maldivas aprecia el apoyo del Gobierno de Italia a la operación extensa en curso“, decretó.

¿Quiénes exploraban el atolón de Vaau?

Se trata de Federico Gualteri, quien recientemente se había graduado de biología marina y ecología; Monica Montefalcone, profesora asociada de ecología en el departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Génova; Muriel Oddenino, quien era investigadora en el mismo sector; Gianluca Benedetti, instructor de buceo y Giorgia Sommacal, hija de Montefalcone.

Desde Greenpeace Italia expresaron su pésame por el fallecimiento de Montefalcone y recalcaron una serie de proyectos en los que trabajaron con ella. “Vamos a extrañar inmensamente su profesionalismo y consejos. Y esa luz especial que tenía en sus ojos cuando hablaba de las maravillas del mar y la importancia de protegerlas”, lamentaron.

¿Qué sigue?

De acuerdo con CNN, este domingo llegaron buzos internacionales intensificar la búsqueda: tres de ellos finlandeses de la ONG Divers Alert Network, que se reunirán con el grupo de guardia costera local para ver la estrategia.

Se espera además el apoyo con equipo especializado desde el Reino Unido y Australia.