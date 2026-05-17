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    Santiago registra la mañana más fría del año con 2,8°C: reportan mínimas bajo cero desde Valparaíso hasta Aysén

    Según informó la Dirección Meteorológica de Chile, las altas presiones despejaron los cielos de la Región Metropolitana hasta Magallanes, permitiendo una fuerte caída de las temperaturas durante la madrugada.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Santiago registra la mañana más fría del año con 2,8°C: reportan mínimas bajo cero desde Valparaíso hasta Aysén

    La Región Metropolitana registró este sábado 17 de mayo la mañana más fría del año en Santiago, luego de que los termómetros marcaran 2,8°C, de acuerdo con lo informado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

    A través de sus redes sociales, el organismo meteorológico señaló que “esta madrugada el frío llegó con todo”, en medio de un escenario marcado por cielos despejados desde la RM hasta Magallanes.

    Según explicó la DMC, las altas presiones favorecieron el descenso de las temperaturas, dejando mínimas bajo cero en valles interiores desde Valparaíso hasta Aysén.

    Santiago registra la mañana más fría del año con 2,8°C: reportan mínimas bajo cero desde Valparaíso hasta Aysén JUAN EDUARDO LOPEZATON CHILE

    Mínimas bajo cero

    Entre las temperaturas más bajas reportadas por la red de estaciones automáticas de la DMC se encuentra Balmaceda, con -7,4°C.

    También se registraron mínimas bajo cero en Parral (-3,9°C), Panguilemu (-3,0°C), Temuco (-2,6°C), Aysén (-2,4°C), Cauquenes (-2,2°C), Santa Cruz (-1,8°C), Doñihue (-1,4°C), Coyhaique (-1,4°C), Chomón (-1,1°C), Buin (-0,7°C) y Curacaví (-0,3°C).

    En tanto, Pudahuel anotó una mínima de 0,6°C.

    Santiago registra la mañana más fría del año con 2,8°C: reportan mínimas bajo cero desde Valparaíso hasta Aysén JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Récord histórico en Quinta Normal

    DMC también informó que la mínima histórica de mayo en Quinta Normal, en Santiago, corresponde a -3,0°C, registrada en 1924.

    Respecto a lo que viene para los próximos días, el organismo indicó que durante esta semana las mínimas subirán en la zona central.

    Sin embargo, advirtió que el frío seguirá predominando más al sur, mientras que entre miércoles y jueves una baja segregada moderará las máximas.

    Santiago registra la mañana más fría del año con 2,8°C: reportan mínimas bajo cero desde Valparaíso hasta Aysén
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