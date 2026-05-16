Detienen en Brasil a pasajero chileno por insultos homofóbicos y racistas en vuelo comercial

Este viernes, la Policía Federal de Brasil concretó la detención de un pasajero chileno en el Aeropuerto de Guarulhos, Sao Paulo, luego de tener un comportamiento disruptivo y grosero, con alusiones homofóbicas y racistas, durante un vuelo de LATAM que cubría la ruta entre esa ciudad y Frankfurt.

De acuerdo con la información disponible, el hecho ocurrió el pasado 10 de mayo, cuando el sujeto intentó abrir una compuerta de la aeronave, debiendo ser contenido por la tripulación del vuelo, momento en que profirió insultos de carácter racista y homofóbicos en su contra y de otros pasajeros.

En un registro que captó el momento, se observa al hombre adulto negarse a aceptar las instrucciones de la tripulación, levantar la voz contra las asistentes de cabina, y reclamar que “para mí es un problema ser gay”, además de insultar a las personas por su color de piel. “El olor a negro, a brasileño”, haciendo un ademán de desprecio.

“Qué susto”, respondió desafiante al personal, al señalarle que sería desembarcado.

Luego de la denuncia presentada por las víctimas, las autoridades locales emitieron una orden de detención preventiva en su contra, la que se concretó este viernes en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, luego de que el sujeto pisara suelo brasileño, tras volver de Alemania.

LATAM repudia el hecho

Desde la aerolínea LATAM emitieron una declaración al respecto, donde precisan que el hecho ocurrió en el vuelo LA8070 entre Brasil y Alemania.

“Las empresas del grupo LATAM repudian enérgicamente cualquier acto de violencia, discriminación, racismo, xenofobia u homofobia, tanto a bordo de sus vuelos como en cualquier espacio vinculado a sus operaciones”, sostienen.

La compañía agregó que está colaborando con la investigación que desarrolla la Policía Federal de Brasil sobre la “conducta deplorable del pasajero”, detenido esta jornada.

Al mismo tiempo, el grupo LATAM advirtió que este tipo de incidentes con pasajeros disruptivos, -incluyendo agresiones físicas o verbales a tripulantes y pasajeros, intoxicación a bordo, falsas alarmas y conductas que comprometen la seguridad operacional- “se han transformado en un desafío creciente para la industria aérea a nivel global”.

“Estas situaciones impactan directamente la experiencia de viaje de miles de pasajeros, pudiendo generar retrasos, pérdida de conexiones e incluso cancelaciones de vuelos”, agregaron.

Multas a pasajeros disrruptivos

Con todo, la compañía advierte que este tipo de comportamiento ha ido en aumento en el último tiempo.

Por lo mismo, señalan que países como Estados Unidos y Brasil, han tomado medidas para enfrentar malos comportamientos en vuelos y aeropuertos, consistentes en multas de hasta US$3.500 (más de 3 millones de pesos) en el caso de la nación carioca, además de formar parte de una lista de exclusión.

El país del norte, en tanto, se consideran multas y sanciones penales.

Por lo anterior, agregan que “el grupo LATAM considera necesario avanzar en un debate que permita fortalecer las medidas preventivas y sancionatorias en la región” para propiciar el resguardo de la operación, pasajeros y tripulación.