Líbano e Israel acuerdan extender el frágil alto al fuego por 45 días

El humo se eleva tras un ataque aéreo israelí contra la localidad de Arnoun, en el sur del Líbano. Foto: Europa Press-Stringer/dpa - Archivo.

Las delegaciones de Líbano e Israel acordaron este viernes extender el alto al fuego alcanzado a mediados de abril durante 45 días, luego de dos jornadas de conversaciones auspiciadas por la Administración de Donald Trump para poner fin a los enfrentamientos entre el Ejército israelí y el partido-milicia chií Hezbolá, reactivados el pasado 2 de marzo.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, anunció en sus redes sociales que “el cese de hostilidades se prorrogara 45 días para permitir que se sigan realizando avances” entre las partes.

La cartera diplomática estadounidense además convocó para los próximos 2 y 3 de junio una nueva ronda de “negociaciones”, la cuarta entre Beirut y Jerusalén desde que se reactivara el conflicto.

On May 14 and 15, the United States hosted two days of highly-productive talks between Israel and Lebanon. The April 16 cessation of hostilities will be extended by 45 days to enable further progress. The State Department will reconvene the political track of negotiations on June… pic.twitter.com/Dcs9NJDdN5 — Tommy Pigott (@statedeptspox) May 15, 2026

De la misma forma, dio a conocer que el 29 de mayo se realizará una “ronda de negociaciones sobre seguridad en el Pentágono con delegaciones militares de ambos países”.

“Esperamos que estas conversaciones promuevan una paz duradera entre ambos países, el pleno reconocimiento de su soberanía e integridad territorial, y el establecimiento de una seguridad genuina a lo largo de su frontera común” , agregó, al término de dos días de “conversaciones muy productivas” entre las delegaciones libanesa e israelí.

Un portavoz del Departamento de Estado aseguró poco antes en declaraciones a Europa Press que “el ambiente de las conversaciones ha sido muy positivo, incluso superando las expectativas”.

Por su parte, el embajador de Israel en Washington, Michael Leiter, describió las reuniones de este jueves y viernes en Washington como “francas y constructivas” y señaló que espera “con interés los próximos pasos”.

El diplomático también pidió que estas “avancen en dos frentes: el de la seguridad y el político” y aseguró que “las posibilidades de éxito son grandes”, pese a reconocer que “habrá altibajos”.

Concluding 2 days of negotiations with Lebanese and American officials, I’m looking forward to the next steps.



The peace talks were frank and constructive, and are set to move forward on two tracks: security and political.



There will be ups and downs, but the potential for… https://t.co/JPcspMjWqv — Ambassador Yechiel (Michael) Leiter (@yechielleiter) May 15, 2026

“Lo que será primordial a lo largo de las negociaciones es la seguridad de nuestros ciudadanos y nuestros soldados”, agregó en un mensaje difundido en sus redes sociales.

A su vez, la delegación libanesa subrayó que las dos jornadas de contacto dieron lugar a “avances diplomáticos tangibles” para su país, en particular aludiendo a la extensión de la tregua.

En un comunicado difundido íntegramente por el diario libanés L’Orient-Le Jour, la misión aplaudió la puesta en marcha de un “proceso político formal, lo que refleja el compromiso constructivo de Líbano y fortalece las posibilidades de lograr una solución pacífica duradera”.

En el mismo texto, la delegación libanesa, que “celebra los resultados alcanzados” este viernes en la capital estadounidense, reiteró su “compromiso pleno e inquebrantable de alcanzar un acuerdo que restablezca la plena soberanía nacional de Líbano” sobre su territorio y “garantice el regreso seguro de todos sus ciudadanos” a sus hogares.

Seis muertos por ataque israelí al sur del Líbano

Poco después de conocerse el acuerdo entre las delegaciones de Líbano e Israel, el Ministerio de Salud libanés denunció que seis personas murieron, la mitad de ellas trabajadores sanitarios, y otras 22 resultaron heridas en un ataque del Ejército de Israel contra la localidad de Haruf, en el sur del país.

La cartera indicó, en un breve comunicado difundido por la agencia de noticias estatal NNA, que el bombardeo, dirigido contra el centro de la Autoridad Islámica de Salud de este municipio del distrito de Nabatiyé, dejó “seis muertos, entre ellos tres paramédicos, y 22 heridos”.

El Ejército de Israel, que hasta el momento no había asumido la autoría de estos ataques, declaró además “zona militar” la región costera de Rosh Hanikra y Akhziv, cerca de la frontera con Líbano. “El acceso a esta zona está estrictamente prohibido”, señaló en sus redes sociales.

Este mismo viernes, las autoridades libanesas cifraron en 2.951 los muertos y 8.988 los heridos a causa de las ofensivas perpetradas por el Ejército israelí contra el país vecino desde el pasado 2 de marzo, un número que no ha dejado de aumentar pese al alto al fuego en vigor desde el pasado 17 de abril.

La tregua tampoco ha puesto fin al lanzamiento de proyectiles hacia territorio israelí por parte de Hezbolá.

Este balance, difundido por el departamento de Salud libanés a través de NNA, incluye además 110 trabajadores sanitarios muertos y otros 259 heridos.

Por su parte, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) informó que alrededor de 1,2 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, lo que constituye cerca del 25% de la población total de Líbano.