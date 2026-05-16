Graves protestas en Bolivia: Chile expresa preocupación por situación humanitaria y solidariza con el gobierno de Paz

En una declaración conjunta con otros siete países de América Latina, la Cancillería chilena expresó este viernes su preocupación por las graves protestas registradas en Bolivia en contra del gobierno de Rodrigo Paz, que hasta el momento dejan, al menos, tres víctimas fatales.

Esto, en momentos en que medios bolivianos informaron esta jornada el tercer deceso a causa de los bloqueos en las carreteras de La Paz: una mujer de 20 años que falleció en la ciudad de El Alto, debido a la dificultad para acceder a servicios de salud a causa de los bloqueos en los caminos carreteros.

En pasadas jornadas ya se había dado a conocer la muerte de otras dos personas a causa de los bloqueos que instalaron diversos sectores sociales y sindicales del país en las carreteras, dejando cercada a la ciudad de La Paz, sede del poder Ejecutivo y Legislativo.

Entre estas, el jueves cientos de mineros se enfrentaron con las fuerzas policiales en el centro de La Paz, en momentos en que dirigentes sindicales se reunían con el Ejecutivo para negociar una serie de solicitudes.

Sin embargo, la administración de Rodrigo Paz denunció un “plan macabro” para derrocar al mandatario, al señalar que las protestas estarían promovidas por el expresidente Evo Morales con el objetivo de “romper el orden constitucional”.

Declaración conjunta

Así, este viernes se dio a conocer una declaración conjunta de los gobiernos de Chile, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Honduras Panamá, Paraguay y Perú.

Esta señala que los firmantes “manifestamos nuestra preocupación por la situación humanitaria en Bolivia , producto de las protestas y bloqueos de carreteras que han derivado en el desabastecimiento de alimentos e insumos esenciales para la población”.

Agregan que, en este marco, “rechazamos toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático , y alterar la institucionalidad del Gobierno constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, elegido democráticamente en las Elecciones Generales realizadas en 2025”.