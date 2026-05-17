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    “Fractura nasal”: la UC actualiza el estado de Fernando Zampedri tras el duro golpe que encendió las alarmas

    El conjunto cruzado entregó detalles sobre la condición del Toro luego de que sufriera un fuerte impacto en la nariz. El delantero debió abandonar el duelo ante Limache y ser trasladado a un recinto asistencial.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    La UC actualizó el estado de Fernando Zampedri. Foto: Photosport. SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

    Fernando Zampedri encendió las alarmas en Universidad Católica. El capitán y goleador cruzado abandonó el campo en la victoria ante Limache luego de sufrir un duro golpe en la nariz. La imagen provocó preocupación.

    El Toro recibió un rodillazo involuntario por parte de Misael Llantén y fue retirado en ambulancia hasta un central asistencial. El diagnóstico inicial, según los primeros reportes, indicó un traumatismo craneal nasal.

    Hablé con Fer un ratito, lo vi consciente. Estaba bastante dañada la cara. Espero que no tenga ningún inconveniente para contar con él”, señaló el técnico Daniel Garnero tras el encuentro.

    El transandino manifestó su preocupación ante la posible ausencia de Zampedri en el crucial duelo de este jueves. Los cruzados recibirán a Barcelona en el Claro Arena, en un duelo donde se juegan la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

    Para remate, el próximo fin de semana se medirán ante Colo Colo por la Liga de Primera. No solo es un clásico, con todo lo que eso implica, sino que es un duelo clave para la pelea por el liderato del Torneo Nacional.

    Fernanda Benavidez, su esposa, intentó calmar las aguas con una publicación en sus redes sociales: “Gracias a todos, Zampe está bien... unos puntitos para el Toro”, escribió en una fotografía junto al delantero. “¡Será el enmascarado nomás!”, continuó.

    Fernanda Benavides, esposa de Fernando Zampedri, publicó una fotografía tras el golpe que sufrió el Toro.

    Actualización sobre el estado de Zampedri

    Zampedri abandonó el Lucio Fariña de Quillota y fue trasladado rápidamente a Santiago, hasta la clínica de la Red UC Christus ubicada en San Carlos de Apoquindo.

    En ese sentido, durante la mañana de este domingo, el conjunto cruzado dio detalles sobre el estado del ariete: “El delantero y capitán de Universidad Católica, Fernando Zampedri, pasó buena noche en su domicilio hasta donde fue derivado luego de los exámenes realizados, la noche del sábado, en la Clínica UC de San Carlos de Apoquindo", comenzó informand el club.

    El escáner al que se sometió al jugador arrojó una fractura nasal que afecta a los huesos propios y al tabique. Se indicó analgesia, frío local y posterior evaluación ambulatoria de un otorrinolaringólogo”, añadió.

    El Toro, lógicamente, no entrenó, pero sí acompañó al resto del plantel en la sesión dominical: “La mañana de este domingo Fernando Zampedri acompañó al equipo en la práctica realizada tras el juego ante Limache”, cerró el club en el comunicado.

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalLiga de PrimeraCopa LibertadoresUniversidad CatólicaUCFernando ZampedriDeportes LimacheBarcelona

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