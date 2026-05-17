Alessandri apuesta por despacho de megareforma para agosto y advierte tercer trámite constitucional

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), manifestó su optimismo respecto a la tramitación de la megarreforma que impulsa la administración de José Antonio Kast y proyectó que la iniciativa podría convertirse en ley a más tardar en el mes de agosto.

“Estuvimos a la altura como institución en lo formal, y hemos estado a la altura también en el debate político (...) Yo espero que agosto este convertido en ley”, apuntó el parlamentario en Estado Nacional de TVN.

Tras superar la maratónica discusión en la Comisión de Hacienda, el parlamentario detalló que el lunes el proyecto pasará por las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo. Posteriormente, el martes se realizará una sesión de intervenciones parlamentarias para que el miércoles pase a la votación en sala hasta total despacho.

En ese sentido, Alessandri destacó el rol del Senado en la tramitación del proyecto de Reconstrucción Nacional y advirtió que “de todas maneras” la iniciativa pasará por tercer trámite constitucional.

“Que en el Senado se puede mejorar, por supuesto, si históricamente se le ha llamado la ‘cámara revisora’ (...) pero una señal y un recordatorio al Senado: si ustedes cambian algo, vuelve en tercer trámite a la Cámara de Diputados", sostuvo Alessandri.

El presidente de la Cámara Baja hizo un llamado a evitar que la discusión se vuelva “tóxica” o “antidemocrática”, un dardo directo a la oposición que busca dilatar la tramitación mediante la presentación de más de mil indicaciones.

Con todo, el líder de la Cámara Baja espera que la idea de legislar se apruebe por una mayoría holgada de al menos 12 votos en sala.

Reparos con el Ejecutivo

El diputado se mostró optimista sobre la disposición que mostró el ministro de Hacienda, Jorge Quiróz, por la “capacidad de escuchar y entender” las inquietudes planteadas por los parlamentarios.

En esa misma línea, Alessandri destacó que el Ejecutivo podría ceder en ciertos puntos en cuanto a invariabilidad tributaria, que negociaría plazos de entre 15 y 25 años para contratos de inversión.

Además, el líder del Congreso destacó una apertura del gobierno para que la eliminación del beneficio Sence afecte solo a las grandes empresas y señales a favor de la clase media con el ingreso de medidas específicas para la compra de pañales y medicamentos.

Alessandri destacó, además, la próxima reunión que mantendrá el lunes con el Presidente José Antonio Kast, y la presidenta del Senado, Paulina Nuñez, en la que discutirán la agenda legislativa y plantearán al mandatario temas que abordar en la cuenta pública el próximo 1 de junio.

“Estoy seguro que gran parte del discurso de la cuenta pública va a ser seguridad y de los puntos que le vamos a proponer al Presidente en la reunión del lunes con la presidenta del Senado va a ser eso también”, apuntó.

“Vamos a llevarle algunas propuestas legislativas, pero también ideas para las señales. Es muy importante dar señales en materia de seguridad”, agregó el parlamentario.