Festejo a medias en Quillota: la UC aterriza a Limache y acecha a los líderes, pero Zampedri enciende las alarmas

Universidad Católica tiene un ojo puesto en el trascendental partido del jueves contra Barcelona de Ecuador, por la Copa Libertadores. Pero no podía descuidar el Campeonato Nacional, si pretende pelear por el título. Enfrentó a un rival directo como el linajudo Deportes Limache, uno de los elencos más jodidos (futbolísticamente hablando) que presenta el torneo. Venció por 2-0 en Quillota, en un duelo que sería accidentado.

Los cruzados no podían regalar más puntos. De sus últimos seis partidos, antes del jugado esta noche, solo había ganado uno: el 2-1 a Barcelona, como visitante. Mientras que los tomateros llegaban con el aval de tener 100% de rendimiento como local. Daniel Garnero dispuso de una oncena mayoritariamente titular. Ante las ausencias de Jhojan Valencia, suspendido, y Gary Medel, lesionado, Agustín Farías fue el volante central.

El arranque de Católica fue positivo, presionando y encontrando espacios. Encontró la apertura de la cuenta temprano. En los 6′, volvió al gol Fernando Zampedri. El artillero histórico de la institución conectó por el centro del área un envío de Clemente Montes, quien apareció a la espalda del lateral Flores. Gol de centrodelantero para el Toro, quien debió salir del partido por un accidente.

Después de la anotación, Limache se fue adueñando de las acciones. Empezó a manejar el balón y a tomar protagonismo, ante una Católica que se fue compactando en su territorio, apostando por el contragolpe. La UC le daba de su propia medicina a los cerveceros: cediendo la posesión y aguardando por la salida rápida, sobre todo por la derecha con un encendido Montes.

La opción más clara de Limache fue en los 21′, con un remate de Popin Castro que alcanza a rozar Bernedo y termina en un poste. Esto derivó de una mala salida de Arancibia. Los cruzados arriesgaron en el fondo, en su afán de salir jugando por bajo.

Zampedri tuvo una de cal y otra de arena. Justo en el día cuando volvió a convertir, debió salir en el primer tiempo, generando mucha inquietud en la tienda universitaria. Quedó visiblemente afectado tras recibir un duro rodillazo (casual) de Misael Llantén, al caer sobre el ariete. Sangrando en su rostro, no pudo continuar. De hecho, fue retirado en ambulancia hacia un centro asistencial. Sería trasladado a Santiago. El diagnóstico inicial, según los primeros reportes, indicó un traumatismo craneal nasal. Esto, inevitablemente, genera preocupación por el partido del jueves.

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Lo reemplazó Juan Francisco Rossel, quien anotó el 2-0 en su primera intervención. En los 38′, conecta el balón tras desborde de Montes por la derecha. Fue como espantar los fantasmas para el joven delantero, quien no hacía un gol desde el 7 de octubre de 2025, por el Mundial Sub 20 (en la derrota de Chile con México).

El panorama se puso cuesta arriba para Limache con la expulsión de Yerko González, antes del entretiempo. Héctor Jona le mostró la roja directa, por cortar una situación manifiesta de gol. Clemente Montes, el más destacado de la cancha, se iba directo en dirección al marco.

Católica jugó todo el segundo tiempo con uno más. No logró aprovechar los espacios que fue dejando el local para estirar la ventaja y administrar con más tranquilidad el resultado. Ante cada avance, sobre todo cuando Montes arrancaba, había peligro de gol. Pero no llegaba el 3-0.

El partido se fue tornando de ida y vuelta, porque los tomateros no renunciaban a atacar. Clemente Montes, uno de los destacados, fue incisivo, más no impreciso durante el complemento. Sobre el epílogo, causó una nueva inquietud porque debió ser reemplazado tras un fuerte choque con el portero Bórquez. Susto.

A la UC le faltó cerrar el partido antes. A la larga, cualquier descuento le ponía incertidumbre al desenlace, aunque el desarrollo del juego no era demasiado estresante para la zaga estudiantil. En los descuentos, Limache se quedó con 9, por la torpe expulsión de Gonzalo Sosa (doble amarilla).

El triunfo le permite a los cruzados saltar al tercer lugar de la clasificación con 20 puntos, a uno de los limachinos y a cuatro de Colo Colo, que juega este domingo ante Ñublense. Católica tenía que ganar, para no despegarse, y lo hizo. Aunque el balance le arroja una preocupación del porte de un Toro.

Ficha del partido

Limache: M. Bórquez; Y. González, A. Aguirre, A. Parot, M. Flores; M. Llantén (83′, F. Marín), C. Fuentes, J. Meneses; V. Álvarez (46′, C. Morales), M. Arturia (59′, G. Sosa) y D. Castro. DT: V. Rivero.

U. Católica: V. Bernedo; S. Arancibia, D. González, B. Ampuero, E. Mena (71’, C. Cuevas); A. Farías; C. Montes (88′, M. Gómez), F. Zuqui (71’, M. Palavecino), J. Martínez (88′, A. Canales), J. Giani (85′, D. Corral); y F. Zampedri (36′, J. F. Rossel). DT: D. Garnero.

Goles: 0-1, 6′, Zampedri, impacta por el centro del área tras envío de Montes; 0-2, 38′, Rossel, conecta tras desborde de Montes.

Árbitro: H. Jona. Amonestó a Arturia, Parot, Castro, Sosa (L); Giani, Cuevas (UC). En los 45′+2, expulsa a González (L) con roja directa por último recurso. En los 90′+4, expulsa a Sosa (L) con doble amarilla.

Estadio Bicentenario Lucio Fariña, Quillota. Asistieron 4.456 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.