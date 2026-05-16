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    EN VIVO

    En vivo: Limache busca ser líder de la Liga de Primera ante una UC que mira de reojo la Copa Libertadores

    En Quillota, el cuadro tomatero recibe a los cruzados con la posibilidad de igualar en puntaje a Colo Colo.

    Limache recibe a la UC por la Liga de Primera ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Minuto a minuto

    Deportes Limache 0-2 Universidad Católica

    Actualizar relato

    ¡Final del primer tiempo!

    45′+7′. La UC se impone a Limache por 2-0, en un duelo marcado por el fuerte golpe que recibió Fernando Zampedri.

    ¡Tarjeta roja en Deportes Limache!

    45′+2′. Yerko González corta con un patadón a Clemente Montes, que se iba mano a mano. Expulsión clarísima.

    ¡Gol de la UC!

    38′. Juan Francisco Rossel tiene un ingreso brillante y anota de inmediato. Misma fórmula: centro de Montes por la derecha y el canterano arremete en solitario por el área chica.

    Alarma en la UC

    35′. Fernando Zampedri se retira en camilla por un fuerte golpe. En su lugar ingresa Juan Francisco Rossel.

    ¡Se salva la UC de forma increíble!

    21′. Tremenda volea de Popín Castro, que manotea Bernedo y se estrella en el palo. De pasada, para hacerlo más dramático, el balón se pasea por la línea de meta y no ingresa.

    ¡Gol anulado en la UC!

    12′. Anotaba por duplicado Zampedri, tras quedar mano a mano. Sin embargo, el goleador histórico de los cruzados es captado en fuera de juego.

    ¡Gol de la UC!

    6′. Los cruzados rompen redes desde temprano. Clemente Montes centró por la derecha y encontró a Fernando Zampedri en solitario. El Toro solo tuvo que empujarla en el área chica.

    ¡Comienza el partido!

    1′. Limache y la UC ya se enfrentan en el Lucio Fariña de Quillota.

    ¿Cómo marchan en la Liga de Primera?

    Limache está segundo, con 21 puntos, y tiene la gran posibilidad de igualar a Colo Colo en la cima. La UC, por su lado, está 6° con 17 unidades.

    La formación titular de Universidad Católica

    La formación titular de Deportes Limache

    La UC mira de reojo la Copa Libertadores

    Pese a que este duelo es fundamental para escalar en la tabla de posiciones, los cruzados tienen en la mira el choque con Barcelona de Guayaquil, que puede darles la clasificación a los octavos de final.

    Limache recibe a la UC

    En Quillota, los tomateros se enfrentarán a los cruzados con una misión: alcanzar a Colo Colo en la cima de la Liga de Primera.

    ¡Bienvenidos!

    Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo del diario La Tercera.

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