Gobierno de Bolivia destaca resultados de corredor humanitario en medio de bloqueos: “El objetivo era salvar vidas”

El vocero presidencial de Bolivia, José Luis Gálvez, informó este sábado que el gobierno de Rodrigo Paz dio por cumplido su objetivo de habilitar un corredor humanitario para garantizar el ingreso de alimentos, medicamentos y combustible a La Paz y El Alto.

Se trata de una operación conjunta de conjunta de la policía y las Fuerzas Armadas de Bolivia para despejar las principales rutas bloqueadas en la zona andina por sectores campesinos de La Paz que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El operativo tuvo como objetivo principal hacer llegar a dichas ciudades insumos críticos, incluyendo oxígeno, combustible para aviones y medicamentos.

“El objetivo central de este operativo era viabilizar que estos insumos lleguen de manera inmediata a nuestra ciudad. Hoy se ha conseguido que cuatro cisternas de oxígeno, varias de jet fuel y camiones con medicamentos entren a la ciudad ”, informó Gálvez en una conferencia de prensa.

El portavoz del Ejecutivo boliviano enfatizó que la operación se realizó en el marco de la ley y priorizando la seguridad de todos, incluso de quienes se oponían al tránsito de los camiones, como consignó Red Uno de Cochabamba.

“Todo se ha conseguido a partir de la conversación, del diálogo, de la aplicación de la ley. Se aprendió a algunas personas cuando hubo reacciones violentas, respetando sus derechos ”, agregó.

Protestas en La Paz, Bolivia. Imagen @PopularFront en X.

Sin embargo, Gálvez aclaró que los operativos de resguardo y control continuarán activos mientras persistan las medidas de presión desplegadas en carreteras y puntos de conflicto del altiplano paceño, la región más afectada por los bloqueos de la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines al expresidente Evo Morales.

De la misma forma, hizo un llamado a la población y sectores movilizados para que depongan actitudes violentas, ya que el corredor humano no buscaba confrontación, sino proteger a los enfermos, asegurar la llegada de alimentos y medicamentos, y garantizar el funcionamiento de los puentes aéreos.

“Queremos invitarlos a que depongan las actitudes violentas. No tenían el objetivo de ofender ni de lastimar, sino de aplicar la ley priorizando la vida sobre todas las cosas” , subrayó el vocero de acuerdo al diario Opinión.

Sobre al abastecimiento de alimentos, Gálvez informó que el Ejecutivo activó vuelos humanitarios para garantizar el ingreso de carne de pollo, carne de vacuno y otros productos esenciales hacia la ciudad de La Paz, con apoyo de gobiernos aliados y cooperación internacional.

Para finalizar asegurando que el presidente Paz mantiene un diálogo constante con los distintos sectores movilizados, para atender demandas y buscar soluciones pacíficas, enfatizando que la violencia solo genera daño y pérdidas de vidas. “La forma de resolver cualquier dificultad es a partir del diálogo”, concluyó.