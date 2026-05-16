Al menos cuatro muertos en ataques israelíes en el sur de Líbano pese al alto el fuego

Al menos cuatro personas han muerto y varias más han resultado heridas en ataques militares israelíes en el sur de Líbano durante la jornada del sábado a pesar del alto el fuego formalmente en vigor.

Una mujer y su hijo han muerto y cinco personas más han resultado heridas en un ataque de la aviación israelí en Tair Falsaí, en el distrito de Tiro. El hijo era trabajador sanitario de la Asociación de Ambulancias Al Risala, informa la agencia de noticias libanesa NNA.

Otra persona ha muerto y otra más ha resultado herida por disparos de artillería israelíes en el cruce de Sarbin, cerca de Bint Yebeil, informa también la NNA.

Por otra parte, el municipio de Aitarún, también en el distrito de Bint Yebeil, ha informado de la muerte del exalcalde de la localidad Haidar Mauasi en un ataque de la aviación israelí. En concreto han bombardeado una vivienda en la que se encontraba el que ahora era concejal de la localidad.

También se ha informado de muertes en Hamadié, en un ataque de aviones de combate israelíes que han destruido varias viviendas de la zona. Igualmente se ha informado de un ataque de un dron en Qusaibá, en Nabatiye, y en Zautar al Sharqiya, objetivo de la artillería israelí.

Las Fuerzas Armadas israelíes han confirmado un centenar de ataques contra otros tantos objetivos de Hezbolá durante el fin de semana. En concreto han bombardeado puestos de vigilancia, depósitos de armas y otras infraestructuras del grupo “terrorista”.

Por su parte, Hezbolá ha lanzado varios drones y proyectiles de mortero contra militares israelíes desplegados en el sur de Líbano sin que se haya informado de heridos.