Universidad de Concepción sale airoso de Rancagua y llena de dudas a O’Higgins de cara a la Copa Sudamericana

Tras las victorias de Palestino y Coquimbo Unido, el viernes, O’Higgins y Universidad de Concepción fueron los encargados de darle vida a la jornada sabatina de la Liga de Primera. En Rancagua, el Campanil sorprendió con una victoria por 1-0 a unos celestes que piensan en la Copa Sudamericana. El miércoles, en Montevideo, enfrentarán a Boston River.

Pese a la cercanía con el duelo copero, el Capo de Provincia salió con lo mejor que tenía a disposición en el estadio El Teniente. El entrenador Lucas Bovaglio desplegó su oncena estelar e intentó golpear primero en el duelo contra los penquistas, que venían golpeados tras la abrupta salida del DT Leonardo Ramos.

Sin embargo, la apuesta no funcionó como esperababa. Al menos en el primer tiempo. Los sureños fueron más efectivos de cara a los tres postes y supieron dar la estocada cuando se les presentó la oportunidad. A los 26′, Agustín Urzi habilitó al panameño Cecilio Waterman, que controló dentro del área chica y venció el achique de Omar Carabalí.

Cecilio Waterman le dio la victoria a la Udec en su visita a O'Higgins. JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

De cara al complemento, los locales mostraron una versión más punzante para ir en la búsqueda del empate. Tan solo de entrada, Luis Pavez y Martín Sarrafiore protagonizaron dos jugadas inmejorables para equilibrar el marcador, pero erraron de cara al arco. El lateral formado en Colo Colo quedó a tiro del gol, pero la mandó por encima de forma insólita. Por otro lado, el atacante argentino probó con buen un derechazo, sin embargo, no alcanzó a meterse y rozó el vertical.

Algo similar ocurrió cuando el reloj marcaba los 79′, pues Arnaldo Castillo se unió a sus compañeros y también falló una chance increíble: el paraguayo quedó mano a mano, pero no pudo imponerse frente a la envergadura del meta José Sanhueza.

A esa altura, el golero de la visita era la gran figura del cotejo. No obstante, sobre el final, agigantó aún más su actuación: contuvo una triple llegada, con atajadas salvadoras, a los 90′+5′.

La UdeC no cedió ante los embates de los rancagüinos y logró sostener el resultado que lo ayuda a escalar en la tabla de posiciones. Con 17 puntos, los penquistas pasaron a ubicarse en el décimo lugar. O’Higgins, con la derrota, se estanca en el quinto puesto con 19 unidades.