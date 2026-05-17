Una nueva era en Londres: Chelsea oficializa a Xabi Alonso como su nuevo técnico

Una nueva era comienza en Londres. Xabi Alonso fue oficializado como el flamante entrenador del Chelsea para la próxima temporada. Comenzará a ejercer su cargo desde el 1 de julio.

El español arribará a Stanford Bridge luego de una deslucida temporada de los Blues. El anuncio llega un día después de perder la final de la FA Cup ante el Manchester City, mientras el club marcha en la novena posición de la Premier League, fuera de clasificación a copas internacionales.

Alonso será el sexto técnico desde la llegada de BlueCo, que busca enderezar su proyecto. Reemplazará a Callum McFarlane, interino desde el despido de Liam Rosenior el mes pasado. “El Chelsea es uno de los clubes más grandes del fútbol mundial y me llena de un orgullo inmenso convertirme en manager de este gran club”, aseguró el otrora volante en las redes del equipo londinense.

“Compartimos la misma ambición. Queremos construir un equipo capaz de competir de forma constante al más alto nivel y pelear por títulos. Hay un gran talento en la plantilla y un enorme potencial en este club. Ahora el foco está en trabajar duro, construir la cultura adecuada y ganar trofeos”, añadió Alonso.

Experiencias dispares

Alonso llega tras su convulsa experiencia previa en el Real Madrid, donde permaneció ocho meses. Abandonó el club merengue por mutuo acuerdo luego de malos resultados y conflictos en el vestuario.

Antes había hecho historia al conseguir la primera Bundesliga del Bayer Leverkusen, que consiguió de forma invicta. También se coronó con la DFB Pokal y alcanzó la final de la Europa League, donde cayó ante el Atalanta.

El español había sido vinculado al Liverpool, que terminó confirmando la continuidad del neerlandés Arne Slot. Alonso jugó 210 partidos en cinco años con los Reds. No obstante, ahora liderará el proyecto de los Blues por cuatro años. Estará en Londres hasta 2030.

“Su nombramiento refleja la confianza del Club en su amplia experiencia, su calidad como entrenador y su modelo de juego, sus cualidades de liderazgo, su carácter y su integridad, que fueron clave en la decisión de pedirle que ayudara a liderar la siguiente fase del proyecto del Chelsea. Se le considera no solo un entrenador de fútbol excepcional, sino también un líder y socio de probada eficacia en diversas áreas esenciales para el éxito del equipo”, aseguró el club londinense.