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    Vicente Pizarro y Di María, eliminados: River Plate supera a Rosario Central y se mete en la final del Apertura

    El conjunto millonario venció al Canalla por la mínima gracias a un penal de Facundo Colidio. En la definición se medirá ante el vencedor de Belgrano y el Argentinos Juniors de Brayan Cortés e Iván Morales.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Vicente Pizarro en la derrota de Rosario Central ante River Plate. Foto: @RosarioCentral (X).

    River Plate es el nuevo finalista del fútbol argentino. Con un ausente Paulo Díaz, se impuso por 1-0 sobre Rosario Central, que contó Vicente Pizarro como titular. Los millonarios definirán al campeón del Torneo Apertura con el vencedor de Argentinos Juniors y Belgrano.

    El conjunto de Eduardo Coudet comenzó imponiendo sus condiciones en un Estadio Monumental repleto. El elenco de Jorge Almirón sufrió por la presión millonaria. No obstante, poco a poco el ritmo fue bajando debido a las numerosas interrupciones.

    River sufrió un duro golpe tras la lesión de Sebastián Driussi. El atacante sufrió una dura entrada de Franco Ibarra y fue reemplazado a los 12 minutos.

    En tanto, en la media hora de juego, el cuadro millonario tuvo una inmejorable opción para marcar tras un penal de Gastón Ávila sobre Lucas Martínez Quarta, pero Jeremías Ledesma le atacó el remate a Gonzalo Montiel. Todo seguía igual.

    River a la final

    El complemento tuvo una tónica similar hasta que llegó la apertura de la cuenta de River. Ledesma le cometió una infracción a Joaquín Freitas y Facundo Colidio fue ahora el designado para ejecutar. Con un sutil remate al medio rompió el cero.

    El Canalla cambió su postura y salió en busca del empate, equiparando el juego y obligando a un par de intervenciones de Santiago Beltrán.

    En el 71′, Vicente Pizarro tuvo la más clara tras un centro venenoso de Ángel Di María. El chileno, que estaba solo en el segundo palo, no logró conectar un envío que terminó impactando en el vertical para el lamento de todo Central. Finalmente, el cuadro millonario se quedaría con la victoria.

    De esta forma, River Plate se metió en la definición del Torneo Apertura del fútbol argentino. Su rival saldrá del enfrentamiento entre Belgrano y el Argentinos Juniors de Brayan Cortés e Iván Morales, que se disputará este domingo en el Diego Armando Maradona. En tanto, la final se jugará el 24 de mayo en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalFútbol ArgentinoTorneo AperturaLiga ArgentinaRiver PlateRosario CentralPaulo DíazVicente PizarroJorge Almirón

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