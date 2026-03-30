La UC informa que no podrá recibir hinchas visitantes ante Boca Juniors en el Claro Arena por la Copa Libertadores

Ya hay una resolución. Al final Universidad Católica no podrá recibir hinchas visitante en su estreno en la Copa Libertadores en el Claro Arena, que será nada menos que ante Boca Juniors.

Cruzados informó la noticia a través de un comunicado, en el que especificaron que la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana no autorizó la asistencia de fanáticos xeneizes. “En el día de hoy la Delegación Presidencial Metropolitana nos ha comunicado que el partido deberá disputarse sin la presencia de hinchada visitante, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes al evento y de los entornos del recinto”, escribieron.

Además, especificaron que intentaron llegar a un entendimiento para que pudiera haber público de Boca en la precordillera: “Sin perjuicio de acatar y comprender la decisión de la autoridad, Cruzados intentó un acuerdo con el equipo rival destinado a asegurar la presencia de hinchas visitantes en el estadio de Universidad Católica, en números adecuados para garantizar una experiencia segura tanto de los asistentes locales como de los foráneos. Sin embargo, este acuerdo no fue posible y no se pudo presentar a tiempo a las autoridades competentes”.

Por último, comunicaron que esta medida ya fue informada a la Conmebol: “Cruzados informó de esta resolución a CONMEBOL, cumpliendo así con los plazos reglamentarios establecidos para esta competencia por parte del organizador”.

En relación con el partido por el Grupo D de la Copa CONMEBOL Libertadores entre Universidad Católica y Boca Juniors, programado en el Claro Arena el próximo 7 de abril de 2026, Cruzados informa lo siguiente:



En el día de hoy la Delegación Presidencial Metropolitana nos ha… pic.twitter.com/8gK9PptAun — Universidad Católica (@Cruzados) March 30, 2026

A ocho días

Cabe destacar que el elenco de Carlos Palacios y la franja forman parte del Grupo D de la Copa Libertadores, el que también integran Cruzeiro de Brasil y Barcelona de Ecuador.

El mencionado partido entre la UC y Boca Juniors será el estreno de ambas instituciones en la edición 2026 del torneo. El duelo está pactado para el martes 7 de abril a las 20.30 horas de Chile. Aunque antes, el jueves 2, el equipo que dirige Daniel Garnero deberá enfrentarse a Palestino, en el inicio de la fecha 8 de la Liga de Primera.