Joaquín Larrivey, en el choque entre Concepción y Colo Colo, por la Copa de la Liga (Foto: Photosport)

Deportes Concepción podrá recibir a hinchas de Colo Colo en el partido que ambas escuadras disputarán este domingo, en el estadio Ester Roa Rebolledo.

A diferencia de lo que aconteció en el encuentro que jugaron ambas oncenas por la Copa de la Liga, la Delegación Presidencial del Biobío permitió el ingreso de cuatro mil aficionados de los albos en el compromiso por la octava fecha de la Liga de Primera.

Ahora sí, autorizados: Deportes Concepción podrá recibir a hinchas de Colo Colo en Collao

En la práctica, la medida, que publicó el sitio Sabes.cl, parece una respuesta a lo que terminó sucediendo en la última visita alba al principal recinto deportivo de la región del Biobío. Esa vez, un grupo de hinchas albos terminó congregándose en uno de los codos del reducto, pese a la prohibición establecida para su asistencia. No se produjeron enfrentamientos entre los hinchas del Cacique y los seguidores del cuadro local.

Claudio Aquino y Tomás Alarcón (Foto: Photosport) MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

El aforo

La visita alba genera una alta expectativa. De hecho, la dirigencia lila, que encabeza Diego Livingstone, solicitó un aforo de 20 mil espectadores, que fue aprobado.

Los objetivos deportivos de ambas escuadras son diametralmente opuestos. Mientras el equipo de Fernando Ortiz buscará mantenerse en el primer puesto de la tabla, el de Walter Lemma intentará conseguir las unidades para escapar del último lugar de la clasificación.

Los sureños suman cuatro unidades en los siete encuentros que han disputado. Han conseguido un triunfo, un empate y cinco derrotas. La magra producción le costó el puesto a Patricio Almendra, el DT que había conseguido el histórico retorno a la división de honor.