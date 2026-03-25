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    La felicidad de Fernando Ortiz tras el triunfo de Colo Colo sobre Deportes Concepción por la Copa de la Liga

    El Cacique venció por 3-1 a elenco Lila en el estadio Ester Roa, por la segunda fecha de la fase de grupos del nuevo torneo.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Photosport

    Colo Colo festeja en la Copa de la Liga. Este martes obtuvo su primer triunfo en este nuevo torneo al vencer por 3-1 a Deportes Concepción en el estadio Ester Roa, por la segunda fecha de la fase de grupos del certamen. Los goles del Cacique fueron marcados por Tomás Alarcón, Álvaro Madrid y Francisco Marchant.

    Una vez terminado el duelo, Fernando Ortiz, entrenador de los albos, valoró el rendimiento de sus dirigidos: “Hoy llevaron a cabo un partido muy bueno y muy pensante. Teníamos que ganar para estar allá arriba y poder clasificar”, comenzó diciendo a TNT Sports.

    Además, especificó sobre el cambio de esquema que tuvo Colo Colo para este compromiso, el que disputó con cuatro futbolistas en el fondo, aunque con Tomás Alarcón sumándose a la defensa por momentos: “Vamos creciendo, lo importante es que ellos vayan entendiendo cuándo necesitemos un sistema u otro”.

    Sosa, figura

    Uno de los rendimientos destacados de este martes fue el uruguayo Joaquín Sosa, quien se mostró conforme por el resultado: “Hicimos un esfuerzo enorme todos los compañeros. veníamos de un empate. Hoy conseguimos la victoria de muy buena manera”.

    Foto: Photosport

    “Estamos trabajando la seguridad defensiva; el primer partido fue muy raro (por la fecha 1 de la Liga de Primera en la que cayeron 3-1 contra Deportes Limache), no éramos nosotros, pero lo que importa es lo que viene después. Contento porque venimos trabajando muy bien, este equipo todavía tiene que seguir mejorando en muchos aspectos”, añadió.

    El próximo partido de los de Macul en la Copa de la Liga será contra Huachipato, el 1 de abril, en el estadio Monumental.

    Más sobre:FútbolColo ColoFernando Ortiz

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