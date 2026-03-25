Al fin aparece Colo Colo: los albos ganan a Concepción por la Copa de la Liga en su mejor actuación de la temporada

Colo Colo consiguió su mejor actuación en 2026, no solo por los goles, sino también por funcionamiento. El equipo albo viajó hasta la capital penquista para vencer por 3-1 a Deportes Concepción para alcanzar el liderato del Grupo A de la Copa de la Liga, ahora con 4 puntos.

Porque el técnico Fernando Ortiz encontró valiosas enseñanzas tras el debut ante Coquimbo Unido. El empate ante los nortinos dejó muchas dudas en el Cacique, que careció de iniciativa y que, incluso, pudo haber tenido una peor suerte.

Precisamente, la escuadra de Pedrero comenzó el duelo con la firme convicción de lavar esa pálida imagen dejada en el Monumental. De esa manera, adelantó su última línea e intentó salir constantemente en corto. Argumento para el que se extrañó la ausencia del lesionado Arturo Vidal, quien en la posición de líbero había transmitido seguridad en los partidos anteriores.

Antes de los 10 minutos, los dirigidos del Tano ya se habían aproximado un par de veces al arco lila con severo peligro. Ambas a través de tiros de esquina, los que terminaron en un cerrado cabezazo de Joaquín Sosa y un remate ligeramente desviado de Víctor Méndez.

Es cierto que los albos eran dueños del balón. Sin embargo, la escuadra penquista controlaba de buena manera el ímpetu de los visitantes que se limitaban a llegar hasta tres cuartos de cancha, donde eran neutralizados con mucho orden por el cuadro de Walter Lemma, exayudante de Gustavo Quinteros en Colo Colo.

Cerca de la media hora, el volante Claudio Aquino intentó hacer algo diferente para encontrar la apertura del marcador. Un potente remate del argentino obligó a una notable reacción de César Dutra, quien debió responder en doble instancia.

Pese al eventual agobio, el anfitrión buscaba espacios en el contragolpe para acercarse al golero albo Fernando de Paul. A los 33’, un centro de Leo Valencia desde la derecha provocó el error del arquero visitante, quien dudó en la salida y dejó picando la pelota.

Cuando el encuentro terminaba en su primer tiempo, Colo Colo encontró abrir la cuenta. Otra vez un tiro de esquina, jugada preparada en la que Aquino dejó solo a Tomás Alarcón en el límite del área. El remate del exjugador de Cádiz rozó en la zaga penquista para descolocar a Dutra.

Contundencia

El tiempo complementario se desarrolló en una dinámica muy parecida. El local esperaba a los albos que, con más ímpetu que eficiencia, intentaba aumentar rápidamente el marcador.

Colo Colo encontró una ráfaga para sellar su primera victoria. A los 64 minutos, en una jugada llena de fútbol asociado, el Cacique aumentó las cifras. La tocaron desde atrás, antes que Aquino alargara para Erick Wiemberg, el lateral encontró ubicado a Francisco Marchant, quien en línea de fondo pasó atrás para el golazo de Álvaro Madrid y el 2-0.

Tres minutos más tarde, los dirigidos del Tano volvieron a golpear. Una rápida transición de Madrid le permitió juntarse con Aquino en área contrario, el argentino centró atrás para Marchant que le dio de primera para conseguir el 3-0.

Ventaja merecida que incluso pudo incrementarse en los minutos finales, sino fuera porque el remate de Lautaro Pastrán fuera repelido por el vertical izquierdo del portero Dutra.

En el tiempo agregado, el cabezazo de Fausto Grillo puso el descuento para maquillar una aciaga jornada. Pero el daño ya estaba hecho, el equipo consiguió una contundente actuación y asalta el liderato del Grupo A de la Copa de la Liga, cuya segunda fecha se completa el miércoles con el duelo en el sur entre Coquimbo Unido y Huachipato, próximo rival de Colo Colo, el miércoles 1 de abril en el Monumental.