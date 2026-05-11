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    Hamas acusa a Israel de intentar “mantener Gaza en un estado de caos” con sus bombardeos contra la Franja

    El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado este mismo lunes que desde la entrada en vigor del alto al fuego se han confirmado 854 muertos y 2.453 heridos.

    Por 
    Europa Press
    Rizek Abdeljawad

    El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) ha condenado este lunes la muerte de dos miembros de las fuerzas de seguridad gazatíes en un bombardeo perpetrado por Israel contra el sur de la Franja y ha resaltado que el objetivo de estos ataques es “mantener Gaza en un estado de caos de seguridad y socavar los esfuerzos para retomar la normalidad” tras la ofensiva lanzada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.

    El grupo ha indicado que el ataque, ejecutado el domingo contra Jan Yunis, se saldó con la muerte del jefe del Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía local, antes de resaltar que “este último asesinato se suma a los continuos ataques de las fuerzas de ocupación contra los organismos de seguridad y las instituciones civiles para socavar los pilares de la estabilidad interna y evitar cualquier paso para la recuperación”.

    Así, ha reseñado que los ataques contra las fuerzas de seguridad “buscan crear un clima de caos e impedir los esfuerzos humanitarios”, al tiempo que ha reclamado a la comunidad internacional “intervenir con urgencia para detener las violaciones diarias por parte de la ocupación”, en medio del acuerdo de alto el fuego pactado en octubre de 2025 al hilo del pacto para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro de Gaza.

    Hamas ha hecho hincapié en que “la política de asesinatos y bombardeos” por parte de Israel “constituye una clara violación de los acuerdos” y “refleja el deseo israelí de socavar cualquier camino que lleve a una reducción de las tensiones y la estabilidad en Gaza”, según ha recogido el diario palestino ‘Filastin’.

    El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado este mismo lunes que desde la entrada en vigor del alto al fuego se han confirmado 854 muertos y 2.453 heridos, mientras que se han recuperado 770 cadáveres de las zonas de las que se replegaron las fuerzas israelíes, ahora presentes en la conocida como ‘línea amarilla’, que cubre más del 50% del territorio del enclave palestino.

    Por otra parte, ha resaltado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 72.740 fallecidos y 172.555 heridos, si bien ha reiterado que aún hay cadáveres bajo los escombros y tirados en las calles.

    Más sobre:GazaIsraelHamas

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