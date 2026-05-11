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    Política

    Kast cumple su segundo mes en La Moneda, en medio de una compleja instalación y del difícil escenario que enfrenta la megarreforma

    El Jefe del Estado marcará sus dos meses en La Moneda con un consejo de gabinete, el tercero de su administración, en el que evaluará lo realizado y fijará directrices sobre la ruta a seguir.

    Nelly YáñezPor 
    Nelly Yáñez
    El Presidente Kast encabezará hoy su tercer consejo de gabinete. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Con una revisión de la marcha del gobierno, el Presidente José Antonio Kast marcará hoy -en un consejo de gabinete, el tercero desde el 11 de marzo- los dos meses de su llegada al poder. Un proceso de instalación que no ha sido fácil y que enfrenta esta semana en el Congreso un desafío clave para su proyecto estrella: la megarreforma en reconstrucción.

    El primer consejo de gabinete lo encabezó el 13 de marzo, cuyo foco estuvo puesto en coordinar prioridades, revisar la gestión y abordar la situación fiscal. Y, el segundo, justo un mes después, el 13 de abril, se centró en la seguridad, en una evaluación del primer mes de gestión, en la agresión a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, y en el proyecto de reconstrucción.

    Para esta ocasión, a nivel político se esbozan -entre los principales nudos-, el alza de los combustibles, los cuestionamientos a algunos ministros, los conflictos con el Segundo Piso, la falta de medidas en seguridad, las desprolijidades comunicacionales y los contenidos de la megarreforma, que son objetados por la oposición.

    La evaluación es que todavía La Moneda no ha logrado tener el control de la agenda y que el equipo ministerial no solo ha enfrentado problemas internos -entre los más visibles figuran la rebelión del titular de la Vivienda, Iván Poduje, con su par de Hacienda, Jorge Quiroz, por el asunto de los recortes, y las críticas del presidente del Partido Repúblicano, Arturo Squella, al rol del jefe del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval-, sino que también ha sufrido un desgaste anticipado. Tanto así, que ha habido recomendaciones desde los propios partidos base del oficialismo para la introducción de ajustes, a los que el Presidente no está dispuesto. Menos aún, en un período tan corto de mandato.

    Para el diputado de Renovación Nacional Diego Schalper, los 60 primeros días de la actual administración muestran un sello claro en materia de orden, sentido de urgencia y presencia territorial.

    “Siempre quedan cosas por ajustar y equipos que se tienen que consolidar, pero lo importante es que es un gobierno que toma decisiones y que está trabajando por recuperar la seguridad, el crecimiento y la gestión social”, plantea.

    En una línea similar, el secretario general de la UDI, el exdiputado Juan Antonio Coloma, afirmó que “al gobierno le tocó enfrentar una situación mucho peor a lo que cualquiera se hubiera imaginado, tanto del punto de vista de la crisis de seguridad como del despilfarro económico que había realizado el gobierno de Gabriel Boric. Ante esto ha realizado ajustes en forma seria y responsable”.

    De acuerdo a su visión, “ahora es el momento de mostrar los cambios en materia de seguridad que se han estado trabajando durante las primeras semanas de gobierno”.

    Pero hay otros que urgen por una mayor toma de medidas a favor de la ciudadanía, y por una mejora del relato, teniendo a la vista el hito de la cuenta pública del próximo 1 de junio.

    “La instalación no ha terminado, pero -a estas alturas- el diagnóstico está hecho y se tienen que solucionar los problemas que han acompañado este proceso. ¿Qué falta? Que la gente empiece a ver cambios significativos en su vida. Se están haciendo cosas, pero falta una mayor visibilidad", sostiene la diputada RN Ximena Ossandón.

    De ahí que se espera que en el consejo de gabinete de este lunes, el Mandatario haga un balance de la gestión realizada y fije directrices a sus ministros sobre la ruta a seguir.

    La mira en la megarreforma

    En lo inmediato, los esfuerzos de La Moneda están puestos en la aprobación de la megarreforma. Este lunes, hasta las 12 horas, la Comisión de Hacienda de la Cámara, que preside el republicano Agustín Romero, recibirá las indicaciones, y entre martes y miércoles se espera analizar y despachar el texto.

    Terminada esa fase, el proyecto seguirá su vista en las comisiones de Trabajo y de Medio Ambiente, para pasar a sala -según se planea- antes del 21 de mayo, donde se observa una tramitación compleja por el anuncio de la oposición de un tsunami de indicaciones.

    “Lamento mucho esta estrategia deliberada para dilatar la discusión, que ellos mismos han calificado como diabólica y que apunta a generar en el fondo un obstáculo a la discusión parlamentaria y a desdibujar, en definitiva, el proceso democrático. Porque al final la democracia se expresa en el voto y no usando esta suerte de subterfugios”, dice Romero.

    Pese a ello, expresó su confianza en que imperará la prudencia, porque “acá se trata de resolver los problemas sociales y económicos que afectan diariamente a miles de compatriotas”.

    Desde la oposición, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, insistió en que la megarreforma tiene un problema estructural, que mezcla reconstrucción con una reforma tributaria.

    “Acá no es la oposición la que está planteando dudas sobre un proyecto que es muy malo, que es caro, que le aporta incertidumbre a nuestro país, sino que ha sido el Consejo Fiscal Autónomo, la Corte Suprema. Incluso, sectores de Chile Vamos, Evelyn Matthei planteó lo caro y malo que es el proyecto”, dijo en Mesa Central.

    Martínez también abordó la polémica por el “tsunami” de más de 2.500 indicaciones que la oposición podría hacerle al proyecto, anunciado por el diputado de la bancada del PPD, Jaime Araya, en un podcast que compartió con parlamentarios de oposición. “No me gusta el video, pero no me parece tan grave”, dijo la dirigenta.

    Desde el PPD, a través de una declaración pública, denunció y condenó que el diputado Araya haya recibido amenazas, incluso de muerte, señalando que “en política no todo está permitido” y que en un sistema democrático “existen diferencias y desacuerdos frente a determinados proyectos de ley y en la cual estos se tramitan”.

    En medio de este clima, tanto el gobierno como la oposición se aprestan a una medición de fuerzas en el Congreso para sacar adelante una reforma clave para La Moneda.

    Más sobre:PolíticaJosé Antonio KastMegarreformaDiego SchalperJuan Antonio ColomaAgustín RomeroConstanza MartínezXimena Ossandón

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