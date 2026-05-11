Álvaro Ortiz y rechazo de la DC a idea de legislar megaproyecto: “Se basó, en primer lugar, porque no nos sentimos escuchados”

Hasta el miércoles en la tarde el diputado y presidente de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz, aún estaba esperando un pronunciamiento de La Moneda a la propuesta que le habían presentado sobre el megaproyecto.

La respuesta no llegó y el Ejecutivo les propuso un encuentro técnico recién para esta semana. Pero, a esas alturas, la bancada de la Falange ya había adoptado una decisión.

Álvaro Ortiz (DC).

¿Por qué optaron por rechazar la idea de legislar?

“Siempre hemos actuado con espíritu dialogante. Fuimos a ver al gobierno a La Moneda y presentamos nuestros reparos, porque siempre dijimos que este proyecto se debería haber visto por cuerdas separadas. Y, por lo tanto, en el caso de nuestro voto, se basó, en primer lugar, porque no nos sentimos escuchados. En segundo lugar, porque revisados los antecedentes -escuchamos a los expertos y también a nuestra diputada Priscilla Castillo sobre lo que ocurría dentro de la Comisión de Hacienda-, decidimos que no es un buen proyecto y que teníamos que demostrar eso al momento de votar en la comisión”.

¿Hubo algún compromiso por parte del Ejecutivo que se pasó a llevar?

Mire, el compromiso estaba, en primer lugar, de dar una respuesta a lo que nosotros presentamos. En segundo lugar, citarnos a una reunión de expertos. No ocurrió y creo que recién el jueves o el viernes, después de un correo que nos dio nuestro jefe de bancada, Jorge Díaz, respondieron que no nos iba a poder recibir el ministro (Jorge Quiroz) porque iba al Chile Day y que la próxima semana posiblemente un equipo de asesores podía juntarse con nosotros.

¿Cómo fue evaluado el rechazo de ustedes?

Cuando la DC toma una posición, siempre va a recibir críticas; si votamos rechazo a la idea de legislar es porque nos cuadramos con la izquierda; si hubiésemos votado la abstención, ah, mira, la ‘DC amarilla’, y si hubiésemos votado a favor, dirían que nos entregamos al gobierno. No veo que a otros partidos se les enjuicie de la misma manera.

¿Cuál es el análisis que hace del actuar que tuvo el Ejecutivo con ustedes?

Mire, yo creo que las cosas siempre se pueden hacer mejor, uno vio voluntad, pero esto no se hace solo con voluntad, después hay que llevar eso a cabo. Creo que se equivoca el ministro Quiroz cuando dice que más allá de que se haya votado la idea de legislar esto lo vamos a hacer igual, por último vía decreto. Eso no ayuda en nada.

¿De quién cree que fue la responsabilidad?

No, no podría individualizar en una persona esa situación. Cuando nos sentamos a conversar con los ministros del Interior y Hacienda, nos sentamos con el gobierno. Entendí en todo momento que estábamos hablando con el gobierno.

¿Cuáles son las líneas rojas de la DC?

Que no se pasen a llevar derechos sociales que ha ganado el país. Cuando hablamos de la reducción del 27% al 23% de este impuesto de primera categoría, nosotros planteamos hacerlo del 27% al 25% en un plazo de tres años, y ahí ir evaluando según el crecimiento del PIB. Donde, entre otras cosas -porque es un proyecto con varios puntos-, se garantice cuáles son las medidas compensatorias para esta rebaja fiscal en los gastos, esta baja también en la recaudación de recursos para el Estado, ver cuáles son esas medidas de mitigación y poder conversarlas donde corresponde y en el momento oportuno.

¿Y qué tendría que ocurrir para que puedan abrirse a aprobar el proyecto?

Esas cosas las tenemos que conversar en la bancada. Nosotros nos volvemos a ver ahora, este lunes 11. Volvemos a decir nuevamente, abiertos al diálogo, a conversar, siempre y cuando sea en beneficio de la mayoría de los chilenos.

Álvaro Ortiz (DC).

Dentro de la oposición se planteó la idea de convertir esta tramitación en un infierno, con un tsunami de indicaciones. ¿Comparten esto en la DC?

Cuando uno está en estas responsabilidades, uno tiene que entregar certezas, tranquilidad a todos los chilenos y no incertidumbre, no temor. Yo creo que cuando se empiezan a poner definiciones que la verdad generan alertas o malestar en la ciudadanía, no se conduce a nada. Yo no soy muy de andar colocando este tipo de definiciones a la labor que uno realiza como parlamentario.

La postura del tsunami se catalogó como obstruccionista por parte del oficialismo.

Lo que he planteado en la DC es que no somos parte de este gobierno, no apoyamos al entonces candidato Kast. Teníamos claro que nuestra opción no ganó en diciembre y, por lo tanto, tenemos que trabajar con lo que decidieron los chilenos. Nosotros vamos a ser una oposición responsable.

¿Cuántas oposiciones identifica? Hace unos días, Tohá hablaba de un proyecto que excluía al PC, por ejemplo.

No estoy preocupado de cuántas oposiciones hay. Algunos partidos que se declaran abiertamente de oposición, otros que levantan un tsunami de articulados, qué sé yo. Allá ellos.

¿Cómo ha sido su instalación a cargo de la DC?

Yo vengo del mundo de Patricio Aylwin, siempre ha sido mi referente. Fuimos capaces de presentar a la militancia una lista que representa también diferentes visiones y almas dentro del partido. Yo creo que la DC en estos tiempos debe ser un partido que se modernice, tanto en su parte administrativa y en cómo nos comunicamos con la militancia, con el país. Y, desde ya, empezar a ver los candidatos para las futuras elecciones.

¿En qué está el plan para hacer frente a los problemas financieros del partido?

Fue aprobado lo que nosotros siempre dijimos en campaña (informe financiero en el Servel). Tenemos todos nuestros sueldos al día con nuestros funcionarios. Este lunes tengo una conversación con nuestros funcionarios. Pudimos regularizar todo eso.