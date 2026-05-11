Dos detenidos deja persecución por el centro de Santiago: sujetos condujeron contra el tránsito

Dos sujetos fueron detenidos durante la madrugada de este lunes tras una persecución por el centro de Santiago.

Los hechos se registraron cerca de las 5:00 AM, cuando personal policial recibió una denuncia respecto a un vehículo que se encontraba realizando robos en las cercanías de Av. San Pablo. Al llegar al lugar es que lograron identificar el vehículo, iniciándose un seguimiento por diferentes calles de la capital.

En su huida es que el vehículo condujo contra el tránsito impactando de frente con una camioneta a la altura del Pasaje 2, en la comuna de Quinta Normal.

Según detalló el teniente Patricio Andrade, Oficial de Ronda Prefectura Santiago Central, “Al momento no hay ningún lesionado y se logra la detención de dos de los tres individuos que se desplazaban en el vehículo sospechoso”.

Además, según agregó, al interior del vehículo se encontraron 30 bolsas de nylon con clorhidrato de cocaína.

Respecto a los detenidos, se trataría de un sujeto de nacionalidad venezolana y un chileno, ambos mayores de edad.