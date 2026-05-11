Marie-Louise Eta se transforma en la primera entrenadora en ganar un partido en las cinco grandes ligas de Europa

Marie-Louise Eta rompe marcas y barreras. La entrenadora del Unión Berlín se convirtió en la primera mujer en obtener una victoria en las cinco grandes ligas de Europa. Lo hizo tras imponerse en su visita al Mainz, por 3-1.

Prácticamente un mes atrás, fue anunciada como la flamante DT del equipo, en un nombramiento que significó un verdadero hito en el fútbol.

Sin embargo, tuvo un inicio complejo en la Bundesliga. Perdió sus dos primeros encuentros, ante Wolsburgo y Leipzig. Después logró su primer punto al empatar con el Colonia, 2-2, en un resultado que garantizó la permanencia del Unión Berlín en la división de honor del fútbol alemán.

Ahora, tras soltarse de esa presión, Eta barrió con una barrera y obtuvo un triunfo más que simbólico.

Una victoria para la historia

El Unión Berlín comenzó a construir su primera victoria desde el inicio. El Mainz sufrió con la temprana lesión de Danny Da Costa, que complicó sus aspiraciones. Todo empeoró con el tanto de Andrej Ilic (38′), que significó que el elenco capitalino se fuera en ventaja al descanso. Fue un tanto originado de una jugada preparada en un tiro de esquina. Todo fue obra del laboratorio de Eta.

No obstante, Sheraldo Becker (48′) igualó las acciones al regreso de los vestuarios. Diez minutos después, Philip Tietz parecía remontar el encuentro, pero la anotación fue desestimada tras revisión en el VAR.

El partido parecía finalizar en empate hasta el agónico tanto del Unión Berlín. Ilic asistió a Oliver Burke, mientras que Josip Juranovic (90+1’) sentenció una épica e histórica victoria en los descuentos.

La jornada quedará en el registro de la historia del deporte más popular del mundo con Eta como protagonista. Su nombre genera un punto de inflexión en la representación de las mujeres en la élite del fútbol masculino.

Por ahora, el futuro de Eta está en la conducción del primer equipo femenino del Unión Berlín. De todas formas, llegó para cumplir el objetivo de la salvación y lo hizo. Y de pasada se metió en la historia.