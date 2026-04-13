SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Historia en Alemania: Marie-Louise Eta asume en Unión Berlín y se convierte en la primera mujer en dirigir en la Bundesliga

    La entrenadora toma el cargo interino luego de la destitución de Steffen Baumgart. De pasada, también será la primera que está al mando en un equipo de Primera División de las cinco grandes ligas de Europa.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Marie-Louise Eta se convierte en la primera mujer en dirigir en la Bundesliga.

    El fútbol de Alemania vive un hecho histórico. Este fin de semana, Marie-Louise Eta se convirtió en la entrenadora interina del Unión Berlín y pasó a ser la primera mujer en dirigir en la Bundesliga.

    La profesional de 34 años asume el cargo tras la destitución de Steffen Baumgart, quien fue apartado de sus funciones luego de la derrota por 3-1 ante el colista Heidenheim. Con este nombramiento, Eta también rompe las barreras al transformarse en la primera mujer en liderar un banquillo masculino en las cinco ligas de élite de Europa (Inglaterra, España, Alemania, Italia y Francia).

    Hasta antes de esta elección, se desempeñaba como entrenadora del equipo Sub 19 masculino del club berlinés (cargo que asumió en marzo de 2025) y ya había sido confirmada para tomar el mando del primer equipo femenino en la próxima temporada. Su vínculo con el plantel de honor no es nuevo: en 2023 ya había hecho historia al ser la primera mujer en ejercer como entrenadora asistente en la Bundesliga y en la Champions League masculina, bajo las órdenes de Nenad Bjelica y Marco Grote. En esa época, de hecho, tuvo que tomar la palabra en múltiples conferencias de prensa porque el adiestrador estuvo suspendido por tres fechas.

    La dirección del fútbol profesional del Union Berlin, encabezada por Horst Heldt, confirmó que Eta liderará al equipo durante las últimas cinco jornadas de la temporada. El objetivo principal de su gestión será asegurar la permanencia en la máxima categoría, en un escenario donde el club se encuentra en una situación compleja: se ubican en el puesto 11° con 32 unidades, solo siete por encima del St. Pauli, escuadra que está yendo a la promoción.

    Frente a este desafío, la DT manifestó inmediatamente su compromiso con la institución: "Me alegra que el club me haya confiado esta exigente responsabilidad. Una fortaleza de Union ha sido y es que, en situaciones como esta, unimos todas las fuerzas de manera conjunta. Estoy convencida de que con el equipo conseguiremos los puntos decisivos".

    Lee también:

    Más sobre:FútbolMarie-Louise EtaUnión BerlínBundesligaFútbol internacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Indignación” en el gobierno español por el procesamiento a esposa de Pedro Sánchez en pleno viaje oficial a China

    Dólar rompe los $ 900 en las primeras operaciones debido a preocupación por bloqueo del Estrecho de Ormuz

    Campeón en casa: El Menor se quedó con la Final Internacional de Red Bull Batalla

    Netanyahu respalda el bloqueo anunciado por Trump en el estrecho de Ormuz

    Brasileña Ascenty y necesidad del cable chino: “Cuanto más conectividad tenga Chile, más competitivo va a ser”

    Ministerio de Economía ingresará dos proyectos con foco en las pymes: alivio tributario y mejora en el pago a 30 días

    Lo más leído

    1.
    Su club analiza rescindir el contrato: futbolista argentino retrasa vuelo por decir “bomba” antes del despegue

    Su club analiza rescindir el contrato: futbolista argentino retrasa vuelo por decir “bomba” antes del despegue

    2.
    “Como club ya estamos un poquito...”: la molestia de Javier Altamirano con el arbitraje tras la caída de la U

    “Como club ya estamos un poquito...”: la molestia de Javier Altamirano con el arbitraje tras la caída de la U

    3.
    La dura crítica de la esposa de César Pinares a Víctor Rivero en la derrota de Limache ante Palestino: “Los cambios hu...”

    La dura crítica de la esposa de César Pinares a Víctor Rivero en la derrota de Limache ante Palestino: “Los cambios hu...”

    4.
    Ecuador le pasa por arriba a la Roja Sub 17 y la obliga a buscar la clasificación al Mundial en el playoff

    Ecuador le pasa por arriba a la Roja Sub 17 y la obliga a buscar la clasificación al Mundial en el playoff

    5.
    La receta de Iván Zamorano para el fútbol chileno: “Marcelo Salas como presidente de la ANFP sería espectacular; y yo ahí, con él”

    La receta de Iván Zamorano para el fútbol chileno: “Marcelo Salas como presidente de la ANFP sería espectacular; y yo ahí, con él”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    ¿Dormir hasta tarde el fin de semana compensa la falta de sueño de la semana?

    ¿Dormir hasta tarde el fin de semana compensa la falta de sueño de la semana?

    Adictos al celular: por qué cuesta tanto desengancharse de las redes sociales

    Adictos al celular: por qué cuesta tanto desengancharse de las redes sociales

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 13 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 13 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Ecuador por el Sudamericano Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Ecuador por el Sudamericano Sub 17

    Elecciones de Perú 2026: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 12 de abril

    Elecciones de Perú 2026: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 12 de abril

    Vodanovic acusa falta de diálogo por Plan de Reconstrucción Nacional: “Hay una voluntad clara del Gobierno de avanzar sin escuchar”
    Chile

    Vodanovic acusa falta de diálogo por Plan de Reconstrucción Nacional: “Hay una voluntad clara del Gobierno de avanzar sin escuchar”

    Lo Barnechea y Las Condes activan nueva inyección de recursos para financiar pesquisas de la PDI y avanzar en seguridad

    Orrego destina $ 250 millones para pistolas taser en Carabineros que podrían usarse para control del comercio ambulante

    Dólar rompe los $ 900 en las primeras operaciones debido a preocupación por bloqueo del Estrecho de Ormuz
    Negocios

    Dólar rompe los $ 900 en las primeras operaciones debido a preocupación por bloqueo del Estrecho de Ormuz

    Brasileña Ascenty y necesidad del cable chino: “Cuanto más conectividad tenga Chile, más competitivo va a ser”

    Ministerio de Economía ingresará dos proyectos con foco en las pymes: alivio tributario y mejora en el pago a 30 días

    Qué se sabe del ataque de Estados Unidos contra dos embarcaciones en el Pacífico
    Tendencias

    Qué se sabe del ataque de Estados Unidos contra dos embarcaciones en el Pacífico

    Adictos al celular: por qué cuesta tanto desengancharse de las redes sociales

    Expertos advierten de la “atrofia cognitiva” que provoca la IA en las nuevas generaciones

    Marcelo Moreno Martins convierte un doblete y le dedica los goles al DT de Bolivia: “Hay que esperar a ver si lo echan”
    El Deportivo

    Marcelo Moreno Martins convierte un doblete y le dedica los goles al DT de Bolivia: “Hay que esperar a ver si lo echan”

    Con un cruce entre LeBron James y Kevin Durant en primera ronda: revisa el cuadro completo de los Playoffs de la NBA

    Historia en Alemania: Marie-Louise Eta asume en Unión Berlín y se convierte en la primera mujer en dirigir en la Bundesliga

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple
    Tecnología

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Campeón en casa: El Menor se quedó con la Final Internacional de Red Bull Batalla
    Cultura y entretención

    Campeón en casa: El Menor se quedó con la Final Internacional de Red Bull Batalla

    Muere a los 92 años Asha Bhosle, leyenda de la música india y artista con más grabaciones de la historia

    Selva Almada: “En Argentina somos una sociedad muy atravesada por la violencia”

    “Indignación” en el gobierno español por el procesamiento a esposa de Pedro Sánchez en pleno viaje oficial a China
    Mundo

    “Indignación” en el gobierno español por el procesamiento a esposa de Pedro Sánchez en pleno viaje oficial a China

    Netanyahu respalda el bloqueo anunciado por Trump en el estrecho de Ormuz

    Keiko Fujimori se pone a la cabeza en Perú con casi el 17% de los votos con la mitad del escrutinio

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición
    Paula

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición

    Las otras mujeres del caso Pelicot

    Cuando restringir empeora los atracones