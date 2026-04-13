Historia en Alemania: Marie-Louise Eta asume en Unión Berlín y se convierte en la primera mujer en dirigir en la Bundesliga

El fútbol de Alemania vive un hecho histórico. Este fin de semana, Marie-Louise Eta se convirtió en la entrenadora interina del Unión Berlín y pasó a ser la primera mujer en dirigir en la Bundesliga.

La profesional de 34 años asume el cargo tras la destitución de Steffen Baumgart, quien fue apartado de sus funciones luego de la derrota por 3-1 ante el colista Heidenheim. Con este nombramiento, Eta también rompe las barreras al transformarse en la primera mujer en liderar un banquillo masculino en las cinco ligas de élite de Europa (Inglaterra, España, Alemania, Italia y Francia).

Hasta antes de esta elección, se desempeñaba como entrenadora del equipo Sub 19 masculino del club berlinés (cargo que asumió en marzo de 2025) y ya había sido confirmada para tomar el mando del primer equipo femenino en la próxima temporada. Su vínculo con el plantel de honor no es nuevo: en 2023 ya había hecho historia al ser la primera mujer en ejercer como entrenadora asistente en la Bundesliga y en la Champions League masculina, bajo las órdenes de Nenad Bjelica y Marco Grote. En esa época, de hecho, tuvo que tomar la palabra en múltiples conferencias de prensa porque el adiestrador estuvo suspendido por tres fechas.

La dirección del fútbol profesional del Union Berlin, encabezada por Horst Heldt, confirmó que Eta liderará al equipo durante las últimas cinco jornadas de la temporada. El objetivo principal de su gestión será asegurar la permanencia en la máxima categoría, en un escenario donde el club se encuentra en una situación compleja: se ubican en el puesto 11° con 32 unidades, solo siete por encima del St. Pauli, escuadra que está yendo a la promoción.

Frente a este desafío, la DT manifestó inmediatamente su compromiso con la institución: "Me alegra que el club me haya confiado esta exigente responsabilidad. Una fortaleza de Union ha sido y es que, en situaciones como esta, unimos todas las fuerzas de manera conjunta. Estoy convencida de que con el equipo conseguiremos los puntos decisivos".