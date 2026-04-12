La inquietud de Manuel Pellegrini por la mala racha del Betis: “No es un problema de físico, sino de exigencia mental”

El Betis no encuentra el rumbo a nivel local. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini igualó en su visita al Osasuna, por 1-1, y sumó su séptimo encuentro sin ganar en LaLiga. La mala racha se extendió, mientras que la mente está puesta en la Europa League.

Pese al tropiezo, el Ingeniero destacó la actitud de su escuadra: “Hago una valoración positiva; siempre es importante sacar el punto de visita. En segundo lugar, creo que hicimos un partido más que correcto. Ellos se metieron en el encuentro con un penal medio controvertido, lo que hizo igualar a Osasuna y le dio más confianza para el segundo tiempo. En los primeros 15 o 20 minutos de la segunda parte ellos dominaron, pero después volvimos a retomar el control y tuvimos llegada. En términos generales, fue un empate por el que ambos equipos lucharon mucho”, indicó.

“Vi bien a todo el equipo en la primera parte. En la segunda, con la entrada de Gio (Lo Celso) y Deossa, creo que volvimos a tener el control del balón y llegamos al área de Osasuna. Fue un rato para cada uno en el segundo tiempo. Me quedo con la personalidad que tuvo el equipo de salir a buscar el partido desde el comienzo”, añadió.

El lamento del Ingeniero

El técnico chileno lamentó la mala racha por la que pasa el cuadro bético: “A los equipos europeos nos pasa factura en LaLiga. Los futbolistas tienen la mente en el Braga inevitablemente, por mucho que incidamos en que lo prioritario era Pamplona. Se intentan hacer cambios, pero no es un problema físico, sino de exigencia mental”, reconoció.

Tampoco escondió su inquietud por la crisis en LaLiga: “Nos quedan 12 partidos hasta final de temporada, así que ojalá tengamos calidad y mentalidad para sacarlos adelante. Es un buen punto ante un buen rival, aunque es preocupante que sean ya siete partidos sin hacerlo de tres en tres”, señaló.

“Ojalá podamos estar en las dos competiciones con la intensidad que se requiere. Ahora tenemos que conseguir con nuestro público pasar a semifinales. El plantel está haciendo el esfuerzo para seguir compitiendo en ambas competiciones y hay que seguir avanzando conscientes de que hay que sumar de tres puntos ya en LaLiga y con confianza para seguir adelante en Europa”, cerró.