El Betis de Manuel Pellegrini rescata un valioso empate en su visita contra Braga en la Europa League

El Betis de Manuel Pellegrini consiguió este miércoles una igualdad 1-1 contra Braga en el partido de ida de los cuartos de final de la Europa League. Si bien los verdiblancos hicieron méritos para obtener la victoria, acabaron cosechando un empate que deja abierta la llave pensando en el partido de revancha que se desarrollará en Sevilla.

El primer tiempo del partido tuvo bastante acción en las áreas. La primera jugada peligrosa del encuentro llegó en los tres minutos y la generó el local con una vistosa jugada por el centro del campo que acabó en los pies de Ricardo Horta que fue contenido de buena forma por el portero español Pau López.

Un minuto más tarde llegó la apertura de la cuenta. Tras un lanzamiento de esquina, Florian Grillitsch atacó el primer palo y terminó enviando el balón al fondo de la red con un taco que sorprendió al guardameta hispano y desató los festejos de la hinchada local.

La respuesta de los verdiblancos llegó a los 7′, cuando después de un tiro libre Marc Bartra anotaba. Sin embargo, este tanto fue anulado por posición de adelanto, tal como lo ratificó el VAR.

Después de aquella jugada, el Braga pareció tomar los resguardos y no arriesgarse demás para sostener la diferencia. Esto permitió que el Betis tomara el papel de protagonista del duelo con una serie de llegadas peligrosas.

En los 24′, Bartra ganó un nuevo cabezazo en el área y la pelota se estrelló en el poste vertical izquierdo del portero checo Lukas Hornicek. Y tres minutos más tarde, Abde Ezzalzouli quedó mano a mano con el guardameta del Braga, siendo este último el que ganó el uno vs. uno achicando los espacios de la definición.

Los méritos del Betis para registrar la igualdad volvieron a aparecer en los 37’ con un cabezazo de Cucho Hernández que obligó otra buena intervención del arquero del conjunto portugués.

Pablo Fornals en los 41′ y Hernández en los 44′ tuvieron otras chances de convertir, pero el marcador no se movió más en la primera etapa.

Ya en la segunda mitad, finalmente el marcador volvió a moverse, pero en esta ocasión a favor del cuadro de Manuel Pellegrini. Gorby se lanzó al piso de forma innecesaria para intentar quitarle el balón a Abde Ezzalzouli en el área, pero terminó derribándolo y el juez central no dudó en señalar el punto penal.

Así, en los 61′, Cucho Hernández pudo celebrar el empate que le daba al cuadro español algo más de tranquilidad para ir en busca de la victoria.

Pero los locales no le facilitaron las cosas a los béticos. Tras perder la ventaja, el club portugués comenzó a tomar de a poco el protagonismo, intentando tomar el control del balón presionando en la parte alta y la velocidad de sus atacantes.

La última gran chance del Betis llegó en el primer minuto del tiempo adicional. Antony probó con un remate que buscaba el ángulo superior izquierdo del arco, pero acabó yéndose por encima del horizontal.

El partido de revancha entre Betis y Braga está programado para el próximo jueves 16 de abril a partir de las 15.00 horas en el estadio La Cartuja de Sevilla.