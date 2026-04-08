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    ¿Podría perder la localía ante la UC? Barcelona arriesga duras sanciones tras agresión a árbitro frente a Cruzeiro

    Medios ecuatorianos dieron cuenta de incidentes después de la derrota del elenco de Guayaquil frente a Cruzeiro, los que afectaron directamente al cuerpo arbitral.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Barcelona de Guayaquil arriesga una dura sanción por los incidentes tras el duelo ante Cruzeiro. @BarcelonaSC

    Barcelona de Guayaquil no lo pasa bien en la Copa Libertadores. El equipo ecuatoriano cayó como local por 0-1 ante Cruzeiro en su estreno en el Grupo D del certamen, que también integran Boca Juniors y Universidad Católica.

    La derrota no solo dejó a los pupilos de César Farías sin unidades, sino que al término del encuentro se produjeron incidentes que podrían traer repercusiones importantes en el próximo encuentro en casa del elenco del Astillero, frente a la UC, el 29 de abril.

    Según reportes de la prensa ecuatoriana, el árbitro paraguayo Juan Gabriel Benítez denunció la caída de objetos a la cancha, impactándole uno de ellos en pleno rostro. Esto podría acarrear duras sanciones e incluso la pérdida de la localía.

    Duras sanciones

    En ese sentido, el Código Disciplinaria de la Conmebol es claro en cuanto al tipo de castigo en caso de agresiones a oficiales, como los árbitros, por ejemplo. “Las sanciones para clubes cuyos hinchas incurran en conductas violentas suelen iniciar en los US$ 15.000”, plantea.

    “Dada la gravedad de una agresión directa al árbitro, la multa podría ascender significativamente, alcanzando cifras de US$ 50.000 a US$ 150.000, dependiendo del informe del comisario de juego”, añade, desde el punto de vista económico.

    Sin embargo, si el organismo llega a estimar que las garantías fallaron, de acuerdo a los correspondientes informes emitidos, las sanciones pueden ser mucho más drásticas y arriesgar el cierre total o parcial del estadio.

    Esto implica la prohibición de venta de entradas, restricción de público en las tribunas donde se originaron los incidentes o, en un caso más extremo, la obligación de jugar en una cancha neutral, ya sea en otra ciudad o, incluso, en otro país.

    Más sobre:FútbolBarcelona de GuayaquilUCCopa LibertadoresCruzeiroJuan Gabriel Benítez

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