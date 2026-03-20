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    Juan Tagle analiza el complejo grupo de la UC en Copa Libertadores: “Son cuatro equipos grandes”

    El presidente de Cruzados analizó el complicado sorteo de Universidad Católica en el certamen continental: “Es un grupo muy atractivo, que desafía y dan ganas de jugarlo", indicó.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Juan Tagle, presidente de Cruzados. (Foto: Photosport) JAVIER SALVO/PHOTOSPORT

    Universidad Católica reacciona al sorteo de la Copa Libertadores 2026. Juan Tagle, presidente de Cruzados, abordó el complejo grupo que deberá afrontar la UC. Se medirá con Boca Juniors, Cruzeiro y Barcelona.

    Nos tocó un grupo sin duda duro, difícil, intenso. Con rivales de alto renombre, que van a engalanar nuestra casa, el Claro Arena. Tener a Boca Juniors, a Cruzeiro de Brasil y a Barcelona de Ecuador visitando nuestro estadio, nos anima mucho”, comenzó analizando el timonel.

    “Después de tres años volvemos a Copa Libertadores. Estamos seguros de que con el apoyo de todos los cruzados y con nuestra casa podremos tener un tremendo papel en esta copa. Hay que apoyar al equipo. Son rivales de mucha envergadura, pero Católica, con el apoyo de su gente, podrá enfrentarlo de la mejor manera”, añadió.

    La valoración de Cruzados

    Tagle continuó con su análisis en diálogo con ESPN, donde vio con buenos ojos el recibir a tres potencias del continente en el Claro Arena: “Es un grupo muy atractivo, que desafía, que dan ganas de jugarlo. Este año estamos estrenando nuestra casa nueva, el Claro Arena, probablemente uno de los recintos más modernos de Sudamérica, está hermoso nuestro estadio”, dijo.

    “Por lo que veo, en la primera fecha recibiremos a Boca. También tendremos a Cruzeiro y Barcelona, todos rivales de un alto linaje. Algunos dicen que es un sorteo duro, sí, probablemente es de los grupos difíciles, pero es muy atractivo”, señaló.

    También aseguró que el plantel recibió con felicidad la magnitud de los rivales: “Ya hablé con algunos capitanes, con los capitanes. Con Fernando Zampedri, Gary Medel y Branco Ampuero estaba en línea. Curiosamente estaban contentos y yo creo que la gente también. Nuestros hinchas y abonados estarán esperando esos duelos de alto nivel”, siguió.

    “Diseñamos un estadio que crea una atmósfera muy importante. Se siente el público, un efecto de caldera, como le llamamos cuando lo diseñamos. Los equipos visitantes lo sienten y esperamos que en copa lo sientan más aún”, complementó sobre el Claro Arena.

    Finalmente, desistió de utilizar el concepto de “grupo de la muerte”: “Está un poco repetido el concepto, mejor no usarlo, pero sí es uno de los grupos reconocidos. Estuve hablando con muchos otros presidentes y dirigentes y todos reconocen que es uno de los grupos complicados, sin duda. Los cuatro rivales tienen historia en copa, trayectoria y son equipos importantes en sus países. Son cuatro equipos grandes”, cerró.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalCopa LibertadoresUniversidad CatólicaUCJuan TagleCruzadosCruzeiroBoca JuniorsBarcelona de Guayaquil

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