Entrama presenta nuevo espectáculo en Matucana 100

El próximo domingo 17 de mayo a las 19 h, el Teatro Principal del Centro Cultural Matucana 100 recibirá a Entrama, colectivo musical chileno reconocido por su propuesta de fusión latinoamericana y su riqueza instrumental.

Sobre el nuevo espectáculo, Juan Antonio Chicuria Sánchez, líder de la banda, sostiene que: “Tendremos dos invitados de lujo como son Elizabeth Morris y José Seves. Así que imagínense lo contentos que estamos trabajando en nuevos arreglos, estudiando muy bien nuestros instrumentos para darle lo mejor a ustedes. ¡Aunque el mundo se venga abajo, la música siempre nos tirará para arriba!”.

Entrama reúne influencias del folklore, la música popular, el jazz y la música docta. Su trabajo se centra en la música instrumental, desarrollando composiciones que integran ritmos y sonoridades de raíz latinoamericana con técnicas propias de la música contemporánea.

Su propuesta ha sido catalogada dentro de la World Music, destacando por una búsqueda sonora que equilibra tradición y modernidad. A través de un lenguaje musical propio, el ensamble construye un “tejido sonoro” donde conviven distintas influencias, dando forma a una experiencia que dialoga con la historia cultural del continente desde una perspectiva actual.

Según la crítica especializada, la agrupación musical ha sido reconocida como un proyecto orientado a “oyentes exigentes”, capaz de articular complejidad musical sin perder conexión con lo popular. En ese cruce, el grupo propone una escucha atenta, donde cada instrumento cumple un rol en la construcción de un relato común.

Este concierto en Matucana 100 será una oportunidad para acercarse a una de las propuestas más consistentes de la escena de fusión latinoamericana en Chile, en un formato en vivo que pone en valor la interpretación, la improvisación y el trabajo colectivo.

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