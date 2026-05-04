SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Entrama presenta nuevo espectáculo en Matucana 100

    El ensamble chileno presenta un concierto instrumental que cruza folklore, jazz y música docta, proponiendo una lectura actual de las sonoridades latinoamericanas.

    Por 
    Equipo de Culto

    El próximo domingo 17 de mayo a las 19 h, el Teatro Principal del Centro Cultural Matucana 100 recibirá a Entrama, colectivo musical chileno reconocido por su propuesta de fusión latinoamericana y su riqueza instrumental.

    Sobre el nuevo espectáculo, Juan Antonio Chicuria Sánchez, líder de la banda, sostiene que: “Tendremos dos invitados de lujo como son Elizabeth Morris y José Seves. Así que imagínense lo contentos que estamos trabajando en nuevos arreglos, estudiando muy bien nuestros instrumentos para darle lo mejor a ustedes. ¡Aunque el mundo se venga abajo, la música siempre nos tirará para arriba!”.

    Entrama reúne influencias del folklore, la música popular, el jazz y la música docta. Su trabajo se centra en la música instrumental, desarrollando composiciones que integran ritmos y sonoridades de raíz latinoamericana con técnicas propias de la música contemporánea.

    Su propuesta ha sido catalogada dentro de la World Music, destacando por una búsqueda sonora que equilibra tradición y modernidad. A través de un lenguaje musical propio, el ensamble construye un “tejido sonoro” donde conviven distintas influencias, dando forma a una experiencia que dialoga con la historia cultural del continente desde una perspectiva actual.

    Según la crítica especializada, la agrupación musical ha sido reconocida como un proyecto orientado a “oyentes exigentes”, capaz de articular complejidad musical sin perder conexión con lo popular. En ese cruce, el grupo propone una escucha atenta, donde cada instrumento cumple un rol en la construcción de un relato común.

    Este concierto en Matucana 100 será una oportunidad para acercarse a una de las propuestas más consistentes de la escena de fusión latinoamericana en Chile, en un formato en vivo que pone en valor la interpretación, la improvisación y el trabajo colectivo.

    Entradas en este link.

    Más sobre:MúsicaEntramaMatucana 100Música Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Met Gala 2026: este es el tema, el código de vestimenta y todo lo que debes saber

    “Ojalá hacer más cosas acá“: Andrónico Luksic Lederer se presenta ante sus pares empresarios en Argentina

    Macarena Chahuán regresa a Chile y asegura haber sufrido torturas psicológicas tras ser detenida por Israel

    PDI incauta computador que exalcaldesa Leitao usaba en municipio de Peñalolén ante indagatoria por fraude al fisco

    Ministro Quiroz defiende la “ventana” para anticipar el pago del impuesto de donaciones

    Emiratos Árabes Unidos intercepta tres misiles procedentes de Irán pese al alto el fuego en vigor

    Lo más leído

    1.
    Michelle Pfeiffer: “Siempre me han parecido más complicadas las relaciones madre-hija que padre-hijo”

    Michelle Pfeiffer: “Siempre me han parecido más complicadas las relaciones madre-hija que padre-hijo”

    2.
    Andrea Bajani, autor italiano: “La familia tiene algo profundamente antinatural”

    Andrea Bajani, autor italiano: “La familia tiene algo profundamente antinatural”

    3.
    Gondwana se reúne con Quique Neira en un show único en el Estadio Bicentenario La Florida

    Gondwana se reúne con Quique Neira en un show único en el Estadio Bicentenario La Florida

    4.
    El poder en las sombras: la historia de John Branca, el hombre que manejó el éxito de Michael Jackson

    El poder en las sombras: la historia de John Branca, el hombre que manejó el éxito de Michael Jackson

    5.
    Ministro Francisco Undurraga: “Si queremos un país que genere cultura, no podemos seguir haciendo lo mismo”

    Ministro Francisco Undurraga: “Si queremos un país que genere cultura, no podemos seguir haciendo lo mismo”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    Servicios

    Los dígitos que no pueden circular los lunes en la RM por la restricción vehicular 2026

    Los dígitos que no pueden circular los lunes en la RM por la restricción vehicular 2026

    Rating del domingo 3 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 3 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienza la venta de entradas para el concierto de Ed Sheeran en Chile: estos son los precios

    Comienza la venta de entradas para el concierto de Ed Sheeran en Chile: estos son los precios

    Macarena Chahuán regresa a Chile y asegura haber sufrido torturas psicológicas tras ser detenida por Israel
    Chile

    Macarena Chahuán regresa a Chile y asegura haber sufrido torturas psicológicas tras ser detenida por Israel

    PDI incauta computador que exalcaldesa Leitao usaba en municipio de Peñalolén ante indagatoria por fraude al fisco

    El duro emplazamiento de la senadora Gatica (RN) al gobierno previo al comité político: “Vengo a pedir que se ordene la casa”

    “Ojalá hacer más cosas acá“: Andrónico Luksic Lederer se presenta ante sus pares empresarios en Argentina
    Negocios

    “Ojalá hacer más cosas acá“: Andrónico Luksic Lederer se presenta ante sus pares empresarios en Argentina

    Ministro Quiroz defiende la “ventana” para anticipar el pago del impuesto de donaciones

    Ministro de Obras Públicas: “Tenemos que hacer que haya más competencia” en las concesiones

    Met Gala 2026: este es el tema, el código de vestimenta y todo lo que debes saber
    Tendencias

    Met Gala 2026: este es el tema, el código de vestimenta y todo lo que debes saber

    Qué es el hantavirus, el fatal brote que apareció en un crucero en Argentina

    4 recomendaciones para controlar la adicción al celular, según especialistas

    El especial festejo de Marcelino Núñez con Ed Sheeran tras el ascenso del Ipswich a la Premier League
    El Deportivo

    El especial festejo de Marcelino Núñez con Ed Sheeran tras el ascenso del Ipswich a la Premier League

    Gianni Infantino le entrega a Chile el galardón de plata en los Premios FIFA Forward

    Christian Garin y Tomás Barrios avanzan con solidez en la qualy del Masters de Roma

    Cada vez hay más robots para delivery en Los Ángeles: cómo funcionan y qué hacen
    Tecnología

    Cada vez hay más robots para delivery en Los Ángeles: cómo funcionan y qué hacen

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    Motorola renueva sus plegables en Chile: claves del nuevo razr 70 ultra y el debut del razr fold

    Entrama presenta nuevo espectáculo en Matucana 100
    Cultura y entretención

    Entrama presenta nuevo espectáculo en Matucana 100

    Gondwana se reúne con Quique Neira en un show único en el Estadio Bicentenario La Florida

    “Ladran Sancho que vamos pasando”: la historia tras la nueva canción de Hesse Kassel

    Emiratos Árabes Unidos intercepta tres misiles procedentes de Irán pese al alto el fuego en vigor
    Mundo

    Emiratos Árabes Unidos intercepta tres misiles procedentes de Irán pese al alto el fuego en vigor

    “La oleada de Donald Trump”: La cifra récord de estadounidenses que quieren abandonar el país

    Irán asegura haber impedido el paso de un buque de la Armada de Estados Unidos a través del estrecho de Ormuz

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión
    Paula

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión

    Adenomiosis: otra enfermedad ginecológica invisibilizada

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?