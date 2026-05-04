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    Otra vez Poduje: ministro de Vivienda ahora se enfrenta a diputados en reunión en Biobío que terminó a los gritos

    El titular del Minvu se enfrentó a los diputados Antonio Rivas (PS) y al presidente de la DC, Álvaro Ortiz, en una reunión que según presentes fue subida de tono y escaló a un reclamo formal de la Falange a La Moneda.

    Por 
    Luciano Jiménez
    El ministro Iván Poduje, el diputado Antonio Rivas (PS) y el presidente de la DC, Álvaro Ortiz.

    “Fue como estar en ‘Sin Filtros’. Faltó un puro animador”, dice el senador Gastón Saavedra (PS) para graficar una reunión llevada a cabo la noche de este domingo entre parlamentarios de la zona y el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, en el Biobío. Una cita que tenía como fin abordar una paralización de obras en esa región, pero que terminó pasadas las 22 horas con una tensa discusión entre Poduje y el diputado Antonio Rivas (PS) y el presidente de la DC, Álvaro Ortiz.

    El episodio se suma así a otro de los que ha protagonizado el secretario de Estado desde que asumió, con desencuentros incluso con otros ministros de Estado, como el que tuvo la semana pasada con el titular de Hacienda. “Yo tengo un solo jefe, el Presidente Kast. Quiroz es un ministro más”, dijo.

    La Tercera habló con cinco asistentes a ese encuentro que reconocen que terminó a los gritos, y con algunos testigos mirando atónitos la situación. El contexto de la reunión era abordar la paralización de obras en el Biobío por parte de la empresa Tapusa. A esa cita, dicen en el entorno del ministro, los parlamentarios fueron invitados por deferencia, sin obligación de hacerlo. Poduje fue enfático en sostener durante el encuentro que no se le debía ni un peso a esa constructora por parte del Minvu.

    Sin embargo, la situación se tensionó luego de que el senador Enrique van Rysselberghe (UDI) compartiera un recorte de prensa en el que el diputado Rivas afirmaba que a la empresa supuestamente se le debían $6 mil millones. Fue ahí cuando Poduje se molestó por las afirmaciones de Rivas y lo recriminó.

    El senador PS, Gastón Saavedra. Foto: Paul Plaza/Senado PAUL PLAZA/SENADO

    Rivas cuenta a este diario que “el ministro me increpó diciendo que yo habría dicho que el Serviu le debe $6 mil millones, yo dije que no es así, que fue la propia gerenta de Tapusa la que lo dijo. Él (Poduje) empieza a expresarse en términos como que yo tenía intereses, que estaba representando a la empresa. Hizo aseveraciones súper feas, con un tono de voz donde el ministro se confunde”.

    Testigos dicen que Poduje dio a entender que la empresa Tapusa tenía “buenos lobbistas” -representantes ante el sector público- lo que molestó a Rivas. Fue ahí donde comenzó a escalar el tono. “Le dije que no es mi jefe, y su jefe tampoco es jefe mío. Me gritó. Me faltó el respeto. Se paró en algún momento, físicamente se adelantó con un tono súper agresivo. Fue un ministro que estaba metido en un reality”, dice el diputado.

    El presidente de la DC y diputado Álvaro Ortiz.

    Según testigos, Rivas le gritó a Poduje: “¡No eres mi jefe!”, y este último le retrucaba que pasara papeles con antecedentes sobre la supuesta deuda. En el gobierno incomodó que el diputado se hiciera eco de la versión de la empresa.

    Quienes asistieron a la reunión dicen que otro que se entreveró con Poduje fue el diputado Álvaro Ortiz, presidente de la DC, cuando este último intentó calmar los ánimos. Cuatro presentes cuentan que al exalcalde de Concepción le recriminó que “no lo conocía”, pues se había ausentado de las últimas reuniones sobre el tema. A él, agregan los mismos consultados, también le subió la voz. Otras fuentes dicen que Poduje lo habría “ninguneado” diciéndole que no lo conocía y que no sabía que era presidente de la DC.

    Ortiz se sintió pasado a llevar, al punto que la Democracia Cristiana -un partido clave para el Ejecutivo en las negociaciones legislativas en el Congreso Nacional- evaluó suspender una reunión de este lunes entre la bancada de la Falange y los ministros del Interior, Claudio Alvarado, y de Hacienda, Jorge Quiroz, en el contexto de la discusión de la megarreforma de reconstrucción.

    El diputado Antonio Rivas (PS). FOTO PABLO VÁSQUEZ R. Pablo Vásquez R.

    Al final terminaron asistiendo, pero a la salida del encuentro Ortiz se refirió desde La Moneda al incidente y aseguró que tanto Alvarado como Quiroz le pidieron disculpas a nombre del gobierno. “Se generó un diálogo muy áspero con el diputado Rivas, de manera bastante irrespetuosa y prepotente. Cuando pido la palabra para poner paños fríos en esta situación -yo había visto solo por televisión los descontroles del ministro Poduje- ahora fuimos testigos todos los que estábamos en esa reunión. Tuvo unos dimes y diretes también con el senador Saavedra, y hoy (lunes) hemos expresado nuestra queja formal al gobierno. No es primera vez. Si un ministro basurea como quiere a un ciudadano, lo hace con un colega como es el ministro de Hacienda, lo hace con parlamentarios, difícilmente podemos avanzar”, dijo.

    Luego agregó que “terminada la reunión me acerqué, me despedí, le dije que además de ser diputado soy presidente del partido y ese tipo de acciones en nada suma. Hemos recibido las disculpas del ministro Alvarado y Quiroz y, por cierto, las hemos aceptado”.

    El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje. FOTO: Sebastian Cisternas/Aton Chile

    Saavedra, que asistió a la reunión del domingo, dice que “estamos mandatados tanto el ministro como nosotros (parlamentarios) para lograr acuerdos, para avanzar. No para que estemos saliendo en los medios por escaramuzas. Cuando se discute sin razón y se levantan las voces, no nos ayuda mucho. Los involucrados son los llamados a aclarar la situación”.

    Al ser consultado al respecto Poduje sostiene que no hubo “ninguna tensa reunión, solo que el diputado Rivas dijo que debíamos $6 mil millones a la empresa y le dije que pasara los antecedentes, porque no le debemos ningún peso a la empresa que dejó las obras botadas. No le atribuí (a Rivas) ningún vínculo. Eso es falso. Ninguna falta de respeto, eso es falso”.

    Según se ha informado, la empresa ha tenido paralizadas las obras en el Eje Colón y Puente Perales en Talcahuano y en el Puente Esmeralda en Concepción. El alcalde de Talcahuano ha dicho que la obra cuenta con años de retraso y que se ha pedido al Serviu que ayude a encontrar una solución.

    Más sobre:Iván PodujeMinisterio de Vivienda y UrbanismoBiobíoConstructoras

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